Pet savjeta kako da u Rusiji razmijenite devize

1. Pripremite novac unaprijed i izbjegavajte sa sobom nositi mnogo gotovine. Razlog nisu prevaranti kakvih je u Rusiji na ulicama bilo 90-ih godina. Nešto drugo je u pitanju: danas se u Rusiji debitne i kreditne kartice primaju na mnogim mjestima, zapravo, razina njihove upotrebljivosti je gotovo najviša u Europi, a bankomati su jednako pristupačni kao i u Velikoj Britaniji, kaže Guy Eames, britanski poduzetnik koji u Rusiji radi već 30 godina.

"S obzirom na to da često posjećujem Moskvu, trudim se sa sobom ne nositi mnogo gotovine i nikad ne koristim mjenjačnice", kaže on. "Savjetujem strancima da sa sobom ponesu barem dvije beskontaktne kartice (na primjer, Visa ili Mastercard) i da čuvaju račune. Tako će moći riješiti svaki problem. I trebali bi češće provjeravati stanje na svom računu, ako imaju bilo kakve sumnje."

Ako već imate beskontaktne kartice, pitajte banku možete li ih koristiti u Rusiji (provjerite postoje li neki dodatni troškovi ako ih koristite) ili otvorite račun u online banci u svojoj zemlji. Neki turisti također preporučuju Revolut karticu, koja ima male troškove i nudi povoljan tečaj.

2. Ako želite na put ponijeti gotovinu, uzmite sa sobom dolare ili eure. Ove valute banke i mjenjačnice svuda primaju. Također provjerite jesu li novčanice oštećene ili ispisane, jer se može dogoditi da ih neće primiti.

Vladimir Astapkovič/Sputnik Vladimir Astapkovič/Sputnik

3. Nikada nemojte razmjenjivati novac kod nepoznatih ljudi koji nude "bolji" tečaj. 90-ih su godina ovakvi sumnjivi tipovi često vrebali turiste i obične Ruse koji su tako dobivali krivotvorene novčanice za pravi novac ili kasnije primjećivali da su im nestale dragocjenosti. Premda se danas rijetko nailazi na ovakve prevarante, ipak je bolje izbjegavati ih. Oni ponekad prilaze ljudima u bankama ili mjenjačnicama.

4. Izbjegavajte novac mijenjati na aerodromu. Kako su primijetili turisti iz cijelog svijeta, na aerodromu je tečaj često najnepovoljniji, ma u kojoj zemlji da se nalazite. Zato, ako vam je potreban novac da stignete do grada, razmijenite samo malu sumu koja će vam biti dovoljna za to. Ako stižete na jedan od moskovskih aerodroma, provjerite koliko košta prijevoz do centra grada od Vnukova, Domodedova ili Šeremetjeva.

5. Zapamtite da je najsigurnije novac razmijeniti u banci. Prema riječima Ane Bodrove, starije analitičarke u informacijskom i analitičkom centru "Alpari", razmjena deviza u bankama je kontroliran i potpuno siguran proces koji reguliraju različiti mehanizmi. "Ipak, imajte na umu da banke mogu odrediti vlastiti tečaj na temelju tečaja Centralne banke i da često uzimaju proviziju za svoju uslugu", kaže ona.

Zaista, tečaj je svuda različit i bilo bi najbolje da provjerite aktualni tečaj u Centralnoj banci Rusije prije nego uđete u najbližu mjenjačnicu.

Ako znate ruski, provjerite stranicu RBC. Tu možete odabrati valutu koju želite razmijeniti i pronaći gdje se nalazi mjenjačnica s najboljim tečajem.

Također se kod osoblja u vašem hotelu možete raspitati gdje se nalazi najbliža banka. Samo pazite da sa sobom ponesete putovnicu, uzmete potvrdu o razmijenjenom novcu i provjerite jeste li primili sav novac prije nego napustite blagajnu (kako biste izbjegli zabunu).

Reuters Reuters

Lokalni stanovnici i česti gosti Rusije također savjetuju da novac mijenjate u poznatim bankama, kao što su Sberbank, Alfa-bank ili VTB. "Tu praktički ne postoji nikakav rizik i jedina opasnost su provizije", kaže Guy Eames. "Zato je bolje da, primjerice, odjednom podignete 5000 rubalja, nego da odlazite tamo pet puta i svaki put platite proviziju."

Kao zaključak možemo reći da su provizije glavni nedostatak, ali barem se nećete neugodno iznenaditi. Želimo vam sigurno putovanje i sretno trošenje!