Postoji li u Rusiji politička korektnost?

Ruski pogled na političku korektnost je prilično jednostavan:

"Ako ćeš me ubosti, nema razloga da nož obojiš lijepom bojom."

Imam prijatelja Britanca koji također živi u Sankt-Peterburgu. Jednog mi se dana požalio na to da se ne može nositi s ruskim rasizmom. Kad sam ga pitao što se dogodilo, rekao je: "Rekla mi je da Pariz sada ništa ne vrijedi zbog silnih imigranata."

Šest mjeseci kasnije sam gledao govor predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u kojem je rekao: "Pariz više nije Pariz". A onda je slegnuo ramenima kao da želi namignuti.

Trump je pokušavao biti politički korektan. Djevojka s kojom je izašao moj prijatelj nije. I Trump i djevojka su bili s*eronje, no djevojka je jednostavno bila iskrena oko toga na pravi ruski način.

Kad sam s Rusima otvorio temu političke korektnosti, mnogi nisu shvaćali na što mislim. Uslijedila su pitanja poput: "Misliš na ono kad političari lažu?" ili "Misliš li na nešto u vezi korupcije?"

Što je to politička korektnost?

“Izbjegavanje, za koje se često smatra da odlazi u krajnost, oblika izražavanja ili djelovanja za koje se smatra da isključuju, marginaliziraju ili vrijeđaju skupine ljudi koji su socijalno ugroženi ili diskriminirani”, ovako je u Oksfordskom rječniku definiran pojam političke korektnosti.

To bi trebalo dati dobar uvid u ovaj pojam, čim je izraz "odvoditi u krajnost" našao svoje mjesto u definiciji.

Dakle, zašto imamo političku korektnost?

Susreo sam se s prijateljicom koja vodi knjižaru u središtu Sankt-Peterburga. Kada sam spomenuo političku korektnost i pitao što ona misli o tome, rekla je: "Postojanje političke korektnosti je važno i u Rusiji često spada u područje feminizma i homofobije. Dobar primjer je da homoseksualac ne bi trebao hodati okolo gledajući majice na kojima piše 'p*eder'. Ako imamo zakone koje štite vjerske organizacije - što imamo - od verbalnog progona, zašto onda dopuštamo da ljudi osuđuju nekoga tko je homoseksualac? Zašto ljudi mogu nekome tko je debeo govoriti što oni misle da bi on trebao raditi i misliti o sebi? To nije način na koji bi se ljudi trebali ponašati jedni prema drugima. "

"Misliš li da mnogi Rusi imaju taj stav?", upitao sam.

"Ne, mnogi ljudi u Rusiji ne misle tako. Oni ne misle da nam je to potrebno ili ih nije briga."

Nakon što sam o toj temi porazgovarao s još Rusa, čuo sam slično mišljenjo: Rusi smatraju da politička korektnost nije potrebna.

Razgovarao sam sa ženom po imenu Z, koja mi je rekla: "Mislim da mnogi ljudi ovdje zapravo ne razmišlja o političkoj korektnosti, osim ako im to ne naglasite. Nakon toga možete dobiti ili odgovor u stilu 'U redu, nema s tim problema', nakon čega će se dijalog nastaviti, ili odgovor poput 'Zašto te uopće briga za to?'".

Upitao sam: "A što ako se netko doista uvrijedi zbog nečega što kažete?"

"Pa, ako je netko dio manjine koju ste uvrijedili, Rusi će samo pokušati iz poštovanja promijeniti temu. Osim ako se ne radi o pijanim srednjovječnim muškaracima. Onda vam nema spasa!"

"Zapadna politička korektnost je suviše blaga i sterilna"

Mnogi su od onih s kojima sam razgovarao naglasili da su Rusi vrlo osjetljivi na slobodu govora i ograničavanje onoga što im je dopušteno reći, a političku korektnost vide kao alat koji ograničava, a ne štiti.

Stanovnik Moskve po imenu C mi je rekao: "Postoje različiti načini na koje Rusi gledaju na 'zapadnu' političku korektnost. Mnogi Rusi su skeptični, misle da je ona suviše blaga i sterilna. Suviše tolerantna."

"Postoje li Rusi koji ne spadaju u tu kategoriju?", upitao sam.

"Naravno. Zapravo, veliki dio ruske 'liberalne elite' smatra zapadni model političke korektnosti obuzdavanjem koje je zapadnim silama omogućilo da smanje napetosti i poboljšaju ekonomske pozicije. Uglavnom, nitko ne želi raditi s vama ako ste ofenzivni. Nije bitno je li to ispravno ili pogrešno; poanta je da rad prema napretku iziskuje kompromis. Riječi ne ostavljaju loš okus u ustima, one su samo riječi. Dakle, što je loše u tome da ih povremeno progutamo ako to vodi ka napretku? Pretpostavljam da oni tako razmišljaju, no oni rade na zapadu, a politička korektnost ovisi o tome s kime provodite vrijeme."

Korektni ste s onima koji su korektni

Dok mnogi Rusi ne smatraju da je to što se netko uvrijedi najveći grijeh socijalizacije, priznaju da pritom ne moraju biti s*eronje.

Politička korektnost se često svodi na društvo s kojim se družite, na zajednicu u kojoj se nalazite i na debljinu zidova kojima se okružujete.

Politička korektnost se može koristiti kao način za otvoreni dijalog između ljudi koji bi inače bili odsječeni jedni od drugih. Međutim, postavlja se pitanje koriste li je ljudi koji je koriste za pozitivne promjene na ispravan način.

U razgovoru s Rusima, koji općenito zauzimaju manje osoban stav o toj temi, čini se da je politička korektnost koristan alat koji se koristi na pogrešan način, poput olovke; možete je koristiti za stvaranje riječi koje mijenjaju srca i umove čitavih generacija. Ili možete trčati okolo i olovkom u lice ubdati nepristojne ljude.

(Ostali) odgovori koje sam dobio od čitatelja:

"Moj stav prema političkoj korektnosti? (Ja sam ruski državljanin i) ne mislim da nam je potrebna, jer nikada nije bilo primjetnih problema vezanih uz rasizam, diskriminaciju ili nešto slično. Mogu reći da su Rusi uglavnom tolerantni 'po rođenju'. Drugi razlog zbog kojeg ne trebamo političku korektnost je taj što smo mi nacija koja govori ono što misli. Za nas je uobičajeno sve nazivati pravim imenom. Međutim, imamo neke probleme koji bi mogli biti povezani s političkom korektnošću." - Clemente

"Riječ na 'c' u ruskom jeziku ne nosi nikakvu negativnu konotaciju. Izbjegavaju je samo Rusi koji govore engleski jezik, koji su samo navikli na američku političku korektnost; to uopće nije naša lokalna stvar." - Igor, Sankt-Peterburg

"Ne znam kako Rusi doživljavaju zapadnu političku korektnost - mislim da je to je nešto što ne razumijemo. Mislim, koja je svrha nekoga nazvati korektnijom riječju ako ga ionako mrzite?" - Darija

Benjamin Davis je američki pisac koji živi u Rusiji. Kroz razgovor s Rusima istražuje različite teme, od besmislenih do dubokoumnih. Ako želite nešto prokomentirati ili biste htjeli da se Benjamin pozabavi određenom temom, napišite nam to u komentarima ili na Facebooku!