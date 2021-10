Eksplozija u Kremlju i zli mutanti: Što je Hollywood snimao u Rusiji?

KPA/Global Look Press

Moskovske gradske vlasti osnivaju specijalnu agenciju "Cinema Commission" s ciljem da u glavni grad Rusije privuku strane producente i olakšaju internacionalnu filmsku koprodukciju. Pa ipak, američki i europski filmovi su i tijekom prethodnih par desetljeća snimani u Moskvi i drugim ruskim gradovima.

Na ulicama Moskve i Sankt-Peterburga je Arnold Schwarzenegger igrao ulogu savjesnog sovjetskog policajca, a Pierce Brosnan neobuzdanog tenkista. I Bruce Willis i Tom Cruise su spašavali svijet u okolnostima tipičnim za Rusiju.

Jedan od najnovijih većih filmskih projekata u Rusiji je BBC-jeva adaptacija Tolstojevog "Rata i mira" koja je prikazana u prvim mjesecima 2016. godine. Pojedini dijelovi ove televizijske serije su snimljeni u Sankt-Peterburgu, drugom po veličini gradu Rusije. Navodimo još deset poznatih zapadnih filmova čije su scene snimljene u Rusiji.

1. Crveno usijanje, 1988.

Izvor: YouTube / Slavik07

Ovo je jedan od prvih holivudskih filmova u kojem Sovjeti nisu prikazani u negativnom svjetlu. Arnold Schwarzenegger igra sovjetskog policijskog časnika i lovi ruske kriminalce koji pokušavaju pobjeći u SAD. To je bilo doba perestrojke. Iz sadašnje perspektive ono izgleda kao razdoblje fenomenalnih odnosa između Istoka i Zapada. Pa ipak, i pored dobrih odnosa, filmske kuće tada još uvijek nisu mogle dobiti valjanu dozvolu za snimanje na Crvenom trgu, tako su scene sa Schwarzeneggerom u policijskoj uniformi snimljene amaterskim kamerama.

2. Ruska kuća, 1990.

Izvor: YouTube / Movieclips

"Ruska kuća" je špijunski film sa Seanom Conneryjem i Michelle Pfeiffer. Producenti ovoga puta nisu imali problema sa snimanjem u Moskvi i Lenjingradu. Film se pojavio ubrzo poslije "Crvenog usijanja". To je bio drugi i posljednji ozbiljniji holivudski film koji je snimljen u SSSR-u. Ujedno je to bio i drugi dolazak Seana Conneryja u Sovjetski Savez. Dvadeset godina ranije on je igrao u filmu "Crveni šator", posljednjem ostvarenju poznatog sovjetskog redatelja Mihaila Kalatozova.

3. Policijska akademija 7: Zadatak Moskva, 1994.

Izvor: YouTube / Movieman Trailers

Posljednji, sedmi dio američke humoristične sage o policajcima završava ovom epizodom u Rusiji. Snimljen je u jesen 1993. godine kada je u Moskvi došlo do oružane pobune i kada su trupe lojalne predsjedniku Borisu Jeljcinu otvorile artiljerijsku paljbu na zgradu parlamenta. Zbog tih događaja je snimanje trajalo kraće nego što je predviđeno. Usput, u filmu se vidi oštećeno zdanje parlamenta.

4. Zlatno oko, 1995.

Izvor: YouTube / bigjamesbondfan

U prvom filmu o Jamesu Bondu s Pierceom Brosnanom u glavnoj ulozi ima jedna izvanredna scena s jurnjavom ulicama Sankt-Peterburga. Bond ukradenim tenkom T-55 goni svog najljućeg neprijatelja i stiže ga u blindiranom vlaku.

5. Ana Karenjina, 1997.

Izvor: YouTube / Warner Bros.

Ova američka drama snimljena je u Rusiji na temelju poznatog romana Lava Tolstoja. U njoj igra Sophie Marceau. Koproducent filma je tvrtka Mela Gibsona. Snimanje je većinom obavljeno u Sankt-Peterburgu, a pojedine scene su snimljene u Moskvi. Jedna scena je, na primjer, snimljena u prelijepom srednjevjekovnom arhitektonskom ambijentu Novodevičjeg manastira.

6. Onjegin, 1999.

Izvor: YouTube / Angel Recas

U pitanju je adaptacija klasičnog ruskog romana u stihovima Aleksandra Puškina, snimljena u Sankt-Peterburgu. Film je dobio različite ocjene, i pored toga što su mnogima ostale u lijepom sjećanju zapažene scene s Ralphom Fiennesom u ulozi Onjegina i Liv Tyler u ulozi Tatjane, a posebno scena njihovog klizanja na zamrznutoj reci Nevi.

7. Bourneova nadmoć, 2004.

Izvor: YouTube / Movieclips

U Moskvi je snimljen kraj drugog dijela serije filmova o Bourneu, kao i čuvena jurnjava automobilima, kada je Matt Damon potpuno uništio ruski taksi u kojem je pokušao pobjeći od svojih protivnika i u tom pokušaju uništio mnogo drugih automobila i demolirao centar grada. Za tu scenu su 2005. godine dva kaskadera dobila nagradu Taurus (koja se dodjeljuje za kaskaderske vještine).

8. Nemoguća misija: Protokol Duh, 2011.

Izvor: YouTube / Movieclips Trailers

Radnja filma se uglavnom odigrava u ruskoj prijestolnici, ali je većina moskovskih scena snimljena u Pragu. Na primjer, scena u kojoj teroristi dižu Kremlj u zrak dok Tom Cruise grozničavo bježi s Crvenog trga nije snimljena u Moskvi. Filmska ekipa je scenu učinila autentičnom pomoću nekoliko snimaka napravljenih u centru ruske prijestolnice.

9. Resident Evil: Osveta, 2012.

Izvor: YouTube / DigitalHIFI09

Na ideju da se ovaj dio futurističkog filma strave i užasa snimi u Rusiji došla je glumica Milla Jovovich. Scene su snimane na ruskom Dalekom istoku, na Kamčatki i u Moskvi. Sudeći po priopćenjima medija, snimanje na Crvenom trgu je trajalo nekoliko sati i bilo je zatvoreno za javnost. U filmu se Jovovich blizu Kremlja bori protiv zlih mutanata, a zatim automobilom ulijeće u postaju metroa.

10. Umri muški: Dobar dan za umiranje, 2013.

Izvor: YouTube / Esayas Mekonnen

Ovaj film je rađen u Rusiji, ali je većina scena snimljena u Budimpešti (isto kao i za film "Nemoguća misija: Protokol Duh"). Bruce Willis, međutim, kaže da su scene s poznatim moskovskim neboderima snimljene u ruskoj prijestolnici, a u jednoj od njih helikopter brutalno otvara mitraljesku i raketnu paljbu na zdanje Moskovskog državnog sveučilišta.