Ovako izgleda Rusija iz ptičje perspektive (FOTO)

Kada je prije 15 godina privatna kompanija od fotografa Sergeja Fomina zatražila da iz aviona snimki nekoliko fotografija svog rodnog Kazanja, malo tko je mogao pretpostaviti da će projekt koji je iz toga proistekao daleko nadmašiti prvobitnu zamisao klijenta.

"Napravio sam nekoliko snimaka Kazanja i ponudio istom klijentu da napravim sličan projekat koji će obuhvatiti čitav Tatarstan. Pristali su, ali su uskoro zatvorili tvrtku. Međutim, tijekom rada sam upoznao poduzetnika u Jaroslavlju koji je, kao i ja, iz Tatarstana. Pokazao sam mu svoje fotografije i zamolio ga da podrži još veći projekt kojim bismo obuhvatili čitavu Rusiju", kaže Fomin.

Financijska pomoć ovog biznismena omogućila je Fominu da krene s projektom koji će prerasti u nešto gotovo nezamislivo: fotografiranje svih 85 regija Rusije iz ptičje perspektive pomoću aviona, helikoptera i drugih zračnih prijevoznih sredstava.

Fominov projekt privukao je i druge sponzore, pri čemu je on investirao i nešto svog novca, pa je uspio napraviti na tisuće fotografija, objaviti nekoliko knjiga i snimiti vrlo popularan film koji se trenutno prikazuje u Rusiji.

Svaki put pripreme prije leta dugo traju. "Proučavam regiju i procjenjujem svoj budžet. Također istražujem mogućnost da prije leta preko određene regije otklonim administrativne teškoće i steknem podršku lokalnih vlasti", kaže Fomin.

Budžet potreban za jednu fotografiju razlikuje se od regije do regije. Veći dio novca odlazi na gorivo za let, no Fomin je tijekom projekta stekao mnogo prijatelja u ruskoj avijaciji, koji mu ponekad pomognu smanjiti troškove koji bi inače bili previsoki.

"Neki piloti me povezu sa sobom jer smo prijatelji; drugi mi naplate samo gorivo. A neki me povezu kako bi letjeli u dobrom društvu", kaže Fomin.

Fotograf otkriva da u prosjeku let od sat vremena u avionu Cessna košta 20 tisuća rublja (oko 270 dolara), let Eurocopterom košta 60 tisuća rubalja za sat (oko 740 dolara), a vožnja u helikopteru Mi-8 na Kamčatki košta čak 250 tisuća rubalja po satu (oko 3375 dolara).

Helikopter pruža najbolje uvjete za fotografiranje. Međutim, avion često pruža mogućnost za gotovo jednako dobre snimke po znatno nižoj cijeni.

Premda Fomin priznaje da dronovi povećavaju dostupnost fotografija iz zraka, on osobno ne razmišlja o korištenju daljinske tehnike kao alternative u svom radu, jer svoje fotografije pravi na mjestima koja su često nedostupna za bilo koju tehniku osim aviona i helikoptera. Također, on kaže da sa sobom može ponijeti mnogo bolje leće koje se ne mogu pričvrstiti za dron.

Lokalne vlasti ponekad podržavaju projekt tako što financiraju njegov let i pružaju smještaj njemu i njegovom timu. Drugi se, međutim, oglušuju na Fominove molbe da mu dozvole let iznad nekih područja radi fotografiranja.

Za Fomina je fotografiranje bilo najteže organizirati u Moskvi. Let iznad ruske prijestolnice dogodio se samo jednom, 2008. godine, no bila mu je potrebna pomoć predsjednika zemlje.

"[Dmitrij] Medvedev je tada bio predsjednik. Do tada sam već bio završio prvi album s 50 regija Rusije i imao sam neki materijal za pokazati. Međutim, bilo mi je neobično da izdam knjigu s fotografijama Rusije bez snimaka iz Moskve. Zato sam napisao pismo predsjedniku u kojem sam se predstavio i opisao svoj projekt, tražeći pomoć da dobijem dozvolu za let iznad Moskve. Poslao sam mail bez ikakve podrške sa strane. Na moje iznenađenje, dva mjeseca kasnije su me nazvali i rekli da imam predsjednikovu dozvolu."

Fominov let iznad Moskve realizirala je Specijalna letačka grupa "Rusija" koja je obično zadužena za prijevoz predsjednika i drugih vodećih političara, kao i brojnih civilnih i vojnih službenika koji su odgovorni za sigurnost neba iznad Moskve.

"Let je planiran precizno do sekunde. Plan leta je bio dokument od 50 stranica", kaže Fomin.

Ni 2008. ni kasnije Fominu nije bilo dozvoljeno da leti iznad samog centra, nad područjem koje opasuje prsten ulica Sadovoje koljco u Moskvi.

"Naravno, moderna optika mi je omogućila da fotografiram Kremlj, no volio bih ga snimiti baš iz određenih kutova i iz mnogo veće blizine leteći nad njim", kaže Fomin za koga to ostaje neostvareni san.

Fomin je dosad fotografirao 72 ruske regije od ukupno 85. Krajnji cilj mu je fotografirati preostalih 13 regija, premda nije siguran da će to biti moguće u skorijoj budućnosti.

"Želim dovesti projekt do formalnog kraja tako što ću fotografirati sve preostale regije. No također se želim pobrinuti za uvjete koji će mi omogućiti visoku kvalitetu fotografija", kaže Fomin.

Neke od preostalih regija su Brjanska i Tambovska oblast, Republika Mordovija, Penzenska oblast, Republika Udmurtija, Kalinjingrad i Židovska autonomna oblast, Primorski kraj i Kurilski otoci, Čečenija i Sjeverna Osetija.

Trenutno se Fominove fotografije mogu vidjeti u Moskvi u specifičnom formatu filmskog koncerta pod nazivom "Rusija iz zraka", koji kombinira filmske snimke Rusije iz ptičje perspektive s glazbom koju uživo izvodi simfonijski orkestar.