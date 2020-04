Je li Rusija komunistička zemlja?

U Rusiji još uvijek ima komunista - ali to ne znači da je čitava zemlja još uvijek odana idejama Karla Marxa.

Komunizam je kao državna ideologija u Rusiji mrtav. To je službeno. "Nijedna ideologija ne može biti uspostavljena kao državna i obvezna", navodi se u članku 13. Ustava Rusije, usvojenog 1993. godine. To je velika razlika u odnosu na prethodne sovjetske ustave koji su naglašavali da je Komunistička partija bila "glavna i vodeća snaga sovjetskog društva i jezgra njegovog političkog sustava."

Komunistička partija Sovjetskog Saveza je prestala postojati nakon raspada SSSR-a krajem 1991. Boris Jeljcin, prvi ruski predsjednik i bivši član Komunističke partije, zabranio je stranku koja je u trenutku propasti imala 18 milijuna članova. Iako je to bio kraj Rusije kao komunističke države, kakva je bila od 1917. godine, to nije značilo kraj komunizma u zemlji.

Isus - komunist?

"Put ljudskog razvoja vodi ka komunizmu... Njegova mota i moralna načela se mogu naći u Isusovoj Propovijedi na gori... Komunizam će nadživjeti sve Trumpove, Amerikance i nas same...", kaže Genadij Zjuganov, dugogodišnji vođa Komunističke partije Ruske Federacije, koja je osnovana odmah nakon što je njezina prethodnica, nekoć moćna Komunistička partija Sovjetskog Saveza, nestala s političke scene zemlje 1991. godine.

Zjuganov i njegova stranka i dalje su vodeći branitelji komunizma u Rusiji, a na svim parlamentarnim izborima od 2003. godine predstavljali su izazov za vladajuću stranku Jedinstvena Rusija, no uvijek su završili na drugom mjestu sa skromnim rezultatom. Komunistima ne uspijeva poboljšati svoje rezulate: Komunistička partija Ruske Federacije je na parlamentarnim izborima 2016. osvojila 13 posto glasova (u usporedbi s 19 posto 2011. godine); a 2018. je samo 11 posto birača glasovalo za predsjedničkog kandidata stranke, Pavela Grudinina.



Ipak, milijuni ljudi diljem Rusije još uvijek smatraju da je komunizam u svom sovjetskom obliku privlačan. Kako je u intervjuu za Radio Svoboda rekao Sergej Čibinejev, restaurator koji sakuplja sovjetsku memorabiliju, "[sovjetski komunizam] je bio časna ideja - stvoriti bolju budućnost ujedinjujući sve ljude, ne obazirući na njihovu nacionalnost ili religiju".

Prošlost neće nestati

Rusija općenito nije aktivna u nastojanju da se riješi svoje komunističke prošlosti: primjerice, diljem zemlje postoji čak 5400 kipova Vladimira Lenjina, utemeljitelja SSSR-a. No politolozi i povjesničari su, kao i obični građani, uvjereni da je jako malo vjerojatno da će komunističke ideje prevladati, bez obzira na to koliko njihovi sunarodnjaci bili nostalgični prema SSSR-u.

"Naši sadašnji vođe se ne žele vratiti revoluciji, vojnom komunizmu i tako dalje", napisao je Dmitrij Drize, politički analitičar Kommersanta, dodajući da ruske vlasti, držeći se prošlosti sa svojim kipovima Lenjina i Mauzolejom na Crvenom trgu, pokušavaju držati one koji su nostalgični za sovjetskim vremenom smirenima. No to ne znači da su oduševljeni komunističkim pogledom na politiku i gospodarstvo.

Uživanje u nostalgiji

Ima jedna šala o SSSR-u: "Kad sam bio pionir, govorili su mi da će život u budućnosti biti sjajan! Sada mi kažu da je život zapravo bio sjajan kad sam bio pionir."

Po mišljenju Sergeja Balmasova, političkog analitičara iz Moskve: "Volimo ponavljati stare mitove o tome kako je život bio sjajan pod carom, a zatim pod komunistima... U budućnosti će isto govoriti o Putinu. To je naš tradicionalni mit o 'izgubljenom raju'."

Ne dijele svi osjećaj nostalgije, pa je sigurno da se Rusija neće vratiti u razdoblje komunizma. Ilja Venjavkin, povijesničar sovjetske kulture, je u jednom predavanju rekao: "U sovjetskoj kulturi, [komunistička] budućnost je postojala 'upravo ovdje, upravo sada' - zajedno s nedostatkom robe široke potrošnje, represijama i stambenom krizom."

No to više nije slučaj. Sovjetski san se nikad nije obistinio, kako podsjeća Venjakin: "Komunistički projekt je izgubio svoje gospodarsko suparništvo sa zapadnim državama". Prevladalo je veliko razočaranje, a komunizam u Rusiji je završio u ropotarnici povijesti. A tamo i ostaje.

Ovaj članak je dio serije tekstova "Zašto Rusija...?" u kojoj Russia Beyond odgovara na popularna pitanja o Rusiji.