Zbog čega sve u Rusiji možete biti kažnjeni

1. Koje vrste kazni postoje u Rusiji?

Kao i svaka druga zemlja, Rusija ima svoj pravni sustav koji kažnjava ljude ako ne slijede određena pravila. Osim ozbiljnih zločina, zakoni reguliraju i manje prekršaje na način da vas globe, tj. morate platiti novčanu kaznu.

Prema Dmitriju Lesnjaku, voditelju odjela za kazneno pravo u Odvjetničkom društvu BMS, neplaćanje kazne dovodi do daljnje administrativne akcije u Rusiji - osoba će morati platiti dvostruko više, riskirati uhićenje ili odraditi obvezni društveno-koristan rad. Na primjer, neprimjereno ponašanje u javnosti, koje očito upućuje na nepoštivanje drugih od strane pojedinca (npr. korištenje neprimjerenog govora ili uništavanje tuđe imovine), može dovesti do globe u visini od 500 do 1000 rubalja (8-16 dolara) ili kazne pritvora u trajanju do 15 dana.

Ako ste vozač, mogli biste se susresti s različitim kaznama ukoliko prekršite prometna pravila. Na primjer, ako vozite automobil koji nema važeću policu osiguranja (tzv. OSAGO), morat ćete platiti kaznu od 800 rubalja (12,6 dolara). Ako vas uhvate da vozite bez vozačke dozvole, kazna je od 5000 do 15 000 rubalja (79-238 dolara) ili čak 30 000 rubalja (476 dolara) i/ili 15 dana pritvora, ako vam je vozačka već jednom bila oduzeta.

Nedavno su vlasti uvele i kaznu za izazivanje požara u šumi (jer ljudi izazovu do 80% šumskih požara). Stupajući na snagu ovog ljeta, građani će morati platiti od 4000 do 5000 rubalja (63-79 dolara) ako ih se uhvati na djelu. (link na ruskom)

3. Za što se ljude najviše kažnjava?

Mnogi Rusi su vozači, stoga većina njih poprilično često dobije kaznu za prekršaj u prometu. Sad kada su vlasti instalirale kamere na većini prometnica, takvi prekršaji više ne prolaze neprimijećeno, posebno ne u Moskvi. Prema brojkama iz 2018. godine, više od polovice prekršaja (66%) odnosi se na prekoračenje brzine. Javna istraživanja su pokazala: prema anketama iz 2018., 80% Rusa reklo je da su dobili kaznu zbog prekoračenja brzine, nakon čeg slijedi nevezivanje sigurnosnog pojasa i korištenje mobitela za vrijeme vožnje (40% za svaki od ovih prekršaja).

David iz Moskve, vlasnik automobila, kaže da je, prema njegovom iskustvu, sve istina. „Većina kazni izdane su zbog prekoračenja brzine u zonama gdje je ograničenje 20-40 km/h. Kazna je 500 rubalja (8 dolara)“. Ali postoji zakonska mogućnost da se plati samo 50% kazne, ako ju platite u prvih 20 dana od njezinog izdavanja – statistički, oko 65% rusa preferira platiti na ovaj način kako bi uštedjeli.

Ako ste pješak, budite oprezni. Mnogim Rusima je izdana kazna za prelaženje ceste na crveno. „Krenula sam u dućan nedaleko od moje kuće i prešla sam cestu na crveno. Vidio me policajac i napisao mi kaznu od 500 rubalja (8 dolara)“, kaže Alvetina iz Moskve.

„Jednom sam dobila kaznu jer sam prešla cestu van pješačkog prijelaza“ prisjeća se Aleksandra, novinarka iz Moskve. „Bilo -20 °C i morala sam čekati na cesti dok je policajac pisao kaznu sjedeći u svom vozilu!“ Slava, urednica fotografija iz ruske prijestolnice, imala je sličnu situaciju: prešla je višetračnu cestu narušivši propise, pa je tako dobila dvije kazne, jer se radilo o dva vozna traka.

Što se tiče kazni koje se odnose na neprimjereno ponašanje na javnoj površini, stvar nije baš jednostavna, kaže Dmitrij Lesnjak. „Pravila za, na primjer, pušenje na javnoj površini, u pravilu ne vrijede, jer ih mnogo ljudi narušava i jednostavno je nemoguće reagirati na svaki takav prekršaj“. No, unatoč tome, svakako izbjegavajte pušenje ili konzumaciju alkohola na javnim površinama, jer upravo je to Olegu iz Moskve donijelo ne jednu, već dvije kazne od 500 rubalja (8 dolara). „U Rusiji se svako otvoreno mjesto dostupno ljudima smatra javnom površinom. Čak i ako konzumirate alkohol u 6 ujutro negdje u sibirskoj tajgi i ne smetate nikome, to se još uvijek smatra javnom površinom ako pored vas netko prošeće“, objašnjava nam. „Ipak, ljudi nastavljaju i dalje konzumirati alkohol na cesti, unatoč zakonu, i nažalost, samo oni koji to rade neoprezno bivaju uhvaćeni. Zato sam i ja uhvaćen dva puta, prvi put na Vrapčevim gorama, a drugi na VDNK-u. Budite pažljivi pri odabiru mjesta!“

3. Može li netko greškom dobiti kaznu?

Da, greške se događaju, ali ne često. Neke od njih se događaju zbog ljudskog faktora. Na primjer, jedan je čovjek u ruskoj Kurganskoj oblasti greškom dobio 60 kazni za kršenje prometnih pravila koje su pripadale nekome druge – kazne su sveukupno iznosile 40 000 rubalja (634 dolara)! Problem se pojavio kada je prodao automobil, kojeg novi vlasnik nije registrirao na svoje ime, već je ostavio ime bivšeg vlasnika, pa su tako kazne stizale na ime i prezime bivšeg vlasnika.

Druge pogreške nastaju zbog nesavršene prirode stvari, poput kamera. Neispravne kamere mogu snimiti vaše vozilo i izdati kaznu jer ste vozili 9699 km/h (!) ili jednostavno zato što nije prepoznala da niste prekršaj napravili vi, već motorist iza vas. Takve greške u algoritmima se događaju, pa se i takve kazne znaju poništiti. Nažalost, to nije uvijek slučaj - moglo bi proći neko vrijeme prije nego što uspijete dokazati da se radilo greški u sustavu. Prema sadašnjem, daleko-od-savršenog procesu žalbi, osoba može uložiti zahtjev za poništenje kazne, ali to će značiti sate i sate provedene kucajući na vrata nadležnih državnih službi – neki jednostavno radije plate kaznu (ukoliko je mala) i nastave sa životom.

4. Mogu li stranci u Rusiji dobiti kaznu?

Da, mogu. Pobrinite se da ne učinite niti jedan od dosad spomenutih prekršaja te sredite vizu, jer u suprotnom također možete dobiti kaznu. „Jednom sam morao produžiti vizu na još tri mjeseca, ali se to ne može napraviti u Rusiji, nego samo u inozemstvu“, prisjeća se Erwann Pensec iz Francuske. „Otišao sam u Estoniju, jer je bilo jeftinije otići tamo nego nazad u Francusku.“

Rezervirao je kartu za vlak i mislio da ću moći prijeći granicu na zadnji dan isteka vize, ali vlak je kasnio te je morao platiti kaznu od 1500 rubalja (24 dolara) kada je stigao na granicu. Na sreću, dopušteno mu je vratiti se na vlak te je uspio srediti vizu. Stoga se pobrinite da vam je viza važeća!

5. Mogu li se izvući od plaćanja kazne ako sam turist u Rusiji?

To nije dobra ideja! Bolje da platite, jer biste u suprotnom mogli imati poteškoća prilikom izlaska iz zemlje, a vlasti bi to mogle koristiti protiv vas kada sljedeći put zatražite vizu za boravak u Rusiji ili vam zabraniti ulazak na nekoliko godina. „Vlastima je teže naplatiti kaznu od stranca, ali neplaćanje kazne može imati negativne posljedice. Na primjer, netko tko je druge nacionalnosti može dobiti zabranu ulaska u Rusiju“, kaže Dmitrij Lesnjak.