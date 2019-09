Pet enormno skupih turističkih destinacija u Rusiji

Picture alliance/Global Look Press

Ako želite posjetiti ove destinacije u Rusiji, spremite se raskućiti djedovinu!

1. Visoravan Putorana, približna cijena: 3000 dolara

Visoravan Putorana, poluotok Tajmir, Krasnojarski kraj, sjeverni Sibir. Sergej Fomin/Global Look Press Sergej Fomin/Global Look Press

Nije lako stići do jedinstvenog spomenika prirode kakav je visoravan Putorana. Ovo mjesto je na popisu Svjetske baštine UNESCO-a. Ako vam cijena nije problem, a zaista želite vidjeti kanjone koji nalikuju na bezdane i najviše vodopade u Rusiji, nećete se pokajati! Ture na visoravan Putorana obično traju 6-10 dana i podrazumijevaju dugo putovanje autobusom, zatim čamcem, zatim helikopterom, a zatim treking! Ova pustolovina će vas koštati otprilike 3000 dolara, plus avionska karta do Noriljska (najmanje 500 dolara iz Moskve).

Postoji li varijanta s prihvatljivom cijenom?

Postoji, ali je komplicirana. Ova oblast je ograničena za posjetitelje. Morali biste dobiti specijalnu dozvolu od Federalne službe sigurnosti Rusije (saznajte više o tome ovdje) i u tome vam može pomoći turistička agencija. Na visoravan Putorana je praktički nemoguće stići javnim prijevozom.

2. Vulkani na Kamčatki, približna cijena: 8000 dolara

Turist fotografira usijanu magmu aktivnog vulkana Tolbačik, Kamčatka, Rusija. ImageBROKER/Global Look Press ImageBROKER/Global Look Press

Najveći broj aktivnih vulkana u Rusiji nalazi se ruskom Dalekom istoku. Ako želite uživo vidjeti nevjerojatne "svemirske" pejzaže, pakirajte stvari i putujte na Kamčatku! Tamo floru i faunu možete fotografirati mjesecima. Turističke agencije također nude mnoštvo zanimljivih tura na različite otoke ruskog Dalekog istoka. Turistički posjet Kamčatki obično traje 10-12 dana i podrazumijeva odlazak do vulkana Ključevska sopka, plovidbu čamcima u Avačinski zaljev, ribarenje i promatranje divljih životinja. Tura košta 8000 dolara. U cijenu ulazi boravak u šatoru ili turističkom odmaralištu, prijevoz i ekskurzije. Avionska karta od Moskve do Petropavlovska Kamčatskog (oko 700 dolara) nije uračunata u cijenu.

Postoji li varijanta s prihvatljivom cijenom?

Državljani pojedinih zemalja mogu posjetiti ruski Daleki istok samo s elektronskom vizom, ili čak bez nje ukoliko stižu turističkim brodom. U tom slučaju imate mogućnost slobodno se kretati kroz Kamčatku i istraživati je do mile volje.

3. Krajnji sjever Rusije i Čukotka, približna cijena: 11 000 dolara

ImageBROKER/Global Look Press ImageBROKER/Global Look Press

Na ovom "kraju Zemlje" čekaju vas bijeli medvjedi, sivi kitovi, morževi mesojedi i tisuće sjevernih ptica. Uvjeti života na Čukotki su prilično surovi. Tamo je hladno, svuda je poledica, puše vjetar i uglavnom je pusto, tako da ovo mjesto može istraživati samo pravi pustolov. Putovanje počinje u gradu Anadiru (avionska karta od Moskve do Anadira košta oko 700 dolara). Odatle možete krenuti na dvotjedno putovanje ledolomcem. Ta arktička tura će vas koštati najmanje 11 000 dolara. U cijenu su uključene ekskurzije i hrana.

Postoji li varijanta s prihvatljivom cijenom?

Postoji. Najjeftiniji način da vidite Čukotku je doći iz pravca Aljaske. Štoviše, to je potpuno besplatno. Samo treba doći do Aljaske. Onda odete na otok Mali Diomed i odatle možete vidjeti Rt Dežnjov - najistočniju točku Rusije.

4. Transsibirska željeznička magistrala, približna cijena: 15 000 dolara

Putovanje vlakom je naromantičniji način za obilazak Rusije. Na Transsibirskoj magistrali postoji nekoliko posebnih vlakova dizajniranih u retro stilu, specijalno za turiste. Najluksuzniji među njima je "Zlatni orao" koji iznutra izgleda kao pravi dvorac. U pojedinim kupeima postoje čak i kade u "prirodnoj veličini". Početna cijena takvog putovanja od Moskve do Vladivostoka košta 15 000 dolara. U cijenu ulaze ekskurzije i hrana (srećom!). Ukoliko se želite na isti način vratiti natrag, opet morate toliko platiti, ali je jednostavnije da se u Moskvu vratite avionom za 400 dolara!

Postoji li varijanta s prihvatljivom cijenom?

Postoji. I vrlo je jednostavna. Proučite cijelu liniju, isplanirajte putovanje i kupite preko interneta zasebne karte za svaku dionicu puta!

5. Ruski Arktik, približna cijena: 30 000 dolara

AP AP

Želite li vidjeti Arktički ocean i hodati po ledu koji se stoljećima nije topio? Tijekom putovanja ledolomcem u Zemlju Franje Josipa vidjet ćete bijele medvjede u neposrednoj blizini, kao i najudaljenija područja Rusije gdje ljudska noga nije kročila. Zakazivanje svakog putovanja počinje 18 mjeseci ranije. Sva mjesta su uglavnom rasprodana za nekoliko mjeseci unaprijed. Početna cijena dvokrevetne brodske kabine je 30 000 dolara. U nju ulaze hrana, ekskurzije s vodičem i gumene čizme! Na polazište morate doći samostalno. Avionska karta od Moskve do Murmanska košta oko 200 dolara.

Postoji li varijanta s prihvatljivom cijenom?

Ne postoji. Neka netko proba samostalno stići do Arktika!