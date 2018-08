Kako je SSSR prodavao automobile Zapadu

Arhivska fotografija Arhivska fotografija

SSSR je krajem pedesetih godina stvorio posebno tijelo zaduženo za izvoz automobila, Avtoeksport. Od ranih šezdesetih jedna od glavnih stavki na prodajnoj listi organizacije bio je Moskvič. Moskvič-408 se dobro prodavao u inozemstvu. Do 55 posto svih proizvedenih Moskviča-408 je izvezeno. U Finskoj je niz godina u šezdesetima taj automobil bio najpopularniji.

Važan čimbenik u popularnosti Moskviča-408 bila je njegova cijena - u Finskoj je on koštao manje od Volkswagen Bube. Britanski časopis Motor ga je nazvao "ruskim paradoksom". Pohvalio je njegovu cjelokupnu konstrukciju, ali je istaknuo neke probleme s vibracijama, mjenjačem i kočnicama.

I Moskvič-412 je bio prilično popularan na Zapadu. Časopis Motor je istaknuo njegovu dinamiku, no bio je puno skeptičniji oko udobnosti automobila i njegovih kočnica.

SSSR je počeo izvoditi Lade odmah nakon izgradnje nove tvornice automobila - ostvarene uz pomoć Fiata- u Toljatiju na obalama rijeke Volge početkom 1970-ih. U najuspješnijim godinama je u inozemstvu prodano do 100 tisuća automobila. Izvozili su ih u Skandinaviju, Francusku, Italiju, Zapadnu Njemačku te preko oceana, u Kanadu i Australiju. Lade su prikazivali kao pogodne za egzotična mjesta...

...ali i kao pouzdane obiteljske automobile po pristojnoj cijeni, kao što je to bio slučaj s ovom reklamom namijenjenom britanskom tržištu.

VAZ je napravio posebne verzije svojih automobila kako bi se prilagodio specifičnim zemljama. Tvrtka se ponekad odlučivala za smanjenje snaga motora kako bi izbjegla dodatna oporezivanja. To je bio slučaj s njezinim popularnim crossoverom - Nivom - koji je bio opremljen motorom od 1,3 l.

U nekim su se zemljama sovjetske Lade prodavale iznimno dobro. Primjerice, 1986. godine je samo Francuska kupila više od 21 tisuće ovih automobila. Ovaj brend je bio 13. najprodavaniji automobil ispred divova poput Volva, Toyote i Nissana. Na svom vrhuncu kasnih 1970-ih SSSR je izvozio gotovo 400 tisuće vozila. Prihod koji je dobivao od izvoza automobila je premašio prihod od prodaje prirodnog plina.

Krajem osamdesetih na zapadna je tržišta stigla Lada Samara, dizajnirana uz pomoć Porschea. Britanski magazin Autocar je napisao da je "Lada stabilna i mirna krstarica za autocestu". Časopis je dodao i da se "završni proizvod za britansko tržište može opisati samo kao žalostan". A ovako se Samara reklamirala u Francuskoj.

Sovjetski Savez nije izvozio samo automobile koje je proizvodio VAZ. Automobili koji su se proizvodili u GAZ-u (Gor'kovskij avtomobiljnij zavod) također su odlazili u inozemstvo. Glavni automobil ove tvornice bila je Volga - od kasnih šezdesetih do sredine osamdesetih bila je to Volga GAZ-24. U SSSR-u je to bio automobil premium klase koji su često koristili birokrati.

Automobili GAZ-24 su se izvozili u zapadnoeuropske zemlje. Često su dobivali nove dizelske motore od Peugeota i kočnice od Rovera. Kažu da potražnja za ovim automobilima na Zapadu nije bila toliko velika kao što je bio slučaj s automobilima VAZ.

SSSR je izvozio i prave sovjetske limuzine - GAZ-14 Čajka (Galeb). Masovna proizvodnja ove limuzine, namijenjene dužnosnicima, započela je 1977. godine na 60. obljetnicu Oktobarske revolucije. Deset godina kasnije, tijekom perestrojke, sovjetske vlasti su obustavile projekt modernizacije Čajke.

ZAZ-966 (Zaporožec, iz ukrajinske regije Zaporožje) je bila serija superminija. U Istočnom bloku su ga zvali "Zapo", a u SSSR-u "onaj s ušima" - zbog oblika njegovih usisnika zraka. Na zapadnim tržištima su se prodavali kao Jalta ili Elitte. Krajem šezdesetih i početkom sedamsedetih izgledali su prilično moderno i bili su popularni u nekim skandinavskim zemljama i Francuskoj.

