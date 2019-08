Mogu li živjeti u Rusiji ako ne govorim ruski?

"Vraćala sam se kući s posla kada me iznenada zaustavio zaposlenik metroa. Tražio je da mu pokažem Trojku (putnu kartu) i odjednom zatražio moju putovnicu. Lice mu je bilo ozbiljno, čak i ljuto. Što se događa? Što sam učinila? Pitala sam ljude za pomoć, no nitko nije znao engleski. Bila sam jako prestrašena."

Nakon opsežne je rasprave Lee Ken (33), koja je u Rusiju došla s Filipina da bi radila kao dadilja, dozvoljeno da ode. Ipak, ona nije jedina koja se u Rusiji "izgubila u prijevodu".

Prvi dani

Upućeni preporučuju da si barem u fazi preseljenja u Rusiji osigurate ruskog posrednika.

Iznajmljivanje pristojnog stana, sređivanje papirologije, otvaranje bankovnog računa - sve su to sfere u kojima je znanje ruskog jezika ključno. Ruski posrednik će biti od velike pomoći.

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Većina problema nastaje u natezanju s birokracijom, jer nema jamstva da će osoblje znati engleski ili bilo koji drugi jezik.

"Najneugodnija situacija u kojoj sam se našao bila je kada sam pokušavao dobiti privremenu boravišnu dozvolu. Ispostavilo se da s mojom prijavom postoji problem. Moje poznavanje ruskog nije bilo dovoljno da bih razumio o čemu se radi pa sam ljubazno upitao gospođu može li to objasniti mojoj supruzi (koja je Ruskinja) preko mog telefona. Razumjela je da je na liniji moja supruga, ali je odbila s njom razgovarati", ispričao je Fernando Alves, 40-godišnji urednik društvenih medija iz Portugala.

Igor Gerasimčuk/TASS Igor Gerasimčuk/TASS

To nikako nije izolirani slučaj. "Administrativne stvari za mene su ovdje nemoguće. Uvijek molim svog supruga (koji je Rus) za pomoć", rekla je Irene De Cleene, 24-godišnja pravna savjetnica iz Belgije, koja se u Rusiju preselila da bi živjela sa suprugom.

Međutim, jednom kada se osnovne stvari srede, pridošlice postaju puno samostalniji, čak i ako ne govore ruski.

"Čim sam se opremio stvarima poput [aplikacije] Yandex Taxi, pristojne SIM kartice, bankovnog računa i svojevrsnog društvenog kruga, nije mi bilo teško ovdje živjeti", rekao je Ben Fusi, 23-godišnjak iz Essexa u Engleskoj, koji u Moskvi radi kao učitelj.

Neki uspijevaju ovaj način života održavati godinama.

"U Moskvi sam živjela gotovo 7 godina. Rusi uvijek pitaju: 'Kako možeš podučavati dijete koje ne govori engleski, ako ti ne govoriš ruski?!' ili 'Moraš naučiti jezik ako živiš ovdje! Kako ćeš preživjeti?!' No kad čuju koliko sam dugo ovdje, obično prestanu s komentarima", rekla je Bree Marie Antonova (30), koja se iz Kalifornije preselila u Rusiju.

Ispostavlja se da je, jednom kada se smjestite, moguće preživjeti u Rusiji, čak i ako ne govorite ruski. No što je s lagodnim životom?

Sklapanje prijateljstava

Društvene interakcije jednostavno neće teći glatko ako ne govorite ruski. Većina ljudi s kojima smo razgovarali povodom ovog članka žali se da im je teško uspostaviti društvene veze, kada teško mogu pridonijeti ili razumjeti razgovore koje drugi vode u njihovoj nazočnosti.

"Teško je steći prijatelje. Živjela sam u drugim zemljama u kojima bih se spontano sprijateljila i pronašla zajednički jezik poput engleskog, francuskog, njemačkog ili nečeg sličnog, ali ovdje većina ljudi (uključujući mlade) govori samo ruski", rekla je De Cleene.

Igor Ivanko/Moskva Agency Igor Ivanko/Moskva Agency

Čak je i onima koji su ruskom jeziku dali šansu teško komunicirati na naprednijoj razini.

"Primjerice, razgovor na spoju s Ruskinjom zna postati prilično ustajao ako možete razgovarati samo na engleskom, a njezin engleski nije savršen. Ili ako imate grupu prijatelja s donekle dvojezičnim ljudima - ponekad propustite dijelove razgovora ako ste ograničeni samo na engleski jezik", rekao je Ben Fusi.

Za neke ljude to postaje pravi problem.

"Kod kuće sam bila tako aktivna u društvenom životu, no ovdje u Moskvi ga nemam. U slobodno vrijeme mi je često dosadno. Stvarno želim izaći i otići na neku zabavu, ali bojim se da, s obzirom na to da ne znam ruski jezik, neću znati naručiti piće u kafiću ili predstaviti se", rekla je Lee Ken.

"Rusko mumljanje"

Univerzalni savjet bi bio sljedeći: probajte. Naučite barem osnovne riječi i izraze; to će itekako pomijeniti stvari. Abeceda je dobro mjesto za početak.

Neki kažu da Rusi postaju više prijateljski raspoloženi, otvoreniji i spremniji pomoći ako vas vide kao stranca koji pokušava govoriti njihov jezik, čak i ako vaši napori ne donose ploda. Ono što je potrebno da biste stekli simpatiju Rusa jest pokazati im da se trudite.

"Jednom sam bila na željezničkoj stanici u Moskvi i nisam imala pojma što radim. Znala sam kamo idem i to je bilo to. Bio je tamo jedan mladić koji je znao nešto engleskog, ali ne mnogo, i pomogao mi je da kupim kartu, a kada nisam uspjela pronaći vlak, nadzornik mi je pomogao i usmjerio me u pravom smjeru. Bilo je to usred noći i bila sam im jako zahvalna na pomoći koju su mi pružili", rekla je Christy Cad iz Ohija.

Denis Tirin/TASS Denis Tirin/TASS

Cad je imala sreće što je naišla na ljude koji su joj pomogli, no u drugoj bi situaciji minimalno znanje ruskog toga moglo napraviti veliku razliku.

"Rusi ne vole kada niti ne pokušate. Jednom kada pokušate, imaju više razumijevanja, pa vam češće pomažu", napisala je korisnica Facebooka Deyra Baez de Ushakov.

A ako vam je ruski jezik pretežak, samo oponašajte druge. "Ako ste savladali rusko mumljanje, možete se s njime izvući u 70% situacija", rekla je Melanie Trombetta, 25-godišnja studentica iz Francuske.

"Moje mumljanje je bilo najučinkovitije protiv žestokih babuški u studentskom domu.

Na moju su cimericu iz Australije, koja je tečno govorila ruski, babuške uvijek vikale bez ikakvog razloga. Meni se to nikad nije dogodilo, a moje je teorija da je to zato što ih nikad nisam mogla u potpunosti razumijeti, pa im se nije isplatilo vikati na mene. Ja bi samo nešto promumljala i nestala. [To je] najbolji instinkt za preživljavanje koji bih vam mogla preporučiti u Rusiji", rekla je Trombetta.