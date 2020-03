Deset nepisanih pravila žitelja Dalekog istoka Rusije

Vožnja automobilom s volanom na desnoj strani

Na Dalekom istoku gotovo svaki automobil ima volan na desnoj strani. Razlog je blizina Japana, odakle su dopremani jeftini stari automobili koje su Rusi rado kupovali i unosili u zemlju na brodovima do vrha natrpanim teretom. Prevaljivati nekoliko tisuća kilometara kako bi se dovezli automobili s volanom na lijevoj strani, koji se koriste posvuda u Rusiji, bivalo je suviše skupo, pa se lokalno stanovništvo odavno adaptiralo na inozemne susjedne automobile. Izuzetno su cijenjeni terenci. Njima se može putovati izvan grada na odmor i pecanje, naročito ako se zna da u mnogim morskim uvalama jednostavno nema cesta.

Trgovina automobilima ili na automobilima

Prije dvadeset godina u Vladivostoku je trgovao cijeli grad. Nije bilo šanse da vi i vaša obitelj ostanete pošteđeni. Nakon povećanja taksi danas to više nije profitabilno, ali ljudi se prilagođavaju novonastalim prilikama. Na najpoznatijem sajmu automobila Zelenij ugol sada se mogu kupiti ne samo automobili, nego i bicikli, japanska kava ili neka druga roba poput, recimo, švercanog alkohola koji se bez ustručavanja izlaže na poklopcu motora.

Ako želite uštedjeti, idite kod Kineza

Na Dalekom istoku je sve skupo, no kod Kineza je uvijek jeftinije. Zbog blizine granice ovdje ima mnogo Kineza i svi su na njih naviknuti. Ako u ruskom frizerskom salonu žensko šišanje košta tisuću rubalja (15 dolara), kod Kineza za bilo koje šišanje treba izdvojiti 300 rubalja (4,5 dolara). Kod Rusa manikuru košta od 1500 rubalja (23 dolara), a kod Kineza 500 rubalja ili 7 dolara. I tako je i za sve drugo!

Kupujte azijsko, a ne rusko

Žitelji regije rado kupuju ili prelaze na sve što je proizvedeno u Koreji, Japanu ili Kini. Korejska kozmetika, kućanstvo, obuća, bilo što, ovisi o azijskom tržištu više nego o ruskom. I kada se dogodi neka viša sila, poput epidemije virusa, s polica prvo nestaju azijski proizvodi.

Nitko ne šeće parkovima

Šetnju parkom ostavite Moskovljanima i stanovnicima drugih zagušljivih metropola. Šetati u parku, toga ovdje jednostavbo nema. Odlaziš na more, na obalu, putuješ na otok, u zaljeve, posjećuješ svjetionike ili vulkane. Priroda je nešto najljepše što postoji na Dalekom istoku. Nikoga tamo ne privlači šetnja ravnim stazama u nekom parku.

Život na vulkanu

Priroda je Dalekom istoku podarila neobično živopisni reljef, ali život u takvim uvjetima ujedno predstavlja i iskušenje. Mnogi ovdje žive neposredno na velikim vulkanima. Sasvim je uobičajeno nalaziti se na devetom katu i s prozora gledati na drugi kat susjedne zgrade. Međutim, zimi, kada sve živo zavije snijeg ili pokrije led, put od posla do kuće lako se pretvara u višesatnu potragu.

Susret s medvjedom na ulici

Gradovi i sela ovdje su okruženi divljim teritorijima. Tako se događa da u goste svraćaju i medvjedi. Svake godine lokalni mediji izvještavaju o njihovim posjetima ljudima, napadima na stoku ili trčanju gradskim ulicama među rijekom automobila. To su situacije kada najpoznatiji stereotipi o Rusiji postaju istiniti. Kamčatka, recimo, prednjači po broju medvjeda po stanovniku, jedan medvjed dolazi na 15 ljudi. Tamo svatko ima svoju priču o susretu s medvjedom.

Jedenje delikatesa

Ono što žitelji drugih regija u Rusiji smatraju delikatesom i za stanovnike je Dalekog istoka također skupa poslastica! Ipak, takve poslastice oni ne jedu, za razliku od drugih Rusa, jednom godišnje, za Novu godinu, nego mnogo češće. Kavijar i poznati kamčatski rakovi potječu odavde, a cijene su i dvostruko niže nego u Moskvi. Na lokalnim tržnicama kavijar se prodaje u kantama, i to izgleda impresivno. Ali sve je to mit - to da je kavijar jeftin i da ga žitelji Dalekog istoka jedu svako jutro, namazan na kruh, za doručak. Kilogram kavijara košta 2900 rubalja (oko 40 eura).

Kina ili dača, nikada Europa

Europa je predaleko, a za let avionom (naravno, s presjedanjem u Moskvi ili na Uralu) treba izdvojiti nekoliko mjesečnih plaća. Zato je za mještane Dalekog istoka sasvim normalno uopće ne putovati u Europu ili otići tamo jednom u životu. Za odmor - pred nosom je Azija, na suprotnoj obali rijeke Amur. Među pograničnim gradovima čak važi bezvizni režim.

Njegovanje mita o dobrom životu

Ovdje se dijele hektari zemlje svima koji to žele. Istina, usred beskrajnih tajgi u čijoj blizini nema telekomunikacija, infrastrukture, niti bilo čega drugog. Ali svejedno, stvara se pozitivna slika, netaknuta priroda i zlatne planine. Čak i ako sve nije baš tako kao što se misli, stanovnici Dalekog istoka obično ne izgaraju za time da razbijaju mitove.