5 načina kako najlakše naučiti ruski

Za one koji nemaju vremena da posjete Rusiju, Russia Beyond je sastavio listu online tečaja ruskog jezika.

1. Student MSU preko interneta

Moskovsko državno sveučilište nudi ruske lekcije preko Skypea. Tečaj nije besplatan, ali je cijena prilično prihvatljiva – samo 16 eura za tečaj od najmanje osam lekcija. www.mgu-russian.com

Svoje znanje ruskog jezika možete provjeriti na free tests.

2. Od samih početaka do naprednog vokabulara

RT predlaže online ruske lekcije od azbuke za početnike do naprednijih zadataka za one koji već znaju ćirilicu. Lekcije sadrže širok materijal za učenje – od jednostavnih gramatičkih tablica do testova. learnrussian.rt.com

3. Besplatni ruski

Stranica The Russian for Free ima veliku arhivu ruskih lekcija – od početnih vježbi (azbuka, igre s vokabularom) do prilično razvijenih zadataka (glazbeni video i stripovi). Isto tako, na stranici možete pronaći i fraze za turiste koji žele vježbati svoj ruski prije odlaska u Rusiju. Stranica nudi i privatne lekcije jezika preko Skypea za samo jedan euro. www.russianforfree.com

4. Besplatne aplikacije

''Nauči bilo koji jezik tako da učiš 10 riječi dnevno'' – to je moto aplikacije The Easy Ten. To je vrlo zabavan način da se nauči ruski, pogotovo za one koji se ne mogu odvojiti od svojih pametnih telefona. Aplikaciju možete besplatno skinuti i na the App Store i na Google Play: www.easyten.ru

Još jedna aplikacija, koja je jednostavno nazvana Russian, nudi različite načine kako da se nauči vokabular - od kvizova do slušanja. Za samo iPhone i iPad.

Russia Alphabet je uobičajena aplikacija za početnike, dostupna i u AppStoreu i u Google Playu.

5. Podcast po vašem izboru

Jedan od najlakših načina da se nauči strani jezik je da slušate podcast u autu dok se vraćate s posla.

Tatjana Klimova snimila je oko 200 kratkih dijaloga u kojima objašnjava značenja kompliciranih riječi – jako dobra vježba za one koji žele prošiti svoj vokabular. russianpodcast.eu

Bonus

Ako ste u Rusiji, imat ćete mogućnost da naučite jezik, ali tečajevi uglavnom nisu besplatni. Ovdje možete pronaći korisne linkove za učenje jezika:

• Moskovsko državno sveučilište: www.mgu-russian.com

• Puškinov institut: www.pushkin.institute/en

• Visoka škola ekonomije: www.hse.ru

• Ruski jezik i kulturni institut u Sankt-Peterburgu: www.russian4foreigners.spbu.ru

• Sanktpeterburško sveučilište Petar Veliki: english.spbstu.ru