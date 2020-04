Kako je Lada "Žiguli" postala legenda sovjetske automobilske industrije?

VAZ Jurij Abramočkin/Sputnik Jurij Abramočkin/Sputnik

19. travnja 1970. nova ruska tvornica u Toljatiju proizvela je prvih šest automobila novog brenda koji će kasnije steći legendarni status ne samo u Sovjetskom Savezu, nego i u mnogim drugim zemljama. Prvi model je nosio oznaku "VAZ-2101" i uskoro postao omiljen i poznat kao "kopejka".

Fiat 124 Mr.choppers (CC BY-SA 2.0) Mr.choppers (CC BY-SA 2.0)

Sovjetski proizvođači automobila su kao prototip za svoje vozilo odabrali talijanski "Fiat-124". Sovjetska je vlada u kolovozu 1966. godine potpisala sporazum o partnerstvu s Fiatom. Rezultat sporazuma bila je masovna proizvodnja jednog od najpopularnijih modela automobila u povijesti Sovjetskog Saveza.

VAZ. Sovjetski specijalisti Sergej Jasinskij i Nikolaj Borodin razgovaraju s Talijanom Vittorijem Benaggijem. Lev Porter/TASS Lev Porter/TASS

Međutim, talijanski prototip je najprije morao biti prilagođen ruskim cestama. Prilikom ispitivanja Fiata-124 u sovjetskim uvjetima inženjeri su otkrili da automobil mora biti značajno izmijenjen te su od talijanskih stručnjaka tražili da to realiziraju.

U međuvremenu je u SSSR-u podignuta nova tvornica. Zanimljivo je da je za proizvodnju vozila u čijem su projektiranju sudjelovali talijanski inženjeri izabran grad koji nosi ime po vođi talijanske komunističke partije Palmiru Togliattiju. Toljati, grad na rijeci Volgi, uskoro je postao centar sovjetske automobilske industrije.

Za sovjetske je vlasti uspjeh ove inicijative bio od suštinske važnosti, pa je za rukovoditelja proizvodnje postavljen Viktor Poljakov, zamjenik ministra automobilske industrije SSSR-a.

TASS TASS

19. travnja 1970. montirano je i pušteno u prodaju prvih šest vozila Lada 2101. Dva automobila su bila crne boje, a preostala četiri crvene. Imala su motore od 1,2 litre sa 64 konjske snage. U kolovozu 1970. počela je prva reklamna kampanja za prodaju Žigulija.

Sputnik Sputnik

Za godinu dana, do srpnja 1971. godine, tvornica je proizvela ukupno 100 000 automobila. Do 1973. godine taj broj je dostigao milijun vozila. Ali ni to nije bilo dovoljno da pokrije sve veću potražnju u Sovjetskom Savezu.

S. Majsterman/TASS S. Majsterman/TASS

Lada 2101 bila je popularna i izvan granica SSSR-a. 1971. godine prva je isporuka Žigulija stigla u Jugoslaviju. Tri godine kasnije model je specijalno redizajniran za britansko tržište. Lada s desnim volanom danas je prava rijetkost.

Charles01 (CC BY-SA 3.0) Charles01 (CC BY-SA 3.0)

U pravilu su vozila za izvoz bila bolje kvalitete od onih namijenjenih domaćem tržištu. Primjerice, Lade za Veliku Britaniju su imale dekorativne pruge s obje strane vozila koje je bilo napravljeno od debljeg metala s antistatičkom i antikorozivnom zaštitom. Također su imale pojačani mjenjač, bolji starter i akumulator. Ova kvalitetnija vozila odlazila su i u Bugarsku, Mađarsku, Čehoslovačku, Jugoslaviju, Kubu i Istočnu Njemačku.

Boris Kavaškin/TASS Boris Kavaškin/TASS

Mnogi imaju lijepa sjećanja na svoju prvu Ladu Žiguli. "Svoje 'kopejke' uvijek se sjećam s nježnošću i nostalgijom. Bio je to moj prvi auto, moja prva ljubav", zapisao je jedan bivši vlasnik na forumu posvećenom Ladi 2101."Da... Jako smo se voljeli nekoliko puta tjedno u garaži", šaljivo kaže drugi vlasnik, koji je puno vremena provodio popravljajući svoju Ladu, što je u SSSR-u bilo uobičajeno. Automobil je imao tako jednostavnu konstrukciju da ga je većina vozača mogla popraviti u svojoj osobnoj garaži.

VAZ-21011 J. Dvorjanikov/Sputnik J. Dvorjanikov/Sputnik

Zadnja "kopejka" proizvedena je 1982. godine, premda se neznatno modificirana verija (poznata kao Lada 21011) proizvodila i tijekom 1983. Tvornica u Toljatiju ukupno je proizvela 2 710 930 vozila Lada "Žiguli".

Kubanski taksi Krokodyl (CC BY-SA 3.0) Krokodyl (CC BY-SA 3.0)

Obustavljanje proizvodnje u Sovjetskom Savezu ipak nije značilo da je ovaj automobil nestao s tržišta, a postupno i s cesta. Ljudi diljem svijeta su zavoljeli ovaj jednostavan, jeftin i nezahtjevan automobil i mnogi su ga nastavili voziti u klasičnom ili modificiranom obliku. Na Kubi je, na primjer, modificirana "kopejka" pod nazivom "Lada 2101 Limuzina" lokalne proizvodnje i dalje popularno taksi vozilo.

Kiril Zikov/Moskva Agency Kiril Zikov/Moskva Agency

Danas mladi u Rusiji svoje Lade, uključujući i klasične "kopejke", vole srediti za utrke i driftanja. Pokret "Borbena klasika" okuplja ljubitelje klasičnih modela Lade svih uzrasta.