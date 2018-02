Svjetski, a slavenski: 17 vrlo zanimljivih činjenica o ruskom jeziku

1. Ruski je uz engleski, arapski, španjolski, kineski i francuski jedan od šest službenih jezika UN-a.



2. Ruski jezik je drugi po rasprostranjenosti na internetu (prvi je engleski), što znači da je ispred vodećih zapadnoeuropskih jezika, pa i takvih kao što su mandarinski i španjolski, koji imaju preko milijardu govornika. U ukupnom broju web-stranica na internetu čitavih 7% je na ruskom jeziku. Obratite pažnju na ovu zanimljivost: drugi jezik po rasprostranjenosti na internetu u cijelom svijetu koristi samo ćirilicu, i to mu nimalo ne smeta kako bi bio u samom vrhu digitalnog "univerzuma".



3. Ruski je jezik međunarodne komunikacije. To je prvi ili drugi materinji jezik žitelja Rusije i bivših republika SSSR-a, kojih ima oko 250 milijuna. Velika dijaspora govornika ruskog jezika živi u Njemačkoj (4 milijuna), SAD (preko 3 milijuna), Izraelu (preko milijun ljudi), Velikoj Britaniji (preko 500.000), Kanadi, Australiji, Argentini, Grčkoj i drugim zemljama.



Podrazumijeva se da je ruski jezik krajnje poželjan na tržištu rada u Rusiji i zemljama Euroazijske unije i Zajednice nezavisnih država, ali i u Europskoj uniji (prije svega u zemljama Baltika, Istočne i Južne Europe).



4. Ruski jezik je jedan od najbogatijih jezika na svijetu, ali je teško reći koliko u njemu ima riječi. Prema različitim izvorima, taj broj značajno varira od 200 000 do 700 000 riječi. Radi usporedbe, engleski (koji je već dugo na prvom mjestu u svijetu) ima od 400 000 do milijun riječi, s tim što znanstvenici s pravom naglašavaju da ruski jezik spada u sintetičke, a engleski u analitičke jezike, tako da su načini prezentacije "jezičnog bogatstva" različiti.



5. Svi astronauti uče ruski. NASA je 2009. godine ubacila ruski jezik u program obuke svih astronauta zbog uske suradnje s ruskom svemirskom agencijom "Roskosmos".



6. U ruskoj ćirilici postoje slova Ь i Ъ koja nemaju nikakvu glasovnu vrijednost, tj. ne označavaju nijedan glas nego služe za obilježavanje mekoće i tvrdoće prethodnog suglasnika. Uzgred, postoji nekoliko riječi s tri slova Ь. To su восьмьюдесятью (broj 80 u instrumentalu), прельстительность (primamljivost), уменьшительность (deminutivnost) i dr. Postoji i riječ s dva Ь i jednim Ъ: фельдъегерь (kurir).



7. Slovo Ы u ruskom jeziku može biti na početku riječi samo u osobnim imenima azijskog porijekla: Ыгыатта (Igiata), Ыллымах (Ilimah), Ынахсыт (Inahsit), Ыныкчанский (Inikčanski), Ытык-кюёль (Itik-Kjuelj).



8. Rijetke su i riječi koje počinju slovom Й – ima ih svega 74, mada većina Rusa pamti samo četiri takve riječi: йод (jod), йога (joga), йогурт (jogurt), йота (jota).





Oblam/Wikipedia Oblam/Wikipedia



9. U ruskom jeziku postoje riječi s tri uzastopna slova "e": змееед (orao zmijar), длинношеее (dugovrato) i ostala koja završavaju na "-шеее" (-vrato), na primjer: кривошеее (krivovrato) i короткошеее (kratkovrato).



10. Strancima je uglavnom vrlo teško izgovoriti glas koji se obilježava slovom Щ. Kako li se tek muče s riječima koje imaju po tri takva glasa, kao što su participi защищающий (onaj koji štiti) i ощущающий (onaj koji osjeća).



11. U ruskom jeziku postoji riječ вынуть (izvaditi) koja ima "nulti" korijen, tj. infinitiv formalno uopće nema korijen, nego samo prefiks, sufiks i nastavke.



12. U izdanju Guinnessove knjige rekorda iz 2003. godine kao najduža riječ ruskog jezika naveden je pridjev s 35 slova: превысокомногорассмотрительствующий (kancelarijski termin iz 19. stoljeća s približnim značenjem "mnogopreuzvišenog" činovnika koji razmatra molbe). Za ruski jezik su i inače karakteristične dugačke riječi:

glagoli (po 24 slova): переосвидетельствоваться (otići na ponovljeni liječnički pregled), субстанционализироваться (materijalizirati se) i интернационализироваться (internacionalizirati se)

imenice (po 24 slova): человеконенавистничество (mizantropija) i высокопревосходительство (visočanstvo, ekselencija)

imenice (po 21 slovo): одиннадцатиклассница (učenica 11. razreda) i делопроизводительница (uredska službenica, delovođa)

prilog (19 slova): неудовлетворительно (nezadovoljavajuće)

13. U ruskom jeziku se pored karakterističnih dugih riječi i konstrukcija susreću i vrlo kratke riječi, pa čak i fraze. Evo, na primjer, rečenice koja ima samo tri slova: "Э, a я?" (E, a ja?)



14. U ruskom jeziku ima puno palindroma, tj. riječi koje se isto izgovaraju i kada se čitaju unazad: комок (grumen, klupko), заказ (narudžba), шалаш (koliba), шабаш (zbrka, vrzino kolo), потоп (potop), кабак (krčma), i dr.



15. Naglasak u ruskom jeziku je slobodan, tj. nije uvijek na istom slogu u riječi, kao što je slučaj u nekim drugim jezicima. Može padati na bilo koji slog u riječi – čak i na posljednji, i mijenjati svoje mjesto u različitim oblicima.



16. U ruskom postoje riječi s puno suglasnika u nizu: очерствление (gubljenje osjećajnosti), информагентство (informativna agencija), контрвзгляд (uzvraćeni pogled).



17. Pojedine ruske riječi nemaju sve gramatičke oblike. Takva je, na primjer, riječ победить (pobijediti). Ona nema oblik za prvo lice jednine (ono što je u hrvatskom "pobijedim"). Ako Rus pokuša izgovoriti tu riječ u prvom licu, nameću mu se oblici "победю" ili "побежу", ali tako niko ne govori i svima je jasno da su oba oblika nepravilna. Umjesto toga se govori "одержу победу" (odnijeti ću pobjedu).