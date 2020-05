Zašto su neki Rusi opsjednuti Ladom?

Prva se Lada pojavila 1970. u Toljattiju, industrijskom gradu u SSSR-u. Sovjetski su inženjeri na stvaranju čuvene Lade "2101" surađivali s talijanskim proizvođačem automobila Fiatom. Automobil je bio veliki hit na sovjetskom, pa čak i na međunarodnom tržištu, a za njim su uslijedili i mnogi drugi modeli.

Kada se Sovjetski Savez raspao 1991. godine, međunarodno se tržište automobila otvorilo za Ruse, koji su sada mogli birati između velikog broja stranih brendova. Kod mnogih su Rusa stari zahrđali automobili proizvedeni u Sovjetskom Savezu, ali i noviji modeli iste marke, izazivali pomiješane osjećaje: neki su ih smatrali sinonimom za smeće iz SSSR-a, dok su drugi vjerovali da se radi o najboljim automobilima na svijetu. Što se krije iza kontinuirane ruske opsesije ovim poznatim sovjetskim brendom?

Tko voli Ladu?

Sovjetski je automobilski brend (koji se danas smatra "ruskim") trajni predmet memova na internetu i Rusi ove automobile često prezirno nazivaju "krntijama". Ipak, Lada prodaje više novih automobila u Rusiji nego ijedan strani brend prisutan u zemlji.

Aleksandar Guščin/Sputnik Aleksandar Guščin/Sputnik

Prema popularnom stereotipu, Lade posebno favoriziraju stanovnici kavkaskih republika, poput Čečenije, Dagestana i ostalih federalnih okruga Južnog i Sjevernog Kavkaza.

Ako ćemo pošteno, u tome ima puno istine. Svatko tko je bio na jugu Rusije i na Kavkazu zna da su Lade domaće proizvodnje najčešći prizor u tom dijelu Rusije. Konkretno, "nabrijana" crna Lada Priora postala je prešutni simbol regije.

"Sređena" Lada Priora postala je prešutni simbol juga Rusije i Kavkaza. Legion Media Legion Media

Stanovnik Dagestana Amirhan Kurbanov daje iscrpno objašnjenje:

"U Dagestanu ljudi imaju specifičan pristup svakoj kupnji: ako potrošite određenu količinu novca, morate kupiti najbolji proizvod po toj cijeni. Nova Lada Priora košta slično koliko i Hyundai Accent ili bili koji drugi slični automobil, ako ne i jeftinije. Ako vozite Hyundai, to svima govori da vozite automobil strane proizvodnje, ali i ne pretjerano dobar automobil, a to nije neka fora. S druge strane, ako vozite Prioru, to svima govori da još niste spremni izdvojiti veliki novac za automobil, ali da ste ipak dobili najbolje za svoj novac i da sada vozite sjajan automobil."

Vozačima u drugim dijelovima zemlje odgovaraju različiti modeli. Nova Lada Vesta uobičajeni je automobil u prijestolnici Rusije, Moskvi; dok mladi posebno vole driftati u starim sovjetskim modelima; a Lada Niva 4x4 je popularna među lovcima i ribolovcima koji žive u udaljenijim krajevima zemlje.

Dakle, reći da Rusi vole Lade bilo bi zaista najblaže rečeno; ispostavlja se da joj se mnogi Rusi i dive. Čak i predsjednik Putin posjeduje Ladu.

Lijepa, pristupačna i lako popravljiva

Cijena je jedan od ključnih čimbenika zbog kojih se mnogi Rusi odlučuju za domaći brend. Nova Lada Granta košta samo 5200 dolara - što je samo djelić cijene koju bilo koji strani proizvođač naplaćuje za svoje automobile. Rabljeni automobili se prodaju i jeftinije. Ustvari, staru je Ladu moguće kupiti za samo nekoliko stotina američkih dolara - što itekako odgovara vozačima početnicima koji obično jedva da prijeđu dobnu granicu za posjedovanje vozačke dozvole.

Staru Ladu je moguće kupiti za samo nekoliko stotina američkih dolara. Sergej Vedjaškin/Moskva Agency Sergej Vedjaškin/Moskva Agency

"Imao sam Playstation koji sam prodao za 30 000 rubalja (otprilike 400 dolara). Moj mi je otac predložio da novac potrošim na automobil kako bismo zimi mogli driftati", kaže Sergej, koji je svoju prvu Lada kupio s ocem u dobi od 13 godina.

Osim toga, mnogi mladi Rusi cijene retro stil ovih automobila, koji izgleda prilično dobro ako se vozilo dobro "sredi".

Još je jedna izvjesna prednost koju Lade imaju u odnosu na automobile strane proizvodnje u Rusiji ta što ih je lako popraviti. Mnogi se ruski vlasnici skupljih automobila strane proizvodnje suočavaju s dugim čekanjem na dolazak rezervnih dijelova iz inozemstva.

Mnogi mladi Rusi cijene retro stil ovih automobila, koji izgleda prilično dobro ako se vozilo dobro "sredi". Pavel Kuzmičev Pavel Kuzmičev

S Ladom je stvar sasvim suprotna. Rezervnih dijelova ima u izobilju u svakoj specijaliziranoj trgovini u zemlji. Ne trebate čekati ni dan, a većina je dijelova jako jeftina. Još je važnije što za popravak ovih automobila nije potrebno puno tehničkog znanja pa je većina vlasnika naučila sama popravljati svoje Lade vlastitim rukama.

"Kako je vrijeme prolazilo, drugi su modeli počeli zastarijevati, kvaliteta im se pogoršala i postali su zloglasni. No zato ste dijelove mogli kupiti jeftino i sve popraviti sami. Jesu li i rezervni dijelovi bili na zlu glasu? Jesu, no mogli ste kupiti rezervni dio za rezervni dio", kaže Protas Bardahanov.

Julija iz Moskve je, dok je bila studentica, imala bijelu Ladu "2105". Kaže da joj je ovaj automobil donio neprocjenjivo vozačko iskustvo. "Mogao se popraviti vrlo jeftino. Tada još nisam ništa zarađivala, no nisam imala problema s održavanjem automobila. Ovaj me automobil naučio nositi se s ručnim mjenjačem: Audi bi brzo umro pod takvim pritiskom, no ovi automobili opraštaju početničke pogreške."

Ne samo u Rusiji

Lada je također prodavala automobile u inozemstvu za vrijeme Sovjetskog Saveza, a to čini i danas. Mnogi ljudi koji žive u Europi, Africi i Latinskoj Americi također imaju lijepa sjećanja na ove automobile, jer su ih nekoć posjedovali njihovi roditelji.

Taksi Lada u Angoli. S. Frolov/TASS S. Frolov/TASS

"Moj je otac nekoć imao Ladu Nivu. Bio je to automobil koji mi se kao mladiću sviđao. Bio je izdržljiv i odličan na užasnim cestama", kaže Mohamed Lamin Sesay iz Freetowna, glavnog grada Sijera Leonea.

Musa Tamba iz Gambije Ladu je zvao "automobilom Afrike". Kirill Safonov/TASS Kirill Safonov/TASS

Musa Tamba iz Gambije je rekao da je Ladu zvao "automobilom Afrike". "Ladini modeli [u Gambiji] bili su '2104', '2105 COMBI' i 'NIVA 4×4'. Zvali smo ih 'automobilima za sve terene' zbog njihovih izvrsnih performansi. Motor je fantastičan, a karoserija gotovo oklopljena", kaže Musa.

Na Kubi je model "Lada 2101 Limuzina" lokalne proizvodnje i dalje popularno taksi vozilo, dok je Lada Niva dobro poznata u Francuskoj.