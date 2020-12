Što je sve u Rusiji naj, naj?

Rusija je sa 17,1 milijuna kvadratnih kilometara površine najveća zemlja na svijetu. Kanada koja iza nje slijedi gotovo je dvostruko manja (9,99 milijuna kvadratnih kilometara). Međutim, pored veličine postoje i drugi "geografski" rekordi pomoću kojih se Rusija može uspješno dočarati.

Najduža željeznička pruga

Transsibirska željeznica vodi od Moskve do Vladivostoka i sa svojih 9288,2 kilometara slovi za najdužu prugu na svijetu. Građena je od 1891. do 1916. godine, a pritom su mnoge njezine dionice u početku bile samo neprohodan i nenaseljen prostor, dok su radnici imali najprimitivniju opremu. Danas se od Moskve do Vladivostoka stiže za šest punih dana i dva sata. S obzirom na zanimanje koje kod turista ova ruta izaziva, u rad je pušten vlak Carska Rusija. On se u gradovima na Uralu i u Sibiru zaustavlja dovoljno dugo kako bi se moglo vidjeti što više znamenitosti.

Najdublje jezero

Bajkalsko jezero u Sibiru s pravom nosi epitet jednog od najvećih čuda u ovoj zemlji i na svijetu. Na najveći bazen slatke vode na planetu otpada petina cjelokupnih zaliha vode. Pored toga, riječ je o najdubljem jezeru na svijetu (njegova najniža točka doseže 1,6 kilometara). U jezeru se nalazi 2500 biljnih i i životinjskih vrsta, od kojih se mnoge samo ovdje mogu sresti, a to su, recimo, sibirski tuljan , bajkalska jesetra i omul. Pored prirode, jezero je među lokalnim šamanima poznato i kao mjesto moći za komunikaciju s duhovima.

Najveći grad iza Polarnog kruga

Murmansk je posljednji grad osnovan u Ruskom Carstvu. Bilo je to 1916. godine, a do naših je dana zadržao status najvećeg grada iza Polarnog kruga. Ove godine je imao gotovo 289 tisuća stanovnika. Ovdje se nalazi sjedište Sjevernog morskog puta. Luka se nikada tijekom godine ne zaledi zahvaljujući toploj Sjevernoatlantskoj struji.

Najhladniji grad

U Rusiji postoje dva takva mjesta. U konkurenciji za titulu su Verhojansk i Ojmjakon, manji gradovi na sjeveru Jakutije. Ova je ruska regija poznata po velikim hladnoćama (minus četrdeset je normalna pojava). U Verhojansku i Ojmjakonu registrirane su izuzetno niske temperature od 67,7 ispod nule. Bez obzira na sve, ljudi ovdje i dalje žive, idu na posao, šetaju i uopće se raduju životu. Turisti dolaze kako bi se fotografirali kraj zaleđenog natpisa "Pol hladnoće" ili izveli eksperiment s vrelom vodom na hladnoći.

Najduži metro most

U Novosibirsku, najvećem gradu u Sibiru, postoji pokriveni metro most koji vodi preko rijeke Ob, spajajući stanice Studentska i Riječna željeznička stanica. Dugačak je 2145 metara (od kojih 896 metara prolazi preko rijeke) i to je najduži metro most na svijetu. Otvoren je za promet početkom 1986. godine.

Najveća šuma na svijetu

Onima koji vole šetnje šumom ovdje sigurno neće biti dosadno. Sibirska tajga slovi za najveću šumu na svijetu. Ona zauzima površinu od 15,7 milijuna kvadratnih kilometara. Šuma obuhvaća dvije klimatske zone. U jednoj rastu pretežno cedrovi, borovi i jele, a u drugoj listopadno drveće. Mnoge životinje u sibirskoj tajgi nikada nisu vidjele ljude, iz jednostavnog razloga što ih u dubini ove šume nikada nema.

Najdublja bušotina

"Put u pakao", tako su mediji prozvali Kolsku bušotinu u Murmanskoj oblasti, koja je kopana u razdoblju između 1970. i 1990. godine. Sovjetski geolozi su na taj način željeli istražiti Zemljinu koru, međutim, zbog tehničkih su se problema (i raspada SSSR-a) morali zaustaviti na dubini od 12 262 metra. Radovi na bušenju bili su, razumije se, strogo povjerljivi, tako da su strani geolozi o ovoj bušotini saznali tek sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća na stručnom kongresu u Moskvi 1997. godine. Kolska bušotina ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda kao "najdalja točka u Zemljinoj kori do koje je čovjek uspio prodrijeti". Iako je u ovom trenutku gradnja obustavljena, povremeno se pojavljuju prijedlozi da se na tom mjestu napravi turistički objekt.