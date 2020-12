7 pravila "pravilne" prehrane ruske babuške

Moderni se nutricionisti ne bi složili s većinom ovih pravila, no mi se bakinog kuhanja prisjećamo s toplinom u srcu!

Domaće pite, krepke juhe i čajanka uz razgovor umjesto zurenja u pametni telefon. Kako (je) izgleda(la) "zdrava" večera kod ruske bake?

1. Obrok prema rasporedu

Trebate li jesti zato što ste gladni ili zato što je vrijeme jela? Za rusku babušku to uopće nije sporno. Doručak, ručak i večera tri su stupa "pravilne" prehrane. Uvijek biste trebali dobro doručkovati da biste imali dovoljno energije za rad i učenje. Općenito govoreći, u postsovjetskim zemljama nastava počinje u 8.30, a radni dan u 9 sati. Stoga se doručak poslužuje oko 7-7.30 sati. Tradicionalno, Rusi jedu kašu, pečena jaja, sendviče s maslacem i "doktorskom kobasicom" ili sirnike, palačinke od svježeg sira.

Ručak bi se trebao sastojati od dva ili tri slijeda: juhe, glavnog jela i deserta. Odvija se oko 13-14 sati na radnom mjestu (mnoga poduzeća i škole u Rusiji imaju kantine). Večera je kod kuće, oko 20 sati: glavno jelo ili juha i desert.

Također, oko 17 sati može se poslužiti "poldnik", međuobrok "nakon ručka": obično složenac od svježeg sira ili pecivo s čajem ili kakaom.

2. Kaša za doručak

Što je ujutro zdravije jesti: bjelančevine, masti ili ugljikohidrate? Ruske bake znaju da ne postoji ništa bolje od guste kaše s maslacem. Kad u hladno i mračno zimsko jutro morate na posao, veliki tanjur vruće kaše pravi je spas. U sovjetsko je doba najpopularnija kaša bila pšenična krupica: bila je jeftina i pristupačna. Kuhala se na mlijeku i posluživala s maslacem i "varenjem" (domaćim džemom). Ostali favoriti uključuju zobene pahuljice, heljdu i proso (ovdje možete pronaći nekoliko ukusnih recepata za doručak).

3. Juha je OBAVEZNA

Rusi imaju poznatu izreku: "Naš je obrok juha i kaša". To ne znači da Rusi ne jedu ništa osim ovih jela. Ovdje se radi o tome da je ruska kuhinja jednostavna i pristupačna. A starijim su generacijama, koje se sjećaju vremena nestašice, ova jela također pomogla da prehrane obitelj, pa mnogi Rusi danas ne mogu zamisliti svoj ručak bez juhe. Zimi će to obično biti gusta, bogata juha na bazi mesnog temeljca s krumpirom, žitaricama i/ili mesom, koja se obično poslužuje uz gomilu kiselog vrhnja: na primjer: borš, šči, soljanka ili rassoljnik. Ljeti će aktualne biti "laganije" verzije istih juha: hladni svekoljnik i okroška ili juha od kiselice s jajetom. Ruske juhe mogu biti i glavno jelo, a ne samo predjelo.

4. Kruh uz sve

Jedna je od ruskih prehrambenih navika koja najviše čudi strance ta da se sve jede s kruhom: juha, meso, tjestenina, krumpir. Ta navika potječe iz vremena nestašice. Kad nje bilo dovoljno hrane za veliku obitelj, ručak je uz dodatak kruha postajao zasitniji. A kruha je uvijek bilo dovoljno. U selima su ljudi mogli sami peći kruh, a u gradovima su posvuda bile tvornice kruha, koje su svako jutro u trgovine donosile svježi, još vrući kruh. Ako su roditelji tražili od djece da odu u trgovinu, štruca je kući često stizala bez korice - bila je toliko hrskava i aromatična da bi se pojela na putu kući. U Rusiji i bivšim sovjetskim zemljama još uvijek je vrlo popularno jesti kruh od raženog brašna, koji se smatra zdravijim.

5. Pecivo nije hrana

Međutim, nije bio običaj jesti kruh tek tako, van ručka ili večere. Koliko su puta ruske babuške rekle: "Pecivo nije hrana!" Pod pecivom se, naravno, podrazumijevalo sve, od pita do sendviča, koji nisu smjeli biti zamjena za ručak: nisu hranjivi i čovjek nakon njih brzo ogladni. Također, ruske bake vjeruju da je jedenje "suhe hrane" loše za želudac. I to nas vodi do sljedeće točke.

6. Čaj nakon jela

Mnogi nutricionisti danas kažu da se nakon obroka ne bi trebalo ništa piti, no Rusi su uvijek smatrali da je dobro popiti šalicu čaja na kraju ručka. Vjeruju da čaj poboljšava probavu. Naravno, jedna šalica čaja nikada nije dovoljna. Uz čaj, naravno, uvijek dobro pašu kolači ili slatkiši!

7. Ručak u tišini

"Kad jedem, gluh sam i nijem!" Plakati s takvim sloganima i dalje se mogu naći u mnogim ruskim blagavaonicama u vrtićima i tvornicama. Treba jesti u tišini, pravilno i pažljivo žvačući hranu. Međutim, tijekom čajanke je razgovor dobrodošao.