Kako preživjeti u gostima kod Rusa?

1. "Institut" dolaska u goste, kao i sve ostalo u Rusiji temelji se na činjenici u kakvom ste odnosu sa domaćinima. Naravno, prvih nekoliko posjeta odvijaju se po nekim općim pravilima lijepog ponašanja - unaprijed dogovoren datum i vrijeme posjeta, i to je to. No, ako uspijete prijeći tu granicu, onda je dalje sve lakše. Pristojna gesta je javiti se domaćinu 15 minuta prije posjete. Ako okolnosti ne dopuštaju - onda barem 5 minuta. Ako vam niti to ne uspije - jednostavno kucajte na vrata.

2. U početku gostima često govore da se ne izuvaju. Nemojte to shvaćati ozbiljno, domaćin samo pokušava biti ljubazan s vama. Svaka ruska obitelj ima kraj ulaznih vrata posebni ormar za papuče, u kojem se nalaze primjerci svih boja i veličina. Rado ih daju svim gostima. Ne ljutite svoje ruske prijatelje i obucite papuče. Čak i ako vam daju krznene roza papuče sa šljokicama broj 45.

3. Ako slučajno živite u Rusiji i odlučili ste napraviti glasnu ( a kakvu drugu? ) zabavu, onda oko ove točke obratite posebnu pozornost. Prije dolaska gostiju, preporučuje se pokucati susjedima i upozoriti ih, da će navečer biti malo glasnije, nego inače.

Inače bi vama mogli pokucati. Ne susjedi, nego dečki u plavom.

4. Ako se zabava malo otegnula, a ne da vam se ići kući/metro još ne vozi/žao vam trošiti novac na taxi, slobodno ostanite. Domaćinu neće smetati. Količina gostiju, koji mogu ostati kod nekoga preko noći, u Rusiji ne ovisi o površini stana ili kuće, nego o količini popijenog. Nemojte se iznenaditi, ako u sličnoj situaciji nađete jednog od svojih ruskih prijatelja, kako spava na trosjedu u dnevnom boravku.

5. Budite spremni da kada idete u goste kod svojih prijatelja, da ćete kod njih sresti ne samo prijatelje i kolege, nego i roditelje/bake/djedove/sestre/braću i rođake. Pitanje veličine površine stambenog prostora u Rusiji još nije riješeno, pa su Rusi odlučili živjeti svi zajedno pod jednim krovom. Veličina stana ili kuće nije toliko važna.

6. Ruski domaćini su izuzetno srdačni, katkada i previše. Zato dođite jako gladni. Ako imate mogućnost, nemojte ništa jesti cijeli dan do posjete. Zato što, bez obzira bili vi gladni ili ne, hranit će vas puno i neprekidno. Čak i ako sve pojedete, u hladnjaku je sigurno još nešto ostalo - stvaranje zaliha je isto jedna od vrlina ruskih domaćina. Morate pojesti sve što vam se nalazi u tanjuru, inače će se domaćin naljutiti na vas i još početi piti. Votku.

7. Jedna opaska, koja ne ovisi o vašim odnosima s domaćinom - doći u goste prazni ruku je nepristojno. Neka to bude boca vina, malo voća, neko meso ili fini sir - na vama je odluka. Jesti isto tako, zato birajte pametno.