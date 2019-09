Želite se preseliti u Rusiju? Evo što trebate znati!

S obzirom na to da sam postao poznat kao netko tko nastoji razbiti mitove o Rusiji, dobivam puno pitanja o tome što je sve potrebno da se čovjek ovdje preseli. Upozoravam vas: ništa od niže navedenog nije razlog da odustanete od svog ruskog sna, no imigracija u Rusiju je vrlo teška i zaslužujete znati istinu prije no što se upustite u taj pothvat!

Da biste se doselili, morate biti oženjeni

Svaka ruska regija ima jako malenu imigracijsku kvotu. Posljednji put kad sam provjeravao taj podatak, divovska je Moskva od 16 milijuna ljudi dozvoljavala da se godišnje u nju doseli 5000 ljudi bez uvjeta da su u braku s državljaninom Rusije. Osim ako dajete ogroman doprinos ruskoj ekonomiji ili ste bliski prijatelj predsjednika, nema šanse da zaobiđete ovu kvotu, koja se odmah popunjava u samo nekoliko dana nakon Nove godine (kada se kvota obnavlja).

Brak s ruskim državljaninom vam jamči priliku (naglašavam - priliku) da se prijavite za privremenu boravišnu dozvolu. Vlada želi da ljudi koji se ovdje dosele osnuju obitelj i imaju djecu - s čime se slažem, ali ako ste već u braku s nekime iz svoje zemlje ili ste zadovoljni sa svojim samačkim životom, pa... Ništa od života u Rusiji za vas!

Rusi mi uvijek kažu da osoba može platiti 5000 eura nekoj faci od odvjetnika i na taj način kupiti svoje mjesto u imigracijskim kvotama. Možda to i je istina, no kod ljudi koje poznajem nikad nisam vidio da to zaista djeluje.

Jednom kada ste ovdje i oženjeni ste, morate djelovati brzo

Da biste živjeli u Rusiji, potrebna vam je boravišna dozvola. To znači da ćete se vjerojatno morati ovdje vjenčati za vrijeme trajanja turističke vize (koja ne traje dugo), pa ćete medeni mjesec morati provesti u imigracijskom centru u svojoj regiji da biste pokrenuli birokraciju, jer vrijeme leti, a imigracijski bi proces mogao (i vjerojatno hoće) potrajati mjesecima.

U Rusiji ne možete živjeti na turističkim vizama

Boravak na turističkoj vizi vam zabranjuje rad u Rusiji, čak i ako vam ljudi kažu drugačije. Osim toga, ta vrsta vize ne traje baš dugo, i u to vrijeme morate na neko vrijeme napustiti zemlju prije nego što se u nju možete vratiti. Kad sam se ja preselio u Rusiju, mogli ste stalno obnavljati turističke vize, preskočiti granicu i vratiti se bez problema. Ti dani su odavno prošli.

U Rusiji ne možete raditi bez boravišne dozvole

Zapošljavanje stranog zaposlenika je vrlo teško i vrlo skupo. Pri dolasku u Moskvu ćete možda i naći nekoga tko bi vas volio zaposliti, ali to jednostavno ne može učiniti, jer je birokratski previše teško. Jednom kada dobijete prebivališnu dozvolu možete početi tražiti posao. Sigurno da možete raditi ilegalno podučavajući engleski ili nešto slično, ali taj rizik je na vama.

Rusija nije Europa

Preseljenje u Rusiju vam neće donijeti besplatni novac ili mogućnost da živite od socijalne skrbi. Vlada vam neće pomoći niti u imigraciji. Ako dođete ovdje, morate raditi i razmišljati sami za sebe. Nema "države-dadilje", prepušteni ste sami sebi.

Također, migracijske službe su u lovu na ilegalne imigrante, stoga u svakom trenutku imajte uza sebe svoju putovnicu, registraciju i migracijsku iskaznicu.

Većina iznajmljivača vas neće registrirati.

Da biste imigrirali, morate biti registrirani u mjestu prebivališta, tj. morate imati stalnu adresu, no zbog toga što takva registracija registriranoj osobi daje određena prava nad imovinom, malo je iznajmljivača koji će to učiniti. Biste li vi iznajmili svoju kuću nekome tko bi zatim mogao reći da na nju ima skvoterska prava?

Osim toga, većina iznajmljivača ne plaća porez, tako da vas neće registrirati da bi izbjegli porezna tijela. Za mene je osobno dobivanje stalne adrese bilo najteži korak. Biti bez registracije je zločin, koji je, ako se ponovi dovoljno puta, razlog za deportaciju.

Posjetiti Rusiju je lako, imigrirati u nju nije!

Postoji stara ruska izreka koja kaže: "rodio si se tamo gdje si potreban" (Где родился, там и пригодился), što zapravo znači da ste u Kini, Africi, Kanadi ili negdje drugdje rođeni s razlogom i da biste tamo trebali ostati. Jednom kada krenete u imigracijski postupak, vidjet ćete da duh zakona odražava duh ove izreke.

Rusija turističke vize izdaje poput slatkiša. Sve što trebate učiniti je nemarno popuniti neke obrasce, platiti naknadu i fotografirati se - i spremni ste za put. Postupak vezan za bilo što što se tiče imigracije nije nimalo sličan tome.

Da biste se doselili, državi morate dostaviti sljedeće...

Ovjereni prijevod svih stranih dokumenata... i da, sve ih trebate platiti... i da, citati poznatih Amerikanaca u američkoj putovnici također moraju biti prevedeni! (Preporučujem vam ove ljude, jeftini su, a vlada prihvaća njihove prijevode, recite im da vas je Tim poslao). Napominjem i da vrlo često morate predati cjeloviti prijevod svoje putovnice u različite odjele, što znači da ćete morati platiti puno prijevoda putovnice, jer vam ih nitko neće vratiti. Nadam se da imate duboki džep!



Potvrdu o nekažnjavanju u svojoj domovini.



Dokaz o prebivalištu u Rusiji, što može biti vrlo škakljivo (ili nemoguće), ukoliko vaš supružnik ne posjeduje stan gdje ćete se prijaviti.



Dokaz o poznavanju ruskog jezika i zakona (morate položiti razne testove).



Dokaz da nemate nikakve spolno prenosive ili druge opasne bolesti poput HIV-a/AIDS-a. Za to su potrebni uzorci urina, krvi iz vene, krvi iz prsta, flourografi, pregled tijela na ubode i psihološka provjera koju sam, za divno čudo, uspio proći. Vojni psihološki test je drugačiji i na njemu nisam briljirao.

Dokaz da imate dovoljno novca za život, što zapravo znači da žele dokaz da vaš supružnik ima posao, jer vama, dok ne dobijete dozvolu za život u Rusiji, nije dopušteno raditi u Rusiji. Kakva krasna kvaka 22!



I daleko najtežu stvar… zahtjev za imigraciju.

Najbolje od svega je što vas nitko neće uputiti ili vam pomoći, na ovome ste misterioznom birokratskom putovanju potpuno sami.

Izgubit ćete puno radnih dana i nebrojene tisuće rubalja

Zvuči li vam gornji popis kao puno posla? I trebao bi, jer će vam za njegovo rješavanje biti potrebno jako puno vremena, izgubit ćete veliku količinu novca i puno tjedana života svaki put kad ćete morati proći kroz taj postupak kada vam istekne boravišna dozvola. Za one u Moskvi, imigracijski centar u koji svi moraju otići nalazi se 40 km izvan Moskovske prstenaste autoceste (MKAD-a), na rubu Moskve. Znači, 90 minuta u jednom smjeru samo da bi vam zaposlenici imigracijske službe rekli da ste zarez stavili na krivo mjesto, poderali vaše papire i poslali vas kući.

Odlazak u migracijsku službi će vam oduzeti cijeli radni dan vašeg života, a za cijeli će vam proces biti potrebno puno takvih radnih dana.

Ta prokleta aplikacija će uništiti vašu dušu

Za razliku od, recimo, Europske unije, Rusija svoje granice i imigraciju shvaća brutalno ozbiljno. Oni se ne zafrkavaju. Migracijska služba će vas tretirati kao regruta koji se pokušava pridružiti specijalnim postrojbama - priuštit će vam pravi pakao i riješiti se onih slabih.

Svaki dokument koji predate mora biti dostavljen upravo onako kako to žele vladini radnici, a ako vam je radnik A rekao da napišete nešto na jedan način, postoji velika šansa da će vam radnik B reći da to napišete na drugi način, a ako vam radnik C kaže da to učinite na treći način - to je vaš problem!

Jednom sam se uhvatio u začaranom krugu mijenjanja pozicije zareza, pa sam sa sobom ponio prijenosno računalo, stao u red, bio odbijen, unio promjene, isprintao novi zahtjev, vratio se u red, a zatim tu proceduru ponovio još nekoliko puta.

Službenica je bila iznenađena što me vidi četvrti (peti?) put. Kad sam joj predao još jedan zahtjev, pokazao sam joj da kod sebe imam novčanicu od 1000 rubalja. S obzirom na to da su kopije tada koštale samo 10 rubalja, imao sam još dosta streljiva. Pokazujući joj novčanicu, mračno sam joj rekao "Imam cijeli dan da unosim promjene", na što se podsmjehnula i prihvatila moje dokumente, čak ni ne gledajući jesam li unio posljednje promjene.

Ukratko, svi dokumenti MORAJU BITI SAVRŠENI ili će biti odbijeni. Jedna pravopisna ili interpunkcijska greška i papir leti u smeće. Počet ćete reagirati na ruske riječi za takve zahtjeve - anketa i zajavlenije - poput vijetnamskog ratnog veterana kada iznenada začuje glasni praskavi zvuk.

Ne kajem se ni zbog čega

Ja volim svoj život u Rusiji i ne kajem se ni zbog čega, no moje je preseljenje bilo noćna mora. Možda u tom ludilu i ima nekog smisla, jer se bilo tko tko ne dozati iz bivšeg SSSR-a u Rusiju može preseliti samo ako to STVARNO želi. A možda bi to i trebalo biti tako.

Sretno, budući imigranti, jer sreća će vam itekako trebati.

Tim Kirby je Amerikanac koji živi i radi u Rusiji od 2006. Tim je radio u raznim sferama, uključujući medijsku produkciju, političku analizu i razvoj videoigara, a danas za Russia Beyond snima YouTube videa svojih putovanja Rusijom da bi vam pokazao kakva je Rusija zapravo. Tim ima dvoje ruske djece.