8 ruskih super-automobila koji su "zamalo" došli do proizvodnje

Možda se Rusija ne može pohvaliti luksuznim super-automobilima, no Rusi su iz nekog razloga dobri u njihovom dizajnu. Pogledajmo koliko su ovi projekti uvjerljivi...

Rusija ima problema s automobilskom industrijom. S tim se slažu i kupci i stručnjaci. Ali to nije zbog nedostatka mašte. Problem je u tome što najčešće ne možemo naći put od ideje do realizacije. Možemo samo nagađati radi li se o problemu u komunikaciji između dizajnerskog odjela i menadžmenta ili je u pitanju nešto drugo. Danas bismo vam ipak željeli pokazati kako bi ruski automobili mogli izgledati kada bi samo mali postotak ovih briljantnih modernih zamisli stigao do proizvodnje. Doduše, priča se da jedan ili dva od ovih osam projekata možda još imaju šanse.

ZIM-12 Akula (Morski pas)

Jedan od dragulja sovjetske automobilske industrije GAZ ZIM-12 proizvodio se od kasnih 50-ih do 60-ih. Naslijedila ga je čuvena limuzina "Čajka". Ovo prelijepo dizajnersko rješenje sudjelovalo je na nedavno raspisanom natječaju.

"Volk" (Vuk), čedo dizajnera Igora Jemelina iz tvrtke "Marusja Motors"

Nažalost, "Vuk" tvrtke "Marusja" nikad neće vidjeti svjetlost dana iz više razloga. Prije svega, zato što je tvrtka zatvorena 2014. godine.

GAZ-21

Ovaj ljepotan vjerojatno utjelovljuje suštinu ruskog automobila. Proizvodio se do 1970. godine. Bio je to prvi GAZ-ov automobil koji je nosio ime "Volga", a u povijest je ušao i kao prvi luksuzni automobil prodan privatnom licu u SSSR-u. Zamislite samo što je od njega moglo biti...

LADA Evolution

Stari je običaj u Rusiji kritizirati sve što je domaće. Nakon raspada Sovjetskog Saveza na udaru se posebno našla automobilska industrija. Kritika je bila neobična kada se radi o Ladi, jer je ova marka bila poznata po pouzdanosti. Međutim, problem s Ladom je bio u tome što ovi automobili jednostavno nisu bili dovoljno privlačni. Tako da, kada se kao koncept pojavi nešto kao LADA Evolution, koji zapravo uopće ne izgleda loše, ali nikada ne stigne u proizvodnju, barem jedna osoba (autor ovog teksta) se nasmije sebi u bradu.

LADA Raven Dmitrija Lazareva

Ako ste pomislili da Ladina "Evolucija" izgleda "opasno", niste još vidjeli "Gavrana" (Raven). Definicija ruskog konceptualnog super-automobila zapravo glasi: to je onaj automobil koji izgleda kao da ga nitko nikad neće napraviti. "Gavran" ne liči niti na jedan Ladin automobil koji ste ikada mogli zamisliti.

Nova "Volga" Stanislava Češuina

Autor teksta već zamišlja sebe za volanom ove zvijeri, kako očima strijelja niz cestu jureći negdje izravnati račune. Ova Volga visokih performansi izgleda kao nešto što bi mogli voziti Clint Eastwood ili Charles Bronson. Toliko mi se sviđa da vam dajem dvije fotografije za divljenje!

GAZ-20M Pobeda

Prije legendarnog GAZ-21, postojao je GAZ-20. Ovaj model je nedavno dobio novu šansu za život. Jedno ili dva vozila su već napravljena (autor teksta je jedno od njih vidio na ulicama Moskve i zbog toga zamalo izazvao nesreću). Tijekom godina bilo je nekoliko sličnih verzija ovog dizajnerskog rješenja.

Volga 5000 GL

Pažnja, pažnja: još ima šanse da se ovaj ljepotan pojavi na tržištu. Od 2011. kruži priča o tome da će 5000 GL postati stvarnost. Čak je bilo riječi i o tome da je napravljen prototip. Nažalost, ono što ovdje vidimo vjerojatno je samo photoshop. Ali to nije razlog da gubimo nadu.

