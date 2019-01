Suške, bubliki, baranke: Zašto Rusi obožavaju peciva s rupom?

Baranke, bubliki i suške su tri vrste ruskog peciva s rupom. Sva tri peciva imaju tanku sjajnu koricu koja se dobiva kuhanjem prije pečenja i produljuje im svježinu. Naravno, tu je i zajednički oblik. Ali, ako su tako slični, kako ih razlikovati?

Baranke

Baranka se u pisanim izvorima prvi put spominje u rješenju Petra Velikog iz 1725. godine. Potječe iz Bjelorusije gdje su ljudi tijesto oblikovano u tanke prstenove kuhali, a zatim pekli pod imenom "obvarenki" (što je kasnije postalo "baranki").

Odatle se recept (uključujući i ključnu fazu prije pečenja: kuhanje u proključaloj vodi) prenio u Valdaj, 400 kilometara sjeveroistočno od Moskve. Valdajske baranke i danas su lokalni specijalitet.

Baranka ima debljinu od 1,7 do 2,2 cm, a promjer 7 do 10 cm. Ovisno o izvedbi u kilogram stane od 35 do 45 komada.

Baranka je u Sovjetskom Savezu imala obilje varijanti: obična, s vanilijom, gorušicom, limunom, šećerom i makom, s maslacem, voćem i bademima, šafranom i dr. Iako su obično okrugle, baranke s vanilijom i limunom često su bile izduženog oblika. Ljudi su ih nizali na vrpcu kao veliku ogrlicu i vješali kao ukras u kući.

Bubliki

Bublik je tradicionalno pecivo, koje se prvi put pojavilo u Poljskoj i u Odesi u Ukrajini. Iako nalikuje na veliku baranku, bublik se (riječ je izvedena od glagola "bublitʹsja", što znači "nadimati se") pravi od mekšeg tijesta.

Po ukrajinskom se običaju bubliki pokrivaju sjemenkama maka (ili kima). Standard za bublik je postavljen sredinom 20. stoljeća: treba biti težak 50-100 grama, a mliječni bublik treba sadržavati 15 litara mlijeka na 100 kilograma brašna.

Bublik je blizak rođak baranke, iako je tijesto za njega mekše, slično običnom tijestu za kruh s kvascem. Bubliki su čvršći i imaju zbijeniju strukturu.

Suške

Prema staroj ruskoj definiciji, suška je tanka prosušena baranka. Suške su najsitnije okruglo rusko pecivo. Promjer im je od 4 do 12 cm, a debljina najviše 1,5 cm. Suške se, kao i bubliki i baranke, prave od pšeničnog brašna. Mogu imati različite dodatke, kao što su vanilija ili gorušica, a mogu biti okrugle ili izdužene (ove se zovu "čelnočok"). Postoje i veoma male suške promjera samo 4 cm.

Kada djeci rastu zubi, često im daju da žvaču suške. Nekada se smatralo da je ovo pecivo prije svega namijenjeno djeci te su seljaci suške donosili iz grada kao poslasticu.

A sada zasučimo rukave!

Suške s makom

Sastojci:

170 g pšeničnog brašna

jedno jaje

5 g maslaca

50 ml vode

50 g maka

pola žličice soli

pola žličice šećera

Priprema:

Prosijte brašno u zdjelu. U sredini napravite udubljenje. Dodajte jaje, vodu, maslac i sol.

Umijesite tijesto. Podijelite ga na pola i svaku polovicu dlanovima zarolajte u tanku traku. Izrežite tijesto na male jednake dijelove i oblikujte suške.

Spustite ih u ključalu vodu u koju ste dodali pola žličice šećera. Kuhajte ih dok ne isplivaju na površinu.

Izvadite suške i uvaljajte ih u sjemenke maka. Stavite ih na papir za pečenje i pecite 20 minuta u pećnici zagrijanoj na 230 stupnjeva Celzija. Njam!

