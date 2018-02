U kuhinji s Tolstojem, Gogoljem i Puškinom: Recepti čuvenih ruskih pisaca

Ruska književnost vas može naučiti puno toga o životu u 19. stoljeću, finim manirama i lijepim ženama. No jeste li znali da vas može naučiti i kako kuhati?

Krumpiri à la Puškin

"Ja pečeni krumpir jedem poput maimista, a meko kuhana jaja poput Luja XVIII. Ovo je moja večera", napisao je pjesnik Aleksandar Puškin svojoj supruzi Nataliji.*

"Haringa s teletinom. Knjiga o hrani, piscima i receptima", Eljdar Orudžev. Ilustratorica: Inna Bagajeva "Haringa s teletinom. Knjiga o hrani, piscima i receptima", Eljdar Orudžev. Ilustratorica: Inna Bagajeva

U Puškinovom receptu za pečeni krumpir možete uživati i vi. Slijedite ove jednostavne upute: Skuhajte sitni kumpir, ogulite ga i ispržite na tavi s maslacem, začinskim biljem, solju i paprom.

Ovaj recept, kao i sliku Puškina s dugim noktima (Puškin je napisao poznate stihove "Možeš biti razuman čovjek / I razmišljati o ljepoti noktiju..."), možete pronaći u knjizi Eljdara Orudževa Haringa s teletinom. Knjiga o hrani, piscima i receptima.

"Ova knjiga se rodila slučajno - naišao sam na recept za krupenik i iznenadilo me što taj jednostavan recept tradicionalne kuhinje nije popularan, pa sam počeo proučavati to pitanje", rekao je Eljdar za Russia Beyond. Autor je kasnije odlučio napraviti knjigu s receptima kao dar za svoje prijatelje - i tako je ovo izdanje objavljeno te će uskoro biti prevedeno na engleski jezik.

Krupenik iz obitelji Lava Tolstoja

"Krupenik se može jesti i topao i hladan", kaže autor. "Može se pripremiti i bez nadjeva, a može se i kuhati na različite načine - kao desert (sa sušenim marelicama ili grožđicama) ili s povrćem (s brokulom, gljivama itd.) Jednostavan je za pripremu, a možete ga napraviti i u kalupu. Krupenik se pravi od heljde koja je jako zdrava, no možete koristiti i bilo koju drugu žitaricu."

"Haringa s teletinom. Knjiga o hrani, piscima i receptima", Eljdar Orudžev. Ilustratorica: Inna Bagajeva "Haringa s teletinom. Knjiga o hrani, piscima i receptima", Eljdar Orudžev. Ilustratorica: Inna Bagajeva

Sastojci:

Heljda - 600 g

Mlijeko

Jaja - 6 komada

Svježi sir - 200 g

Šećer - 1 čajna žličica

Sol

Maslac - 100 g

Priprema:

Skuhajte heljdu u mlijeku, dodajte malo šećera i soli te pustite da se ohladi. Zatim dodajte jaja i svježi sir. Sve pomiješajte, stavite u kalup, na vrh stavite maslac i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici (180 °C) 20 minuta.

Nacvrcajte se poput Gogolja

Orudževljeva knjiga sadrži nekoliko redaka iz Gogoljevog pisma njegovom ujaku: "Vi ne znate sve moje vrline. Ja znam neke zanate: dobar sam krojač... Radim u kuhinji i dobro se razumijem u kuhanje..." A zatim slijedi recept za koktel Gogolj-Mogolj. Napravite ga i vi!

"Haringa s teletinom. Knjiga o hrani, piscima i receptima", Eljdar Orudžev. Ilustratorica: Inna Bagajeva "Haringa s teletinom. Knjiga o hrani, piscima i receptima", Eljdar Orudžev. Ilustratorica: Inna Bagajeva

Sastojci:

0,6 l kozjeg mlijeka

pola korice limuna

50 g šećera

1 bjelanjak

50 ml tamnog ruma

100 ml vinjka

prstohvat cimeta

Priprema:

Zagrijte mlijeko u loncu s limunom, šećerom i cimetom. Kad zavre, brzo ga maknite s vatre. Dok miješate, u smjesu dodajte bjelanjak, rum i vinjak. Poslužite vruće.

*Maimist - zastarjeli nadimak za baltičko-finske narode koji su živjeli u carskoj Rusiji i nisu razumjeli ruski jezik

