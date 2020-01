Tko je jači - grizli ili sibirski tigar?

Krenimo redom. Najprije nekoliko uvodnih napomena.

I tigar i medvjed su grabežljivci na vrhu hranidbenog lanca.

Europski mrki medvjed u divljini tijekom proljeća. Legion Media Legion Media

I sibirski tigar i grizli su neosporni gospodari areala u kojem obitavaju. Amurski (ili sibirski) tigar živi u južnom dijelu Dalekog istoka, a grizli prvenstveno u Sjevernoj Americi. Samim se time ove dvije zvijeri ne mogu sresti i sukobiti u prirodnim uvjetima.

Pa ipak, moguće je prilično precizno prognozirati ishod, jer u kompleksu sibirskog tigra obitavaju himalajski i mrki medvjed, a ovaj drugi je vrlo krupan, potomak je američkog grizlija, samo što je još agresivniji i opasniji. Tigar i medvjed ne vole dijeliti teritorij, ali ponekad nemaju izbora.

Tigrovi jedu medvjede

Borba medvjeda i tigra. Getty Images Getty Images

Tigrovi love krupne životinje - jelene, losove, divlje svinje i medvjede. Da, i medvjede! Medveđe meso je u tigrovom "jelovniku" zastupljeno u manjim količinama (samo 5%), ali je zastupljeno. Istini za volju, riječ je uglavnom o himalajskom medvjedu. On u susretu s tigrom nema nikakve šanse. "Jedina mogućnost da preživi je da se popne na drvo", kaže za portal Russia Beyond Sergej Aramiljev, doktor biologije i generalni direktor centra "Amurski tigar". Tigar se krajnje nerado penje na drvo. "Događalo se da se tigar umiri ispod drveta i čeka da medvjed siđe ili, ako je u pitanju mekano drvo (jela, primjerice) koje nema više od 20 cm u promjeru, da ga pregrize kao dabar i da mu tako 'zreli' plod padne ravno u kandže", priča Aramiljev.

Ali s grizlijem situacija nije tako jednostavna.

Pogledajmo kakvo oružje posjeduju sibirski tigar i grizli. Koje su im strane jake, a koje slabe?

Opće crte

Sibirski tigar u snijegu. Legion Media Legion Media

I jedan i drugi su dobro naoružani ubojice. Sibirski tigar je najkrupniji predstavnik obitelji mačaka na svijetu, dugačak je 1,5-2 metra i težak 180-300 kilograma. "Po snazi mu nema ravnih na ruskom Dalekom istoku", priopćava Svjetski fond za zaštitu prirode (WWF). On s lakoćom trči po snijegu 80 km/h, što je prosječna brzina kretanja automobila na cesti.

Odrasli grizli (kao i njegove podvrste) daleko je masivniji i jači od sibirskog tigra. Može težiti 400, 500, a ponekad i 600 kilograma. Prava je grdosija kad se podigne na stražnje šape - tada je visok 3,3 metra!

Snaga ugriza

Legion Media Legion Media

Moćno medvjeđe zubalo pravi stisak snage 87,88 kilograma po centimetru četvornom, dok ugriz tigra ima snagu od 66,9 kg/cm2. Ali tigar ima duže i tanje zube i samim tim pravi dublje rane koje više krvare.

Kandže

Prednja medvjeđa šapa. Legion Media Legion Media

Grizlijeve kandže su jezivo oružje. Duže su i oštrije nego kandže lava ili bijelog medvjeda. Njima grizli može rastrgati protivnika na komade. Doduše, nisu oštrije od tigrovih, ali s obzirom na grizlijevu snagu, jedan precizan udarac može biti fatalan. Grizli takvim udarcem može polomiti tigru kralježnicu. "Snaga udarca medvjeđe šape je tolika da odrasli vepar težak 150 kg može od takvog udarca odletjeti deset metara", priopćavaju stručnjaci za sudsku medicinu.

Tigar je neprimjetan

Tigar Šerhan star deset mjeseci. Mladunče čuvenog amurskog tigra Amura i tigrice Usuri. Primorski safari park. Vitalij Anjkov/Sputnik Vitalij Anjkov/Sputnik

Tigar se kreće nečujno, čeka u zasjedi i nepredvidljivo napada u najpogodnijem trenutku iz najpogodnijeg kuta. "Prolazili smo 25 godina kroz njegova staništa, ponekad smo uspjeli prići relativno blizu, i za sve smo to vrijeme samo par puta čuli tigrovu riku. Ali i jednom je dosta da se sledi krv u žilama i da se taj osjećaj zapamti za cijeli život", pišu biolozi Jurij Duniščenko i Aleksandar Kulikov.

Medvjedi su otporni na ranjavanje

Grizli. Global Look Press Global Look Press

Tigar je očito brži i spretniji, ali je medvjed u životinjskom carstvu nalik na dobro oklopljeni tenk. Sve arterije i dušnik su mu dobro zaštićeni duboko ispod jake muskulature i sloja masnog tkiva. Poznato je da medvjed nastavlja borbu i kada ga metak pogodi u pluća ili jetru.

A sada je na redu ono najvažnije.

Taktika borbe

Nema sumnje da će se medvjed odmah uspraviti na stražnje šape kako bi izgledao što veće. Kao na ovoj snimci.

YouTube

Možda više ništa neće ni morati učiniti, jer taj potez ulijeva strah pojedinim protivnicima i prisiljava ih da se brzo povuku.

Tigar ima samo jedan cilj - pregristi vratne kralješke. Svi istraživači koji proučavaju napade tigra navode samo jedan uzrok smrti: "On se vješto prikrade i jednim ugrizom onesposobi žrtvu. I nema šanse da se ona od tog ugriza oporavi." Ali uopće nije lako dohvatiti medvjeđi hrbat, a masno tkivo u tom predjelu mu je vrlo debelo. Zbog svega toga ova rasprava vjerojatno nikada ne može biti okončana. Sve ovisi o konkretnom tigru i konkretnom medvjedu.

YouTube

Zaključak

"Ako se veoma krupan mužjak medvjeda sukobi s tigricom ili sitnijim mužjakom tigra, šanse će im biti jednake, premda će možda medvjed imati neznatnu prednost", smatra Sergej Aramiljev.

A ako su protivnici jednaki? Znanstvenici uglavnom smatraju da u tom slučaju tigar ima veće šanse, ali samo zato što je on navikao ubijati.

Grizli na snijegu. Getty Images Getty Images

"Stvar je u vrsti hrane. Tigar se hrani isključivo mesom, i to mesom ulovljenih životinja, što znači da ima razvijeniji instinkt lovca. On točno zna gdje treba ugristi kako bi ubio žrtvu, i kako i gdje udariti šapom da je zaustavi", kaže Aramiljev. S druge strane, medvjed se uglavnom hrani biljnom hranom, ribom i lešinama. Ne prakticira redovan lov. "Može se reći da je on tijekom evolucije već zaboravio gdje treba napraviti 'ugriz', tj. odvikao se od uspješnog lova, a uz to ga i ne prakticira redovito", zaključuje on.

Istog je mišljenja i zoolog Timofej Baženov, voditelj televizijske emisije "Divljina": "Često me pitaju tko bi pobijedio, tigar ili mrki medvjed. U pravilu tigar izlazi kao pobjednik!"