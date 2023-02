Koji narodi žive u Sibiru?

Sibir je ogromna regija u Aziji. Pruža se od Urala do Jakutije i Čukotke, odnosno do razvodnice između bazena Arktičkog i Tihog oceana. Po pitanju geografskih granica Sibira znanstvenici nisu suglasni. Neki tu uključuju i dio Urala i Dalekog istoka Rusije, a neki ne. U svakom slučaju, Sibir prema različitim procjenama zauzima od polovice do dvije trećine teritorija Rusije. Premda Rusi čine većinu stanovništva Sibira, tu živi još nekoliko desetaka različitih malih naroda.

1. Jakuti

Jakutija je po teritoriju najveća regija Rusije koja se proteže kroz tri vremenske zone. Premda administrativno pripada Dalekoistočnom federalnom okrugu, geografski spada u Sibir.

Starosjedioci ove republike su Jakuti, odnosno narod Saha, najmnogobrojniji međi starosjedilačkim narodima Sibira. Prema podacima iz 2021. godine, ima ih 487 tisuća (od čega 466 tisuća živi u Jakutiji i čini oko polovice stanovništva ove republike). Imaju vlastiti jezik, svoj narodni ep, svoje običaje, pa čak i vrlo razvijenu kinematografiju. Njihov je glavni praznik ljetna "Nova godina" Isiah (više o Jakutima pisali smo ovdje).

2. Burjati

Burjati naseljavaju oblast oko Bajkalskog jezera u Istočnom Sibiru. Njihov jezik spada u mongolsku grupu jezika, a pretežno su budisti. U Sibiru je vrlo popularna burjatska kuhinja, posebno peljmeni-pozi (krupni na pari kuhani komadi tuhesta punjeni mesom) i tradicionalni čaj sa soli i maslacem.

U Rusiji ukupno živi 461 tisuća Burjata, a više od polovice njih naseljava Republiku Burjatiju. Također u susednoj Irkutskoj oblasti i Zabajkalskom kraju živi još po 73-77 tisuća pripadnika ovog naroda.

3. Tuvinci

Od 300 tisuća Tuvinaca njih 250 tisuća živi u svojoj Republici Tuvi u južnom dijelu Istočnog Sibira. Tu tuvinski jezik, koji spada u grupu turkijskih jezika, ima status državnog.

Tuvinci su poznati po grlenom pjevanju, koje je do danas popularno čak i među mladim izvođačima.

4. Altajci

Starosjedilački narodi Altajskih planina danas žive pretežno u Republici Altaj i Altajskom kraju. U Rusiji ih ukupno ima oko 80 tisuća. Među Altajcima razlikuje se nekoliko podetnosa, kao što su Telengiti, Teleuti, Čelkanci i drugi. Neki znanstvenici smatraju da oni predstavljaju odvojene narode (o njima smo više pisali ovdje).

5. Hakasi

Hakasi su starosedelački turkijski narod Republike Hakasije na jugu Sibira (zapadno od Bajkalskog jezera). Njihova populacija broji oko 63 hiljade ljudi, pri čemu se razlikuje nekoliko podetnosa i dijalekata. Kulturno su najbliži Altajcima.

6. Neneci

Najpoznatiji nomadi Sibira i Ruskog Arktika, Neneci (Samojedi ili Samodijci) naseljavaju teritorij od Koljskog poluotoka do Tajmira. Ukupno se broji oko 50 tisuća pripadnika ovog naroda, a većina njih rade u tundri kao goniči sobova (detaljnije o narodima Ruskog Arktika saznajte ovdje).

7. Hanti

Finsko-ugarski narod Zapadnog Sibira, koji se može sresti pretežno u Hanti-Mansijskom autonomnom okrugu (dio Tjumenjske oblasti). Ukupno ih ima nešto više od 30 tisuća, a govore na čak tri različita dijalekta. Riječ "Hanti" znači jednostavno "čovjek".

8. Mansi

Mansi su s lingvističke točke gledišta narod najbliži Hantima, a također njihovi susjedi. A ipak imaju svoj jezik. U Rusiji se kao Mansi ukupno izjašnjava preko 12 tisuća ljudi.

9. Šorci

Također oko 12 tisuća ljudi u Kemerovskoj oblasti (Zapadni Sibir) sebe nazivaju Šorcima. To je poseban turkijski narod s bogatom tradicijom epskog stvaralaštva i grlenog pjevanja. Dio Šoraca nastanjuje planine (u rajonu Planinske Šorije na granici Kemerovske oblasti i Altajskih planina), a dio živi u pojasu šumskih stepa.

10. Sibirski Tatari

Broj Sibirskih Tatara znanstvenici procjenjuju u velikom opsegu od 10 tisuća do pola milijuna ljudi. Zašto je tako? Radi se o tome da neki istraživači smatraju da su Sibirski Tatari podetnos Tatara koji inače žive u Sibiru (uglavnom u Novosibirskoj, Tomskoj i Kemerovskoj oblasti). Dok drugi tvrde da su Sibirski Tatari poseban narod. Rusi su nekada, naime, Tatarima nazivali uopće sve pripadnike turkijskih naroda.

Među samim Sibirskim Tatarima također postoje posebne podgrupe s različitim običajima i dijalektima. Izdvaja se i mala grupa Sibirskih Tatara – Krjašeni, koji su pravoslavci, a ne muslimani.