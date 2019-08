MIŠLJENJE: Sljedeća osoba koja u mojoj blizini kaže "Na zdorovje" - Pronaći ću te. I ubit ću te

Živimo u vremenu krize. Sve to bogatstvo informacija, i svi ti ljudi koji se oslanjaju na Hollywood da bi naučili ruski sleng vezan za konzumiranje alkohola. Riječi "na zdorovje"... ili "nastrovija" - ili bilo koja kombinacija slova koja slično zvuče - to nisu prave riječi!

Hollywoode (i ljudi koji ga gledaju), preklinjem te: prestani masakrirati naš jezik. Ne tražim mnogo. Shvatite da mi nemamo jedinstveni termin za nazdravljanje. Zbog toga smo čak pomalo zavidni drugim zemljama. Švedski, norveški, danski ili islandski Skal (u pisanom obliku "skål" ili "skaal"), njemački Prost, čak i ukrajinski Bud’mo… Čekajte, stvarno? Ukrajinci imaju riječ za to, a mi ne? Pa mi smo praktički isti narod. Nepošteno! No to je istina. Znam reći "u zdravlje" na najmanje dvadeset jezika, ali ne i na svom materinjem ruskom.

Moje omiljeno objašnjenje za to je da je pijenje tako ukorijenjeno u ruskoj kulturi da nismo mogli imati jedinstvenu riječ za "u zdravlje" čak ni da smo to htjeli. Volim to na romantičan način povezivati s tvrdoglavim individualizmom ruskog duha. Naša ogromna zemlja je toliko velika i rijetko naseljena zbog svoje veličine da bi formiranje jedinstvene tradicije jednostavno bilo prekomplicirano.

PROČITAJTE VIŠE: Vodič za preživljavanje: Kako piti s Rusima?

Istina - mi unutar jezika nemamo ni približan broj naglasaka kao što to imaju Englezi, i teško ćete pronaći neke velike razlike u upotrebi riječi… Osim kod Peterburžana, koji koriste potpuno različite riječi za “kruh” i "pločnik" (oni su samo cijeli jedan grad ljudi koji govore pogrešno, ne obraćajte pozornost na njih, u krivu su!).

Ali skrećem s teme... Natrag na "u zdravlje". Pretpostavljam da su ogromne udaljenosti i veliko bogatstvo razloga koje Rusi mogu pronaći kako bi se napili ono što najviše doprinosi postojanju različitih izraza koje koristimo kada pijemo. Oni će, naravno, ovisiti o tome s kime pijete.

Valerij Šarifulin/TASS Valerij Šarifulin/TASS

Kao prvo, niste ludi: izraz "na zdorovje" doista postoji. No, on je sinonim za izraz "nema na čemu". Koristi se uglavnom kada nekome date neku hranu i oni vam zahvale - pogotovo kada ste gost na večeri, posebno na večeri koja se odvija u kući bliskih obiteljskih prijatelja ili rođaka. Neznanci će vrlo rijetko upotrebljavati "na zdorovoje" - to je nešto što bi mogle reći vaša majka, baka ili proširena obitelj nakon što kažete: "Hvala vam, ovo je bila divna večera!" U drugim situacijama možete reći "ne za čto" ("nema na čemu") ili "požalujsta" ("molim") - to su svakodnevne ljubaznosti, standardni odgovori na "hvala".

Međutim, neka je zla duša u jednom trenutku odlučila ubrizgati "na zdorovje" (napisano na razne načine) u rusku kulturu pijenja - a to je pogrešno. Najvjerojatnije objašnjenje je da su od nekoga na svečanoj večeri čuli da kaže "vaše zdorovje" ("vaše zdravlje") i da se to s vremenom iskrivilo u "na zdorovje". Ali shvatite: u posljednjih 40 godina nitko nije rekao "vaše zdorovje" - to je jednostavno suviše pristojno.

A evo još jedne stvari: pretjerana pristojnost - čak i na primanju u veleposlanstvu - u ruskoj kulturi odaje dojam da se previše trudite. Možda ste primijetili kako neke Ruskinje govore o muškarcima koji ih pokušavaju zapričavati na ulici i predstaviti se kao gospoda iz 19. stoljeća. To je neukusno i zamorno. To se nikome ne sviđa. Baš kao kad držite čašu šampanjca ili šalicu čaja s malim prstom u zraku da biste izgledali kraljevski. Nemojte to raditi!

Umjesto toga, pokušajte pitati svoje ruske prijatelje i poznanike što vole govoriti među svojim najbližima i najdražima, i koristite upravo to. To će obično biti jedna od ove dvije stvari: ili će svi samo promrmljati: "Nu če? Davajte!" ("Pa? Hajde!") ili "Pojehali" ("Idemo!"), ili nešto duhovito što se odnosi na povijest te određene skupine ljudi. No zapamtite ovo: mi nemamo - niti smo ikad imali - jedinstveni izraz za "u zdravlje". Sljedeći put kada netko kaže "na zdorovje", učinite mi uslugu: ošamarite tu osobu u moje ime, neka vidi sve zvijezde!