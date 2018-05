8 najdužih i najzahtjevnijih ruskih riječi (i kako ih svladati)

Što je zajedničko mizantropiji, znamenitostima i poljoprivrednim strojevima? Njihovi ruski ekvivalenti su jezikolomke iz vaše najgore noćne more.

Znati izgovoriti riječ epskih razmjera je jedna zaista zabavna vještina - pitajte samo ovog velškog čitača vijesti. Ali kad stranac to zna učiniti na ruskom jeziku - to zaista nije nešto što se vidi svaki dan. U tome vam može pomoći ovaj praktični vodič - budite spremni na izazov, ali gledajte na to kao na priliku da zavidite svoje ruske prijatelje.

(Ako ste početnik - ne brinite, nisu sve ruske riječi ovakve!)

1. Рентгеноэлектрокардиографический (Rentgenoelektrokardiografičeskij)

Ovo čudovište od 31 slova se često navodi kao najduža riječ u ruskom jeziku, a znači "rendgenoelektrokardiografski".

Bez brige, ovo zapravo nije tako strašno kao što se čini. Samo riječ odvojite na već poznate sastavnice "rentgeno-" i "-elektrokardiograf-" i dodajte slavenski pridjevski nastavak "-ičeskij". I to je to! Upravo ste savladali najbrutalniju rusku riječ!

2. Частнопредпринимательский (Častnopredprinimateljskij)

Ovu riječ biste zaista mogli i koristiti. Prevodimo je kao "privatno poduzetnički".

Prva stvar koju biste trebali svladati je riječ "predprinimatelj" - ruska riječ za "poduzetnika". Ova je riječ praktički nestala u vrijeme komunizma, no u sovjetski je zakon vraćena 1986. godine, tijekom perestrojke. Jednom kad naučite ovaj važni dio, ostatak riječi će vam biti mačji kašalj - samo dodajte "častno-"("privatno") na početak riječi!

3. Субстанционализирующимися (Substancionalizirujuščimisja)

Evo jedne poslastice za bistre filozofske dušice! Ova riječ se može prevesti kao "onima koji postaju supstancija".

Prva polovica riječi "substancional-" je prihvatljiva. Kod druge biste se mogli pomučiti, no razdvojite je na manje dijelove - "iz-ir-u-ju-šči-mi-sja" - i ponavljajte dok sve ne sjedne na svoje mjesto!

4. Человеконенавистничество (Čelovekonenavistničestvo)

Ovo je još jedna dobra riječ za vašu egzistencijalnu krizu. Ustvari, prilično je prikladno da ruska riječ za "mizantropiju" ima 24 slova - nećete se osjećati previše čovjekoljubivo nakon što probate izgovoriti tu strahotu.

Dobra vijest je da je ova riječ prilično logična i da se sastoji od dvije jednostavne riječi koje vjerojatno već poznajete: "čelovek" (čovjek) i "nenavist" (mržnja). Mržnja prema ljudima! Sad sve ima smisla!.

5. Переосвидетельствоваться (Pereosvideteljstvovatsja)

Ova se riječ može prevesti kao "biti ponovno pregledan" ili "biti preispitan". Radi se o jako formalnoj riječi, i ne bi vam trebalo biti teško zamisliti se u nekoj ruskoj birokratskoj instituciji gdje vas zbune upravo ovom riječi.

Ključna riječ skrivena u ovom dugačkom užasu je "svidetelj" (svjedok), i njegov glagolski oblik "svideteljstvovat'". Jednom kad svladate taj dio, samo na početak dodajte "pere-", a na kraj "-sja" (kako bi glagol bio povratni) i to je to!

6. Сельскохозяйственно-машиностроительный (Seljskohozjajstvenno-mašinostroiteljnij)

Ova riječ ima 37 slova i zapravo je duža od naše prve riječi, no crtica oduzima ovoj kobasici titulu najduže ruske riječi. To, međutim, ne znači da ju je lakše izgovoriti. Radi se o pridjevu koji se odnosi na poljoprivredne strojeve.

Nažalost, ne postoji lak način za svladavanje ove riječi. Najbolje je podijeliti je na četiri zasebna dijela - "seljsko", "hozjajstvenno", "mašino" i "stroiteljnij".

Ne odustajte. Svladat ćete je, čak i ako je nećete koristiti više nikad u životu. Vjerujemo u vas.

7. Высокопревосходительство (Visokoprevoshoditeljstvo)

Ova nesretna riječ znači "visočanstvo" ili "ekselencija" - ako je možete izgovoriti ispravno, i vi zaslužujete tu čast. Ovoj riječi obično prethodi riječ ваше ("vaše") i radi se o obraćanju kralju ili kraljici. Nije ni čudo da su rusku carsku obitelj svrgnuli s vlasti.

Kao i većina drugih riječi s našeg popisa, i ova se može podijeliti u dva dijela. Prvi je "visoko", a drugi "prevoshoditeljstvo". Iako je taj drugi dio sam po sebi jezikolomka, ipak ga je lakše svladati zasebno. Dobro ga provježbajte, a zatim mu dodajte prvu polovicu. Isprobajte ovu riječ na svom ruskom šefu!

8. Достопримечательность (Dostoprimečateljnost)

Ova se riječ za "znamenitost" od svih riječi s našeg popisa daleko najviše koristi u svakodnevnom razgovoru. Na tečajevima ruskog se pojavljuje prilično rano i kao da pred strance postavlja ultimatum odmah na početku - "posvetite se ili odlazite, ovo je tek početak".

Za većinu je jedini način da nauče ovu riječ - ponavljanje. Ako idete na tečaj, vaš će predavač vrlo vjerojatno ovu riječ ponoviti nekoliko puta na satu te ćete shvatiti da je pamtljivija no što se čini. Ako učite samostalno, neka vam pomogne ova žena koju sam pronašao na YouTubeu.

