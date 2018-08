Zaljubite se u Sibir: Posjetite Irkutsk i Bajkal

Sa strane Irkutsk obično asocira ljude na ogromne udaljenosti i ekstremne hladnoće. Sa svojih 600 000 stanovnika Irkutsk je jedan od najvećih gradova Sibira, ali i jedan od najsunčanijih i najtoplijih gradova u ovoj regiji.

Provedite jedan vikend u Irkutsku, istražite arhitekturu 19. stoljeća i zapadnu stranu jezera Bajkal, i saznajte zašto je Irkutsk najpopularnija destinacija Transsibirske željeznice.

"Dnevna" zadovoljstva

Svaki iskusni turist zna da se grad najbolje može obići pješke. To možete učiniti sami ili u ekskurziji "zelenom linijom", kojom za 2-3 sata možete vidjeti tridesetak najzanimljivijih mjesta u Irkutsku.

Ilja Ipatov Ilja Ipatov

I u jednoj i u drugoj varijanti obavezno prošećite kroz povijesni centar grada. Bit ćete fascinirani drvenom arhitekturom starog grada koja je stavljena na preliminarnu listu objekata kulturnog naslijeđa UNESCO-a.

Posebno obratite pažnju na prozore tih kuća. Oni su veći od tipičnih sibirskih prozora na kućama tog razdoblja. Često su visoki i preko jednog metra, a većina ima i drvene kapke (to se u tipičnoj ruskoj arhitekturi često gubi iz vida).

Legenda kaže da je nekada u Sibiru bilo mnogo razbojnika tako da su žitelji pokušavali zaštititi svoje kuće teškim i čvrstim drvenim kapcima na prozorima. Ukrasna konstrukcija prozora je također zanimljivost ovoga grada.

Ako šećete po obali rijeke Angare, vratite se u grad ulicom Karla Marxa da biste vidjeli impozantno Irkutsko dramsko kazalište. Sagrađeno je 1850. i jedno je od najstarijih dramskih kazališta u Rusiji, s prestižnom poviješću kojoj su najviše doprinijeli čuveni dramaturg Aleksandar Vampilov i Valentin Rasputin - obojica rodom iz Irkutska.

Prošećite još 10 minuta i stanite ispred izvanrednog Kulturnog centra "Aleksandar Vampilov". Zamolite vodiča da vam ispriča nešto o životu i stvaralaštvu ovog "sibirskog Čehova".

Muzej dekabrista. Ilja Ipatov Ilja Ipatov

Slijedi posjet muzeju posvećenom dekabristima. To je kompleks koji se sastoji od imanja kneževskih porodica Trubecki i Volkonski. Poslije čuvenog ustanka dekabrista 1825. godine većina ustanika je poslana u Sibir. Neki od njih su dobili carevu dozvolu da se trajno nastane u Irkutsku gdje su napravili imanja koja se danas mogu posjetiti.

Kao što je poznato, mnoge žene ruskih dekabrista su pratile svoje muževe u progonstvo. One su u ruskoj povijesti postale simbol požrtvovnosti, simbol žene koja je spremna na sve radi svoga muža.

Marija Volkonska, žena vođe dekabrista Sergeja Volkonskog, pratila je muža u Irkutsk gdje je njihova obitelj 30 godina živjela u progonstvu. Na imanju obitelji Volkonski može se vidjeti njihova kuća kao i njihove osobne stvari, umjetnička djela koja su oni stvorili, pa čak i zimski vrt u kojem je Volkonska uzgajala ananas.

U Muzeju dekabrista. Ilja Ipatov Ilja Ipatov

Roman "Rat i mir" je još jedan razlog da se posjeti ovo mjesto. Knez Sergej Volkonski bio je daljnji rođak Lava Tolstoja i prototip jednog od glavnih junaka "Rata i mira" Andreja Bolkonskog. Muzej redovito organizira kulturne događaje. Potrudite se da posjetite ljetnu filmsku noć ili "zimsku noć u muzeju".

Poslije toga ćete vjerojatno ogladnjeti, pa možete utažiti glad najboljim specijalitetom u gradu. Prije svega probajte "pozi" - kuhane knedle s mesom, tradicionalno jelo burjatske i mongolske kuhinje. Jedu se rukama dok su vruće. Najpopularnije mjesto u gradu je kafić "Buza" na ulici Černiševskog.

Svježe napravljeni "pozi". Ilja Ipatov Ilja Ipatov

Dalje, u "Rasolniku" možete probati tradicionalna sovjetsko-ruska jela od domaćih proizvoda (postoji čak i brošura o poljoprivrednicima od kojih se nabavljaju namirnice, s fotografijama i kratkim biografijama). "Rasolnik" ima i odlične deserte, a možda i najbolju tortu od meda u gradu!

Noćni život

Centar noćnog života u Irkutsku je naselje poznato kao "Sto trideseta četvrt", gdje ima nekoliko barova u kojima možete pjevati karaoke i plesati. U gradu su otvoreni karaoke barovi i diskoteke, a među njima i karaoke klub "Opera", karaoke klub "Ne pucajte u pijanista", i karaoke bar "Divlji konj".

Turisti koje ne privlači tipičan noćni život mogu posjetiti "Anti-kafe" na ulici Suhe Batora. Posjetitelji mogu igrati video-igre, gledati filmove ili se jednostavno družiti. Petkom navečer se, odmah pored "Anti-kafea", u maloj podrumskoj dvorani održavaju jazz večeri. Za 200 rubalja (3,5 dolara) možete uživati u jazzu do ponoći, pa i dulje.

Bajkal

Bajkal je najveće slatkovodno jezero na svijetu i zato ga definitivno treba kad tad posjetiti. Ilja Ipatov Ilja Ipatov

Kada budete spremni da iz grada izađete u prirodu, sjedite na "maršrutku" koja će vas za 50 minuta odvesti do jezera Bajkal. On se ovdje zove i "malo more". To jezero je jedna od najvećih prirodnih riznica Rusije. Listvjanka je prvo selo poslije Irkutska na koje nailazite. Ono je nešto poput "vrata Bajkala".

Listvjanka je velika otvorena tržnica s mnogo ljudi, gdje se prodaju svježe i sušene biljke, čajevi, suveniri i čuveni bajkalski omulj (coregonus autumnalis). Nemojte propustiti priliku da degustirate ukusnog omulja na obali Bajkala.

Pješačenje. Listvjanka. Ilja Ipatov Ilja Ipatov

Zimi možete maziti sobove, igrati se na zaleđenom jezeru, ili skijati u Listvjanci. Posjetite skijaško odmaralište i čuveni Šamanski kamen - ogromnu stijenu iznad rijeke Angare na ušću u Bajkal.

Šamanski kamen na otoku Oljhon. Ilja Ipatov Ilja Ipatov

Prema legendi, razbojnike su ostavili na stijeni i dali im da biraju hoće li plivati natrag na obalu ili se smrznuti na stijeni. Kažu da to i nije bio neki izbor, jer je Angara toliko brza i hladna da bi se svaki razbojnik brzo smrznuo ako bi je pokušao preplivati.

Posjetite Muzej Bajkala u Listvjanci i saznajte neobične činjenice o najvećem, najstarijem i najdubljem jezeru na svijetu. Primjerice, preko 75% svih biljnih i životinjskih vrsta u Bajkalskoj regiji su endemske vrste, što znači da ih nema nigdje drugdje na planetu. U muzeju obitavaju dva bajkalska tuljana. Oni pripadaju jednoj od tri poznate slatkovodne vrste ovih životinja. Još uvijek se ne zna kako su dospjeli u ove krajeve.

Pogled na Bajkal. Ilja Ipatov Ilja Ipatov

Listvjanka ima i mnogo tradicionalnih parnih kupelji (poznata ruska "banja"). One se nalaze u hotelima poput "Baikal Hill Residence", "Legenda Bajkala" ili "Hotel Majak". Imaju ih i manji hoteli poput "Bodrij medved", "Malina" ili "Bajkaljskie sezoni". Uživajte!

Ako imate dovoljno energije i volje, posjetite i Muzej Talci (20 minuta automobilom). To je muzej pod otvorenim nebom na rijeci Angari gdje je predstavljena tradicionalna drvena arhitektura ove regije. Tu se često organiziraju kulturna događanja, prodaju se suveniri na otvorenoj tržnici, a postoji i Kuća Baba-Jage, poznatog lika ruskih bajki.