Pet jela koja sovjetska djeca nisu mogla smisliti

1. Sladoled od rajčice

Danas ovaj sladoled spada u poslastice za vegetarijance ili je jednostavno u trendu, no u sovjetsko je vrijeme djeci uvijek kvario raspoloženje. Proizvodnja ovog sladoleda je počela u razdoblju povećanog prinosa rajčice sredinom 1970-ih. Pravio se na bazi pirea i soka od rajčice. U ono vrijeme je to bio jedan od najjeftinijih sladoleda. Prodavao se u papirnatim čašicama s okruglim papirićem umjesto zatvarača s kojeg se smješkala rajčica. Ponekad su, kad papirnatog poklopčića nije bilo, djeca mislila da je to sladoled od jagode. Možete zamisliti kakvo je bilo njihovo razočaranje kada bi ga okusili!

2. Špageti u mlijeku

Tradicionalno se ovo jelo spremalo u sovjetskim dječjim vrtićima, a često i kod kuće. Moglo bi se pomisliti da većina djece voli tjesteninu... Ali, naravno, uvijek je bolje da bude odvojena, i bez mlijeka! U toplom mlijeku špageti brzo gube oblik, postaju klizavi i raspadaju se, što jelo čini odbojnim. Osim toga, malo je djece (pa čak i odraslih) koji vole mliječnu "koricu" koja se hvata na površini ovog jela.

3. Pire od graha

Pire od graha je jeftino i hranljivo jelo koje sadrži dosta bjelančevina koje su potrebne dječjem organizmu za rast i razvoj. Upravo zbog toga je ovo jelo bilo jedno od najčešćih na jelovnicima dječjih vrtića i školskih kantina. Bilo je rasprostranjeno, ali to ne znači da je bilo omiljeno. Jednolična masa neodređene boje, slična smeđem cementu, rijetko je kod djece budila želju za jelom.

4. Ječmena kaša

U ruskoj kuhinji je oljušteni ječam čest sastojak u varivima, na primjer u "rasoljniku". Međutim, u varivu se ova zrna ne moraju pojesti i mogu se ostaviti na dnu tanjura, a ne pojesti pun tanjut ječmene kaše bilo je daleko teže izvesti. Ječmena kaša je bila tvrda, dugo se žvakala, a ujedno je bila i sluzava, tako da djeci nije bila omiljena čak ni kad joj se dodaju mlijeko, pekmez ili šećer.

5. Pržena jetrica

Jetrica je puna željeza i vitamina B pa zato pedijatri desetljećima uporno preporučuju njezinu upotrebu u dječjoj prehrani. Čak ni strahovanje da je toksična nije utjecalo na ove preporuke. Međutim, djecu većinom ne oduševljavaju izgled i specifičan ukus ovih iznutrica. Ne pomažu čak ni pokušaji domišljatih majki da od jetrice pripreme musaku ili uštipke.