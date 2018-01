Najbolje uloge holivudskih zvijezda u ruskim filmovima

Julia Ormond i Richard Harris u filmu Sibirski brijač (1998.)

Američki izumitelj Douglas McCracken (kojeg glumi Richard Harris) stiže u Rusko Carstvo 1885. godine kako bi promovirao svoj izum, "Sibirski brijač", ogroman stroj za sječu stabala. Njegova pomoćnica Jane Callahan (koju glumi Julia Ormond) pomaže mu u osiguravanju pokroviteljstva ruskih dužnosnika. Jane se slučajno zaljubi u mladog kadeta Andreja Tolstoja, što za oboje ima tragične posljedice.

Michael Madsen u filmu Brzi vlak Moskva-Rusija (2014.)

U ovom filmu ceste Michael Madsen igra epizodnu ulogu američkog agenta Mile, holivudske zvijezde rođene u Rusiji koja se vraća u domovinu kako bi snimila film, no pritom zapada u razne nevolje.

Jean-Claude Van Damme u filmu Rževski protiv Napoleona (2012.)

Ovaj majstor borilačkih vještima u ovoj ruskoj komediji ima cameo ulogu. Film prikazuje događaje iz rata između Ruskog Carstva i Napoleonove Francuske (1812.) na iznimno apsurdan način.

Jason Flemyng u filmu Vij (2014.)

U 18. stoljeću, tijekom dugog putovanja, britanski kartograf Jonathan Green (kojeg glumi Jason Flemyng) stiže u izolirano ruralno selo skriveno iza Karpata. Ovdje je prisiljen suočiti se s drevnim demonima iz slavenske mitologije i oduprijeti im se.

Jackie Chan i Arnold Schwarzenegger u filmu Vij 2: Putovanje u Kinu (2018.)

Pustolovine Jonathana Greena se nastavljaju, a ovoga mu je puta ruski car Petar Veliki naložio da izradi karte Dalekog istoka. Green stiže u Kinu, gdje se ponovno mora boriti s nadnaravnim.

Ovaj kinesko-ruski blockbuster je dobio vrhunsku glumačku postavu kada su se projektu pridružili Jackie Chan i Arnold Schwarzenegger.

Zasad nisu otkriveni nikakvi detalji o radnji filma. Ipak, zna se da Arnold glumi stražara u londonskom Toweru koji voli priređivati borbe među zatvorenicima. Prema riječima producenata, publika može očekivati da će vidjeti borbu između njega i lika kojeg igra Jackie Chan.

Thomas Kretschmann u filmu Staljingrad (2013.)

Thomas Kretschmann je već glumio u jednom Staljingradu - kultnom njemačkom filmu iz 1993. - kao poručnik Hans von Witzland. U ruskom filmu Kretschmann igra ulogu satnika Petera Khana, čije trupe pokušavaju ukloniti desetak sovjetskih vojnika iz kuće koju ovi očajnički brane.

Milla Jovovich u filmu Čekanje na sreću (2011.)

Moskovljanka Nadja, koju glumi Milla Jovovich, nađe se u ljubavnom trokutu u kojem je prisiljena birati između uspješnog i odlučnog Danje i toplog i skromnog (i dopadljivijeg) Slave. Zanimljivo je da Jovovich u filmu govori ruski bez sinkronizacije. Ima naglasak jer je Nadja dugo živjela u Londonu prije no što se vratila u Moskvu.

John Malkovich u filmu O ljubavi. Samo za odrasle (2017.)

Ovaj film je zbirka koja se sastoji od pet priča koje povezuje tema ljubavi. Junak jedne od priča, John Malkovich, glumi stručnjaka za psihologiju romantičnih odnosa, koji se sam suočava s velikim i složenim problemima unutar vlastite obitelji.

Snoop Dogg u filmu Odnoklassniki.ru: Klikom do sreće (2013.)

Ljoša je tipični gubitnik bez posla, novca i djevojke. No sve se mijenja kada pronađe izgubljenog psa vlasnika servisa za popravak prijenosnih računala, kojeg glumi Snoop Dogg. On Ljoši zauzvrat poklanja čarobno prijenosno računalo. Upisivanjem želja u "status" na društvenoj mreži Odnoklassniki one se ostvaruju. Stvari se za Ljošu počinju popravljati.

Cary-Hiroyuki Tagawa u filmu Jerej-San (2015.)

Tagawa, poznati Shang Tsung iz Mortal Kombata, igra oca Nikolaja, svećenika Japanske pravoslavne crkve koji je zapao u sukob s japanskom mafijom. Kako bi se izbjegli problemi, oca Nikolaja šalju u Rusiju, u udaljeno selo. Tamo se suočava s oštrim uvjetima ruralne Rusije, neprijateljski nastrojenim ljudima i prijetnjama lokalnih razbojnika.

Cary-Hiroyuki Tagawa je 2015. kršten Ruskoj pravoslavnoj crkvi pod imenom Pantelejmon.

