Koji je najbolji način putovanja po Rusiji: Autom, vlakom ili zrakoplovom?

1. Automobil: Za i protiv

Altaj Aleksandar Krjažev/RIA Novosti Aleksandar Krjažev/RIA Novosti

Rusija je ogromna zemlja i, ako se odlučite za putovanje automobilom, velike udaljenosti između naselja mogle bi vam oduzeti previše vremena, a oni koji su navikli na život u gusto naseljenim područjima mogli bi se unervoziti. Ali to nije jedini razlog protiv.

Kvaliteta cesta nije najbolja, a u nekim regijama bi vas mogla frapirati. Ako govorimo o kvaliteti autocesta, ona je ipak na razini.

Najbolje ceste su M4 "Don" od Moskve do Novosibirska; i dijelovi M11 od Moskve do Sankt-Peterburga (cesta nije završena). Brzina na autocestama je od 110 - 130 kilometara na sat, a kada prolazi kroz urbane sredine - 50 km na sat; izvan gradova limit je 90 km na sat; a na nekim autocestama obilježenim zelenim i do 110 km na sat.

U udaljenim područjima, pretežno u azijskom dijelu zemlje, nema puno benzinskih crpki, pa planirajte unaprijed gdje ćete napuniti gorivo. Na nekim cestama istočno od Urala možete voziti satima prije nego vidite bilo kakav znak civilizacije.

Jedna ugodna stvar je cijena benzina. Prosječna cijena litre benzina ove godine je bila 39,87 rubalja (0,5 eura).

Poznate u Euripi rent-a-car tvrtke rade i u Rusiji: Avis, Hertz, Europcar itd. Cijena za automobil klase "ekonom" je 1500 rubalja na dan (22 eura), a nešto skupljih automobila 2500-3500 rubalja na dan (36-51 eura). Naravno, morate imati 2-3-godišnje iskustvo vozača i međunarodnu vozačku dozvolu ako putujete kao turist.

2. Razgledajte Rusiju kroz prozor vagona

Plackarta Getty Images Getty Images

Neponovljiv doživljaj na putovanju po Rusiji mogli bi biti vlakovi na dalekim relacijama. Ako imate slobodan tjedan, savjetujemo vam Transsibirsku željeznicu od Moskve do Vladivostoka. Vidjet ćete veliki dio zemlje i različite klimatske zone sjedeći u udobnom vagonu, pijuckajući čaj iz čuvene ruske visoke čaše s mjedenim držačem.

Druga prednost vlaka je mogućnost da se upoznate s ljudima s kojima možda nikada ne biste stupili u kontakt. Putovanje vlakom znači zaspati uz zvuk okretanja kotača, dijeliti hranu s nepoznatim ljudima i mnogo "priča iz vlaka". To je sigurno jedan od načina da upoznate i razumijete Ruse!

Na putovanju preko cijele zemlje ima puno stanica, vlak se negdje zadržava i do sat vremena. Možete prošetati oko stanice, kupiti domaće pite i lokalne voćke od baka koje trguju na peronu (otvorite četvoro očiju i uvjerite se da kupujete zdravu hranu).

Vagoni su različitih klasa i različitog komfora. Pored poznatog kupea postoji i ruski vagon njemačkog naziva "plackarta", koji se razlikuje samo po tome što ne postoje vrata kojima bi se kupe zatvorio, ali zato ima mjesta za spavanje na dva kata duž cijelog hodnika - ukupno oko 50 mjesta u vagonu. Daleka putovanja "plackarta" vagonom mogu biti naporna, pa vam ne savjetujemo da kupujete takvu kartu za putovanje koje traje duže od jednog dana.

O Transsibirskoj željeznici možete saznati više na ovoj web-stranici. Napominjemo da je putovanje vlakom u Rusiji udobno, a željeznička mreža je razgranata. Naručiti karte možete na web-stranici Ruskih željeznica www.rzd.ru, koja ima i verziju na engleskom jeziku.

3. Putovanje zrakoplovom

Zračna luka Kazanja Maksim Bogodvid/RIA Novosti Maksim Bogodvid/RIA Novosti

Putovanja zrakoplovom nisu jeftina. Dok povratna karta do Irkutska (pored Bajkala) košta oko 20 000 rubalja (290 eura), karta za najjeftinije direktne letove počinje od 25 000 rubalja (366 eura). Najveći ruski avioprijevoznici su Aeroflot (www.aeroflot.com); Siberia airlines (www.s7.ru); UTair (www.utair.ru); i Ural Airlines (www.uralairlines.com).

Postoje, naravno, i takozvane "low cost" kompanije, poput Pobede, i druge mogućnosti, ali prije nego naručite kartu izračunajte pažljivo sve troškove kako biste izbjegli neugodno iznenađenje na aerodromu.