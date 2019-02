Rade Šerbedžija i drugi "holivudski Rusi": Devet stranih glumaca poznatih po ruskim ulogama

Andrew Divoff

Divoff je porijeklom iz Venezuele. Majstorski glumi likove iz Rusije. Mnogima je njegovo lice poznato, ali rijetko tko se sjeća njegovog imena. Andrew Divoff je glumio u mnogim filmovima - "Povratak u SSSR", "Lov na Crveni oktobar" (The Hunt for Red October), "Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje", "Izgubljeni" (Lost), "Gnjev" (The Rage), "Air Force One" i dr. Pored toga, Divof je igrao ruske likove u nekoliko igrica: Red Alert 3, Lost, i Call of Duty: Black Ops.

Jude Law

Englez Jude Law je 2001. godine glumio sovjetskog snajperista Vasilija Zajceva u filmu "Neprijatelj pred vratima" (Enemy at the Gates) posvećenom Staljingradskoj bitci. U početku je imao poteškoća, ali se kasnije uživio u ulogu i sada mnogi kažu da u filmu djeluje kao pravi Rus. On je glumio i grofa Alekseja Karenjina u ekranizaciji Tolstojevog romana "Ana Karenjina".

Dolph Lundgren

Čuveni švedski glumac je ostao poznat po ulozi nesalomljivog (i nabildanog) sovjetskog boksačkog prvaka Ivana Draga, glavnog protivnika Rockyja Balboe u filmu "Rocky IV". Stallone je kasnije pričao da je na snimanju predložio Lundgrenu da se ogledaju u ringu bez glume, zbog čega je gorko zažalio. Majstor borilačkih vještina Dolph Lundgren ga je tako izudarao da je Stallone pet dana proveo u šok-sobi: "Mislio sam da sam doživio prometnu nesreću", rekao je on.

Lundgren je glumio i poručnika specijalne jedinice Nikolaja Račenka u filmu "Crveni škorpion" (Red Scorpion) i Nikolaja Čerenkova u niskobudžetnom filmu "Ubojiti stroj" koji je sam i režirao. Ponovno se vratio svojoj ulozi Draga u filmu "Creed 2".

Peter Stormare

Peter Stormare je uglavnom poznat po ulozi ruskog kozmonauta Lava Andropova u blockbusteru "Armageddon". Tu je Andropov prikazan u vrlo stereotipnoj maniri (uvijek je pijan i popravlja svemirsku stanicu udarcima palicom), ali je na kraju odgovoran za spasenje članova posade.

Kao šef ruske mafije Stormare se suprotstavio Martinu Lawrenceu i Willu Smithu u filmu "Zločesti dečki 2" (Bad Boys II). Igrao je Ruse i u filmovima "Pod svaku cijenu" (The 11th Hour) i "John Wick 2".

Michael Nyqvist

Nažalost, ovaj izvanredni švedski glumac je umro 2017- godine. Poznat je po ulogama loših ruskih momaka u filmovima "Nemoguća misija: Protokol duh" (Mission Impossible: Ghost Protocol) i "John Wick". Igrao je i "dobrog" Rusa u filmu "Izvještaj s Europe" ("Europe Report"). Pred kraj života je uspio odigrati još par ruskih uloga u filmovima "Hunter Killer" i "Kursk".

Ralph Fiennes

Ralph Fiennes voli sudjelovati u ekranizacijama ruskih klasika. Igrao je Jevgenija Onjegina u filmu "Onjegin" (po Puškinovom romanu u stihovima) i Mihaila Rakitina u filmu "Dvije žene" snimljenog na temelju Turgenjevljeve drame "Mjesec dana na selu". Fiennes je čak učio ruski kako bi njegovi likovi izgledali što uvjerljivije, ali je ipak zbog primjetnog naglaska njegovom liku "pozajmljen" glas pravog Rusa. Fiennesu je bilo pomalo krivo zbog toga.

Marton Csokas

Zahvaljujući svom izgledu Csokas često glumi zločince u holivudskim filmovima. Kao "negativac" iz Rusije on se pojavio u akcijskim filmovima "xXx" i "Pravednik" (The Equalizer). Igrao je Rusa i u američko-poljskom filmu "Istiniti zločini" (True Crimes) i talijanskom "Evilenko".

Rade Šerbedžija

Ovaj se hrvatski glumac srpskog podrijetla u Hollywoodu proslavio po mnogobrojnim ulogama Rusa u filmovima i serijama. Među njima su najpoznatiji sada već kultni ruski profesionalni ubojica Boris Oštrica u filmu "Zdrpi i briši" (Snatch) Guya Ritchieja i oligarh Ivan Tretjak u filmu "Svetac" (The Saint).

John Malkovich

Najupečatljivija ruska uloga Johna Malkovicha je u filmu "Kockari" (Rounders) gdje je on glumio ruskog gangstera Teddyja, zvanog KGB.

Malkovich je igrao i pukovnika Pavlova u filmu "U tranzitu" (In Transit) i kriminalca Dedu Kuzju u "Sibirskoj školi" (Siberian Education). U trećoj sezoni se uključio i u televizijsku seriju "Milijarde" (Billions) gdje glumi ruskog milijardera Grigorija Andolova.

