Kako biti Rus: 10 nepisanih pravila ponašanja

1. Kad ne znaš što reći, najbolje ti je da šutiš!

Rusi blebetuše?! Možda u inozemstvu, ili usred slavlja, kad ne osjećaju nikakvu opasnost. Ali u Rusiji se ponašaju drugačije. Ako ste ikad bili u moskovskom metrou, mogli ste primijetiti da ste vi i vaši prijatelji turisti jedini koji glasno razgovaraju. Zašto je to tako?

"Riječi su srebro, no šutnja je zlato", ova je izreka i danas vrlo popularna u Rusiji. Sve što kažete mora biti potkrijepljeno činjenicama. I bolje je govoriti samo kada vam postave pitanje. U ruskoj su kulturi riječi vrlo bitne, stoga, ako ne želite da netko pomisli da ste pali s Marsa, štedite riječi.

2. Pjevaj!

Rusi pjevaju i stare romanse i poznate sovjetske pjesme, radijske hitove devedesetih ili što god. Nije ni važno. Postoji pjesma za svaku prigodu i obavezno je se sjete i otpjevaju je. Rusi pjevaju na svadbama, rođendanima, u ratu i u miru, kada su zaljubljeni i čak kada rade.

Moramo ipak primijetiti da se nove generacije nekako srame pjevaju. Ali ipak pjevaju, primjerice hitove Billie Eilish... (!)

3. Ne boj se pokušati nešto što nikome ne bi palo na pamet

Recimo, čekate dizalo u nekoj poslovnoj zgradi. Od četiri lifta samo jedan ne radi. Niste jedini koji čeka. Odjednom se pojavljuje čovjek koji malo pričeka s ostalima pa poziva četvrto dizalo, za svaki slučaj. Slobodno se možete kladiti da je taj čovjek Rus!

On se ne boji da će izgledati smiješno. Da, on je primijetio da nitko ne zove to pokvareno dizalo, ali što ako...? Što ako slučajno proradi baš u ovom trenutku? Što ako svi griješe što ga nisu ranije pozvali?

Rusi će uvijek pokušati ono što nitko neće. Čak i ako je stvar opasna, Rusi će se usuditi. I to je pravi razlog njihovog uspjeha (izuzev svih neuspjeha).

4. Netko se s tobom zafrkava? Vrati mu istom mjerom!

Riječi su, kao što smo rekli, u Rusiji vrlo važne, pa su tako i verbalni okršaji uvijek na cijeni. A kada znate šalom odgovoriti na šalu, to je znak vaš snage.

Ilustrirajmo to jednom jeftinom forom iz ruskog zatvora. Jedan zatvorenik daje drugome češalj i kaže mu: "Odsviraj mi nešto na ovoj gitari". Jedan dostojan odgovor bi zvučao ovako: "Hoću. Kad je naštimaš."

5. Kritiziraj Ruse

U svakome narodu kritičara ima napretek, no razlike vjerojatno postoje. Što osjeća jedan Rus kada kritizira sunarodnjake? On se doživljava kao kakav polarni istraživač! Kako to, pitate? On razmišlja ovako: "Pogledaj kako je sve loše, Bogu iza nogu, hladno, potrošio sam sve zalihe hrane, nitko ti neće pomoći, ali guram dalje kao pravi profesionalac!"

6. Budi iskren

I iskrenost, naravno, nije čisto ruska osobina, ali vjerojatno postoje neke finese. Možda se radi o tome da se Rusi ne znaju pretvarati. I to ne žele. Kad je nekome loše, onda on i pokazuje da mu je loše. Ne želi kriti što mu je na duši.

Također, kad ste sretni, morate dokazati da imate razlog za sreću. Jer bez razloga se smiju samo budale, kao Rusi kažu.

7. Moraš znati razlog svake pojave

Rusi ne vole zamršene probleme. Možda je to pravi razlog zašto su tako dobri u odmotavanju klupka, smišljanju kodova ili stvaranju birokratskih labirinata? Rusi jednostavno moraju znati razlog svake pojave. Bez razloga ni ptica ne leti, kažu oni.

8. Čekaj do posljednjeg trenutka

Bo Andersson, prvi stranac koji je upravljao ruskom tvornicom automobila VAZ, jednom je rekao: "Volim Ruse, jer ono što se u Europi radi tjedan dana, Rusi će uraditi za jedan dan. A kada Rusima daš cijeli tjedan, svejedno će to uraditi posljednjeg dana."

Bo je odlično shvatio rusku prirodu (i nije izdržao u Rusiji više od tri godine). Rusi zaista čekaju do posljednjeg trenutka. Zašto? A što ako otkažu dogovoreni posao, narudžbu? Zašto onda raditi nepotreban posao, pitaju se oni.

9. Sanjaj o velikim djelima

Možda se Rusi ne žure završiti posao, ali sigurno maštaju o tome. Svaki Rus bi želio učiniti nešto što nije učinio nitko prije njega, pomaknuti granice mogućeg.

Čak i oni koji provode dane ležeći na kauču, pitate? U svakom narodu ima takvih ljudi, ali "kauč Rusi" kažu: "Samo trenutak. Imam ja velike planove. I junak iz narodih pjesama Ilja Muromec je 33 godine ležao na peći prije nego je postao slavan."

10. Pij čaj

Posljednje, ali ne i najmanje važno: pij čaj - neprestano. Mnogi vjeruju da je to sama suština Rusa.