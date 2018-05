Kako proputovati Rusiju za male novce?

1. Poziv na volontiranje

Ferapontov manastir Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

U Rusiji je, kao i u cijelom svijetu, rasprostranjeno volontiranje u zamjenu za hranu i prenoćište. Na primjer, postoji servis oglasa Help Exchange. Strance pozivaju privatne mini-firme, obitelji, dječji kampovi, pa čak i Akademija znanosti (primjerice, na početak sezone arheoloških iskapanja).

Uvjeti ovise o domaćinu, ali budite sigurni da će za zanimljive ponude biti mnogo zainteresiranih. Zato treba pratiti događanja i reagirati brzo, kaže blogerica Asja Repreva koja voli putovati. Dobro bi bilo da imate neku preporuku. "Prošle godine se moglo konkurirati za dolazak u Ferapontovo [drevni manastir s UNESCO-ove liste svjetske baštin], na Kamčatku, u Sibir i u ljetni kamp na Bajkalskom jezeru". "Najvrelija" sezona je ljetni period. Očigledna prednost (pored toga što nemate nikakve troškove) je u tome što mnogi domaćini pomažu u dobivanju vize i plaćaju put. Nedostatak je u tome što ćete stvarno morati raditi.

2. Kupite turističku karticu

Ruska turistička karta CityPass (postoji za Moskvu i Sankt-Peterburg) osigurava besplatan ulazak u muzeje i besplatne izlete, ulazak preko reda, plovidbu riječnim turističkim brodom, popust na taksi usluge i restorane, neograničene pozive unutar Rusije i još mnogo toga. Karta košta 3500 rubalja (48,5 eura), ali se pomoću nje može uštedjeti daleko više novca.

3. Provjerite kojim danom je besplatan ulaz

Možete imati "popust" i bez turističke kartice. "Ako niste jako sramežljivi, znajte da se u mnoge ruske muzeje i parkove može ući tamo gdje ljudi izlaze iz njih, jer na izlazu često nema čuvara. Ako ipak niste toliko drski, onda napominjemo da gotovo svaki muzej ima jedan dan kada je posjet besplatan", kaže travel-bloger Vladimir Druganov.

U Ermitažu je to, primjerice, svaki prvi četvrtak u mjesecu, dok je u Novoj Tretjakovskoj galeriji besplatan ulaz svake srijede.

4. Zamolite nekog Rusa da vam kupi kartu i nemojte koristiti audio-vodič

Ana Ševeljova/TASS Ana Ševeljova/TASS

Za strance su karte za muzeje i galerije obično skuplje nego za Ruse. Zato zamolite nekog Rusa da vam kupi kartu. I nemojte se "nabrijavati" na audio-vodič. To je sprava sa slušalicama i snimljenim opisom izložaka. Ako ćemo iskreno, to vam uopće ne treba. Uostalom, audio-vodič na engleskom za mnoge popularne ruske muzeje možete naći na App Storeu.

5. U jelovniku birajte posebnu ponudu

U ruskim kafićima i restoranima u svako doba možete naći posebnu ponudu. Najbolja varijanta su ekspres-restorani. Oni nude juhu, kuhano jelo, piće i desert za samo 250-300 rubalja (3,5-5 eura) ili čak jeftinije.

"Dok sam putovao po Rusiji obično sam ujutro doručkovao u sveučilišnim menzama ili u običnim ekspres-restoranima koji se mogu naći pomoću 2Gis [servis s kartama gradova i informacijama o prosječnim cijenama]. Ručao sam gdje god postoji business-lunch [a on postoji u mnogim restoranima od 12:00 do 17:00], s tim što sam najradije birao mjesta koja je visoko ocijenio Flump [kao alternativa može poslužiti i Foursquare]. Večerao sam koristeći kupone iz servisa Groupon [sada Frendi, servis isključivo na ruskom jeziku], i to vrlo izdašan i ukusan sushi s popustom od 50%. Ili sam ponekad kupovao namirnice u supermarketu i navečer pripremao večeru", priča Druganov.

6. Ponesite kanistre za benzin

Aleksej Kudenko/Sputnik Aleksej Kudenko/Sputnik

Što dalje idete na istok Rusije, benzin je sve skuplji. Ako putujete automobilom i spremate se iz Moskve otići do Vladivostoka, obavezno napunite kanistre na samom početku putovanja (važno je da kanistri budu od metala). Što više kanistra, to bolje. Iskoristite ih pred kraj putovanja.

7. Pravila "mjesec dana unaprijed" i "sretni utorak"

Ruski vlakovi i velike udaljenosti između ruskih gradova su idealan spoj. Duga noćna putovanja vlakom su dobra u tom smislu što istovremeno putujete i štedite na hotelskom smještaju. Prema tome, ako imate mogućnost - uvijek birajte noćne vlakove.

Vozne karte su jeftinije ako ih kupite dosta ranije - tada će mjesto u kupeu biti za samo 200 rubalja (2,8 eura) skuplje od mjesta u zajedničkom vagonu bez kupea (za ljubitelje adrenalina donosimo upute kako preživjeti u takvom vagonu).

Ako morate kupiti kartu neposredno prije puta, onda napominjemo da tvrtka RŽD ("Ruske željeznice") svakog utorka daje popust.

"Za manji udaljenosti (kraće od 8-9 sati puta) nikad nisam htio uzeti posteljinu (tako je karta jeftinija) - noćio sam u vreći za spavanje. Kad smo već kod kupea, uvijek birajte mjesta 37/38, jer je taj kupe dvokrevetni [ostali su četvorokrevetni po istoj cijeni]", savjetuje Druganov.

8. Putujte zrakoplovima "low cost" kompanija

Sergej Pivovarov/Sputnik Sergej Pivovarov/Sputnik

U Rusiji postoji samo jedan "low cost" s unutarnjim zrakoplovnim linijama. To je "Pobjeda". Može se dogoditi da kupite dva ili tri puta jeftiniju kartu nego kod drugih avioprijevoznika, i putujete Rusijom po cijeni dobrog ručka u restoranu. Doduše, u tom slučaju ćete morati letjeti bez prtljage, jer je nadoplata za prtljagu prilično velika.

9. Iskoristite popust od 50% na "Sapsan"

"Sapsan" je brzi vlak kojim se za četiri sata stiže od Moskve do Sankt-Peterburga. Ako vam je rođendan sljedeći tjedan ili ste ga tek proslavili, možete računati na 50% popusta. Isti takav popust mogu dobiti i tri vaša prijatelja. Doduše, te karte se ne mogu kupiti puno ranije, nego najviše sedam dana prije i poslije rođendana (i samo na željezničkoj stanici, a ne online).

Ako ste se tek vjenčali također imate popust od 50%. U tom slučaju obavezno ponesite vjenčani list.

10. Siđite iz vlaka gdje god poželite

Jevgenij Bijatov/Sputnik Jevgenij Bijatov/Sputnik

To je "tajna" opcija za koju ni mnogi Rusi ne znaju. Tijekom putovanja možete izaći iz vlaka na bilo kojoj stanici, s tim što vam vozna karta i dalje vrijedi. Najvažnije je da u naredna četiri sata pronađete upravitelja stanice i priopćite mu da ste sišli. Ako to učinite, onda u dotičnom mjestu možete ostati najviše deset dana - toliko će vaša karta važiti. Samo ćete morati malo nadoplatiti za mjesto u vlaku kojim nastavite putovanje.

11. Ne stopirajte s natpisom odredišta

Po Rusiji možete putovati autostopom, ali je bolje da ne koristite natpis s odredištem. S takvim natpisom se u Rusiji smanjuju šanse da vam netko stane.

"Ako na mom kartonu piše 'Jekaterinburg', a ljudi ne idu baš u Jekaterinburg (nego, recimo, u mjesto koje je 20-30 kilometara ispred grada), oni neće stati. Pomislit će da nema smisla da vas povezu, jer vas svakako neće dovesti. 'Možda netko iza mene ide baš u Jekaterinburg, pa će je on dovesti' - to će pomisliti i neće stati", priča autostoperica Anja.

Druga varijanta je mnogo opuštenija: pomoću servisa Blablacar pronađite suputnike i podijelite s njima trošak za gorivo.