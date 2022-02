Koje vrste medvjeda nastanjuju Rusiju? (FOTO)

Global Look Press; Legion Media

Rusi se šale da postoji lak način da saznate koji vas medvjed proganja: ako potrčite, popnete se na drvo, a medvjed se popne odmah do vas, to je mrki medvjed. Ako potrčite, popnete se na drvo, a medvjed ga protrese, to je crni medvjed. Ako potrčite, a naokolo NEMA drveća, najvjerojatnije je u pitanju bijeli medvjed.

Medvjedi nastanjuju gotovo čitavu zemlju, od Kavkaza po Arktičkog oceana. Prema podacima Ministarstva za prirodne resurse Rusije, preko 286 000 životinja je prebrojano 2020. godine, a njihov broj svake godine raste.

Većina obitava na Dalekom istoku Rusije (113 000) i Ruskom Sjeveru, u regijama kao što su Arhangeljska (18 000) i Vologodska (11 000) oblast.

Mrki medvjedi

Ovo je najrasprostranjenija vrsta medvjeda u Rusiji i na svijetu. Ukupno oko 200 000 mrkih medvjeda nastanjuje planet i preko polovice njih živi u Rusiji. Mnogi također nastanjuju SAD-u i Kanadu. Medvjedi su se nekada mogli naći i na zapadu Europe, ali danas su prava rijetkost, osim u šumama Skandinavije, na švicarskim Alpima i Karpatima u istočnoj Europi.

Mrki medvjedi vole guste šume i neprohodni gustiš. Ova vrsta također postoji u različitim veličinama. Najmanji nastanjuju Kavkaz, a najkrupniji žive na Sjeveru.

Ovo je, na primjer, medvjed u Krasnoj Poljani (skijaškom centru u blizini Sočija, na jugu Rusije).

Drugi medved je dobio neke poslastice od vozača na autocesti u Murmanskoj oblasti (na sjeveru Rusije).

Kao i sve divlje životinje, ne vole društvo ljudi. Premda više vole živjeti u svom šumskom svijetu, ipak povremeno posjećuju ljudska naselja. To su u pravilu mlade jedinke koje obilaze kuće i ceste iz čiste radoznalosti ili u razdobljima gladi, kada u šumi ne mogu naći dovoljno hrane. Na društvenim mrežama ima mnogo snimaka na kojima mladi medvjedi mole vozače za hranu. Naravno, ljudima je žao životinja, ali bilo bi bolje da im ne daju slatkiše! Neke od najagresivnijih životinja su medvjedi koje često nešto probudi iz zimskog sna (u Rusiji on traje od studenog do pžujka).

Bijeli medvjedi

Tamo gdje počinje tundra, mrke medvjede smjenjuju bijeli. Ukupno na svijetu živi 25 000-30 000 bijelih medvjeda, a 5000-7000 njih nastanjuje Rusiju. Najviše ih ima kod Karskog i Barentsovog mora (3000-5000), a još nekih 2000 kod Čukotskog mora i oko 1000 kod Laptevskog mora.

Bijeli je medvjed najveći predator među sisvcima, dug je 2-3 metra, a težak 500-1000 kilograma. Na sreću, nastanjuju otoke Arktičkog oceana i rijetko zalaze dublje u tundru, premda se ponekad mogu vidjeti u kontinentalnom dijelu Rusije, na primjer, na sjeveru Jamalskog i Čukotskog poluotoka i u Jakutiji.

Ovaj je medvjed sreo polarne istraživače na otoku Stolbovoj u Laptevskom moru u Jakutiji.

A evo kako se bijeli medvjedi snalaze na otoku Konjučin na Čukotki, gdje se nalaze ostaci napuštene sovjetske meteorološke stanice (više fotografija možete vidjeti ovdje).

Snimka na kojoj bijeli medvjed krade kamion KAMAZ postao je pravi hit na internetu.

Usput, za razliku od mrkih medvjeda, bijeli medvjedi praktički nemaju zimski san, osim skotnih ženki, jer zimi imaju dovoljno hrane.

Usurski crni medvjed (mandžurski crni medvjed)

Ovaj medvjed preferira toplu azijsku klimu, a u Rusiji se sreće na Dalekom istoku. Naseljava Habarovski kraj, Primorski kraj i južne dijelove Jakutije. Čak se nalazi na grbu grada Habarovska! U Rusiji ukupno živi oko 6500 usurskih crnih medvjeda.

Legion Media Legion Media

Kako ih prepoznati?

Vrlo lako: relativno su mali (dugi 1,5 metara i teški 120 kilograma) i imaju bijelu prugu u obliku slova V na grudima. Zbog toga se ponekad nazivaju bjelogrudi ili mjesečevi medvjedi. Crni medvjedi hrane se biljem, bobicama i orašastim plodovima, ali neće propustiti ni neke male životinje kao, na primjer, žabe.

U rezervatu na Dalekom istoku kamere-zamke često bilježe kako medvjedi češu leđa o drvo, kao Baloo u "Knjizi o džungli"!

Mlađi medvjedi ne plaše se ljudi i često se mogu vidjeti na cestama. Ipak je bolje da im se suviše ne približavate!