Petnaest nepisanih pravila žitelja ruskog juga

Mnogi misle da je život pored mora ili u toplijim krajevima lijep kao u bajci. No pogledajmo izbliza život prosječnih stanovnika Sočija, Anape ili Krasnodara, pa ćemo vidjeti je li to zaista tako. Evo kakvih se pravila u životu pridržavaju ruski južnjaci.

1. Pate od alergije

Mimoza u cvatu, Soči, Rusija. Artur Lebedev/Sputnik Artur Lebedev/Sputnik

Na jugu uvijek nešto cvjeta. Južnjaci pate kad cvjetaju ambrozija, suncokret i slično raslinje, tj. od lipnja do rujna. Tamo je alergija uobičajena pojava, kao i turisti. Doduše, i turisti "muče" mještane u istom razdoblju.

2. Nikada ne čiste automobil od snijega

Južnjaci ne znaju kako se motor zagrijava strujom iz utičnice i kako se automobil lopatom "iskopava" iz snježnog smeta ujutro uoči polaska na posao. Zima je na jugu Rusije izuzetno vlažna i puše sjeverac, ali nema snijega. Ako želite snijeg, dobro došli u zimsko odmaralište "Krasna poljana".

3. Oni su freelanceri, rade od kuće (ili bar maštaju o takvom poslu)

Na obali Crnog mora, Soči, Rusija, 7. listopada 2019. Dmitrij Feoktistov/TASS Dmitrij Feoktistov/TASS

Tko želi živjeti na obali mora, taj mora odriješiti kesu. Turističke cijene "grizu", a one na jugu vrijede za sve, pa i za mještane. S druge strane, izvan sezone gotovo i da nema nikakvog posla. Idealna varijanta je živjeti na obali mora i primati moskovsku plaću. Ali to sebi mogu priuštiti samo freelanceri.

4. Omiljena fraza im je "nije isto biti ovdje turist i živjeti ovdje"

To mještani govore svim turistima. Svaki se turist već sutradan po dolasku počinje zanositi idejom kako će se preseliti na jug. Južnjaci znaju cijelu surovu istinu o ovdašnjem životu i s intonacijom mudrog starca pokušavaju upozoriti "neofite", no ovi im najčešće ne vjeruju.

5. U Abhaziju odlaze u papučama

Cesta u Abhaziji blizu granice s Rusijom Legion Media Legion Media

Od Adlera do granice s Abhazijom se putuje 10-15 minuta. Postoje i autobusne i željezničke linije, i naravno, taksi. Mnogim stanovnicima Sočija je Abhazija bliža od centra vlastitog grada. Turistička infrastruktura u Abhaziji je ruinirana, no to se nikako ne odražava na predivnu prirodu i gotovo besplatno voće. Južnjaci redovito odlaze u Abhaziju.

6. Stanovi s pogledom na more ne pripadaju mještanima

Sve su takve stanove odavno otkupili Moskovljani. Mještani ne mogu niti napraviti kuću blizu mora, jer je to za njih preskupo. Oni stanuju na periferiji i svakoga dana dolaze u grad po najvećoj prometnoj gužvi, kao da su u Moskvi.

7. Životni cilj im je vlastiti stambeni prostor

Ribolovac na Olimpijskom keju u Adleru. Vladimir Sergejev/Sputnik Vladimir Sergejev/Sputnik

Svaki južnjak planira kupiti makar mali stančić, makar na periferiji ili u obližnjem selu. Čak i ako mu trenutno život na jugu ne pričinjava zadovoljstvo, on će se ipak potruditi ovdje steći imovinu kako bi se mogao tu vratiti i dočekati kraj života u toplijem kraju blizu mora. Južnjaci vjeruju da je za umirovljenika to najbolje mjesto na svijetu i da će sve sadašnje nelagode nekako nestati same od sebe.

8. Ne kupaju se u moru

Ili to rade krajnje rijetko, samo par puta godišnje. Južnjak preko ljeta i nema vremena, jer se trudi u znoju lica svog zaraditi na turistima kako bi imao bar nešto za zimu. U moru se okupa samo da napravi društvo prijatelju koji mu dođe iz drugog područja Rusije. S vremenom žitelji juga prestanu i primjećivati tu ogromnu baru.

9. Svraćaju u kasino "samo da bace pogled"

Kockarski stol u kasinu, odmaralište Krasna poljana, Soči. Jekaterina Lizlova/Sputnik Jekaterina Lizlova/Sputnik

U Sočiju je 2017. godine otvorena legalna kockarska zona (u cijeloj Rusiji ih ima samo nekoliko), ali ako stanovnici Sočija i svraćaju, oni to čine samo da vide kako neki turist spiska cijelu njihovu plaću dok lupiš dlanom o dlan.

10. Sami love dagnje

Ako stanovnik juga poželi prezalogajiti dagnje, on ih sam ulovi. Negdje na dnu komode on ima vlastiti strugač i mrežicu - pribor koji je naslijedio od djeda.

11. Za sve su im krivi turisti

Na plaži u Nižnjeimeretinskoj laguni, Soči. Artur Lebedev/Sputnik Artur Lebedev/Sputnik

Zbog turista je sve toliko skupo u trgovinama i restoranima. Ponekad cijene nemaju nikakvu logiku. Primjerice, riba koja je tek ulovljena na keju može koštati isto kao u moskovskom supermarketu, udaljenom 1600 kilometara od Sočija. Osim toga, turisti prave veliku gužvu i zastoje u prometu, noću ne daju mještanima da spavaju, šeću se njihovim ulicama u ogromnim gomilama i izazivaju razne socijalne probleme. Da nije novca koji turisti donose, južnjaci bi odavno podigli zidove oko svojih gradova.

12. Žive po garažama

U Sočiju postoje stambeni prostori kakvih nema više nigdje u Rusiji. To su takozvane stambene garaže, tj. garaže preuređene u stanove. Tako mještani rješavaju svoje stambene probleme. U južnim gradovima Rusije postoje čitava područja stambenih garaža gdje ljudi žive sa svojim obiteljima.

13. Odlaze u šoping u Krasnodar

Središnja tržnica u Krasnodaru, Rusija Nikolaj Hižnjak/Sputnik Nikolaj Hižnjak/Sputnik

Neovisno o tome gdje južnjak živi, u Anapi ili Sočiju, on jednom mjesečno odlazi u šoping u Krasnodar. Usput može kupiti lijepo voće, a u velikim trgovačkim centrima odjeću po koliko-toliko prihvatljivim cijenama. To se radi zato što lokalne trgovine uglavnom nemaju sve što je potrebno (ili je sve to skupo), a kupovina preko interneta dugo traje.

14. Nemaju vrtove

Ljudi u turističkom području na primorju ne vole pretjerano obrađivati zemlju, i to iz dva razloga. Prvo, zemlja je ovdje preskupa da bi se na njoj uzgajali krastavac i rajčica. Bolje je svaki pedalj zemlje iskoristiti da se nešto sagradi i zatim iznajmi. Zbog toga je i voće i povrće toliko skupo.

Drugo, glavni neprijatelj vrta na jugu je raznovrsna fauna koja puzi i ljeti, zimi se ne smrzava, razmnožava se brzinom svjetlosti i proždire sve pred sobom. Kad čovjek na jugu Rusije počne nešto uzgajati, on onda vidi sve: i crve koji su mu pojeli rajčica iznutra, i bijelu mušicu koja jede čak i cvijeće u tegli, i plamenjaču na krastavcima...

15. Ne svađaju se s Kozacima

Sudionici Kubanjske kozačke parade u Krasnodaru. Nikolaj Hižnjak/Sputnik Nikolaj Hižnjak/Sputnik

U Krasnodarskom kraju žive Kozaci, i to vrlo nezgodni Kozaci. Patroliraju ulicama, održavaju red i mir, osiguravaju javne manifestacije i druge događaje, a red odlaze uvoditi i u druge ruske gradove. Kozačke ophodnje su odavno uobičajena pojava. Svi ovdje znaju da je bolje ne ljutiti Kozake, jer ako netko "nije dobar", oni ga mogu bičem išibati pred cijelim svijetom.