Zašto Moskvu nazivaju "lukom na pet mora"?

Kako je nastao ovaj nadimak?

Kao i obično, odgovor leži u povijesti, i to ne tako dalekoj. Prvi koji je Moskvu nazvao "lukom na pet mora" bio je Josif Staljin, a stvar je bila povezana s brzom industrijalizacijom zemlje.

Od ogromnih "komunističkih konstrukcija" koje su bile stvarane širom Sovjetskog Saveza najambiciozniji su bili kanali, na primjer, Bjelomorsko-baltički kanal koji su zatvorenici izgradili u rekordnom roku, i koji je koštao života tisuće zatvorenika.

Istovremeno, Staljin je smislio ogroman plan za obnovu Moskve. Grad se morao modernizirati kako bi bio prikladna i impresivna prijestolnica za novu ambicioznu i progresivnu sovjetsku naciju. Moskva je krajem 1920-ih, međutim, i dalje izgledala prilično provincijalno. Za vrijeme nekoliko stoljeća tijekom carske ere postao je drugorazredni grad, pošto je najveći dio razvoja i napretka bio usmjeren na prijestolnicu cara - Sankt-Peterburg.

Zatvorenici angažirani na izgradnji Bjelomorsko-baltičkog kanala, 1933. Aleksandar Rodčenko/MAMM/MDF/Russia in photo

Staljin je započeo izgradnju sustava metroa, izgradio nove magistrale i autoceste, pa čak i proširio ulice (u nekim su slučajevima premještene čak i zgrade!). Staljin je bez ikakvog oklijevanja naredio da se skloni sve što bi moglo biti prepreka izgradnji nove autoceste ili prosperitetu.

Srušene su mnoge građevine povezane sa starim režimom, uključujući desetke starih crkava i samostana, kao i bedem u četvrti Kitaj Gorod, utvrđenje iz 16. stoljeća u centru grada, samo jedan kilometar od Kremlja.

Bedem Kitaj Goroda Javna domena Javna domena

Da bi opskrbio Moskvu koja se brzo razvijala velikom količinom pitke i industrijske vode, i da bi je učinio dostupnom za brodarstvo, Staljin je naredio izgradnju kanala koji je povezivao relativno malu rijeku Moskvu s rijekom Volgom. (Petar Veliki prvi je put pomislio na ovu ambicioznu ideju još u 18. stoljeću, ali je nikada nije realizirao).

Plovni put dug 128 kilometara gradili su zatvorenici Gulaga od 1932. do 1937. Prvo se zvao "kanal Moskva-Volga", da bi 1947. godine preimenovan u "kanal Moskva". Čuvenu frazu – Moskva je sada "luka na pet mora" – izgovorio je Staljin 1937. na ceremoniji otvaranja kanala.

S kojim je morima Moskva povezana?

Bijelo more i Baltičko more bili su povezani kanalom, a Baltičko je more bilo povezano s rijekom Volgom sustavom kanala i rijeka. Izgradnja kanala Moskva-Volga omogućila je da se iz Moskve stigne do Bijelog i Baltičkog mora.

Moskva-Volga, 1937. Georgij Zeljma/Sputnik Georgij Zeljma/Sputnik

Treće more je Kaspijsko jezero, u koje se ulijeva Volga. Kasnije, 1950-ih, pojavio se još jedan ogroman kanal - u Volgogradu je izgrađen plovni put od 101 km između rijeka Volge i Dona. Ovaj je kanal omogućio pristup od Volge do Azovskog mora - a potom i do Crnog mora.

Volgo-donski kanal Sigizmund Kropivnickij/TASS Sigizmund Kropivnickij/TASS

Nakon što su svi ti veliki sovjetski građevinski projekti završeni, bilo je moguće brodom stići do pet mora: Bijelog, Baltičkog, Kaspijskog (jezera), Crnog, kao i Azovskog mora.

I što sad mislite – je li Moskva morska luka ili nije?