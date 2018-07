Nova pravila: Ako ste stranac koji radi u Rusiji, ovo obavezno pročitajte

Russia Beyond

Ruski predsjednik Vladimir Putin je 27. lipnja 2018. potpisao izmjene ruskog migracijskog zakona, kojima se s Federalnom migracijskom službom (FMS) utvrđuje postupak prijavljivanja stranih zaposlenika.

Prema promjenama koje su na snagu službeno stupile 8. srpnja, poslodavci više neće moći prijavljivati strane zaposlenike preko svoje adrese radnog mjesta, kao što su to radili ranije. Strane zaposlenike će umjesto toga njihovi stanodavci trebati prijaviti na adresu njihovog stvarnog prebivališta.

Poslodavci će zaposlenika moći prijaviti samo ukoliko on/ona zaista živi u prostorima organizacije. Napominje se da se strani radnik može prijaviti na adresu bolnice, dječjeg kampa, medicinske organizacije, sanatorija ili popravne ustanove. Rok za prijavu za državljane Kazahstana, Armenije i drugih zemalja Euroazijskog gospodarskog saveza iznosi 30 dana, a za ostale strane državljane tjedan dana.

Zašto su vlasti uopće uvele ove promjene?

Do izmjena postojećeg migracijskog zakona je došlo nakon suđenja dvojici američkih državljana koji su iz Rusije deportirani 2016. godine. Volonteri Mormonske crkve Nathaniel Joseph Worden i Parker Drake Oldham su 2015. godine došli u Samaru i prijavili se na adresi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, ali su živjeli na drugoj adresi.

Lokalna policija je smatrala da se u njihovom slučaju radi o administrativnom prekršaju pa je Wordenu i Oldhamu prijetila deportacija. Ipak, daljnja rasprava i istraga su dovele do toga da je Ustavni sud Rusije priznao da je federalni migracijski zakon nejasan oko toga koja adresa se treba koristiti za prijavu. Ova pomutnja je kasnije dovela do revizije zakona uvedene u izmjenama 27. lipnja.

Što to znači za strane zaposlenike u Rusiji?

Trenutno zakonodavstvo ne dozvoljava strancu da se prijavi samostalno; prijaviti ga treba "primatelj" - poslodavac, sveučilište ili stanodavac.

Ranije su tvrtke same mogle prijaviti zaposlenike, no to više nije dozvoljeno. Prema novom okviru, poslodavci će sada morati unajmiti smještaj za svog radnika i prijaviti ga/je, ili će se za prijavu stanara morati pobrinuti stanodavac.

Kako ističe Novaja gazeta, stanodavci koji će se pridržavati ove nove prakse također će morati kontrolirati putovanja svojih gostiju i Federalnoj migracijskoj službi prijavljivati stanare svaki put kada prijeđu granicu.

Ako gost ne obavijesti stanodavca o svojim planovima putovanja, potonji će prekršiti zakon jer neće ponovno prijaviti svog stanara, čak i ako toga nije svjestan. Ovo bi moglo ugroziti i stanare - stanodavac bi mogao odbiti pobrinuti se o njihovoj prijavi ili to ne uspjeti učiniti zbog drugih razloga, ako je, recimo, na godišnjem odmoru.

Još se uvijek ne zna hoće li stanodavci moći prijavljivati stanare putem interneta ili poštom, a preostaje vidjeti i hoće li se oni koji su već prijavljeni na adresi poslodavca morati ponovno prijavljivati. Russia Beyond je kontaktirala Federalnu migracijsku službu Rusije, no odgovor još nije dobila.

Tiče li se ovo i studenata?

Da, isto pravilo će vrijediti i za strane studente koji studiraju u Rusiji. Ranije su ruska sveučilišta prijavljivala studente iz inozemstva na svoju adresu. Sada će morati koristiti adresu studentskih domova, što nije uvijek pogodno. Broj mjesta u domovima ponekad nije usklađen s brojem studenata (s obzirom na to da ima i ruskih studenata koji trebaju smještaj), a u nekim slučajevima strani studenti žele unajmiti svoj stan. U potonjem će slučaju morati zamoliti stanodavca da ih prijavi u Federalnoj migracijskoj službi.

Što je s kaznama?

Nepoštivanje novih pravila će dovoditi do kazni. Pojedinci se mogu suočiti s novčanim kaznama u iznosu od 2000 rubalja (27,5 eura) do 7000 rubalja (96 eura), a prijetit će im čak i deportacija. Poslodavci koji pruže lažne informacije o prijavi stranih zaposlenika mogli bi morati platiti do 800 tisuća rubalja (10 980 eura), piše Kommersant.

Što mi je činiti ako sam strani zaposlenik koji radi u Rusiji?

Nemojte paničariti. Izmjene zakona su tek uvedene i moguće je da će biti daljnjih ispravaka zakona. Prema pisanju Kommersanta, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo vanjskih poslova trebali bi pripremiti popis potrebnih promjena u procesu prijave stranaca. Stoga se još uvijek ne zna kako će nove promjene funkcionirati u praksi i kakve bi probleme mogle svima stvoriti. Zasad se obratite svom poslodavcu i saznajte što se od vas traži. U zemlji je od siječnja do svibnja 2018. prijavljeno više od šest milijuna stranih zaposlenika, tako da u ovome nećete biti sami.