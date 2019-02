Koliko je Rusija zapravo velika?

Russia Beyond

Teritorij Rusije je zaista velik i mi smo prikupili činjenice koje to potvrđuju. No naša zemlja ipak nije onako velika kao što se često prikazuje...

1. Rusija je jedina zemlja na svijetu u kojoj 11 puta možete dočekati Novu godinu i proslaviti Božić ili rođendan - u zemlji postoji 11 vremenskih zona! Kada Sunce izlazi u zapadnim dijelovima zemlje, na istoku već zalazi.

2. Rusija je najveća zemlja svijeta postala u 16. stoljeću, kada su Jermakovi kozaci osvojili Sibir. Površine koje su osvojili čine 77 posto teritorija Rusije.

3. Rusija nije tako velika kao što se često prikazuje na zemljopisnim kartama. Mercatorova projekcija koja se koristi za prikaz površine Zemlje na ravnoj plohi iskrivljuje veličinu i oblik velikih objekata s povećanjem mjerila od ekvatora prema polovima. Teritorij Rusije je na karti 53 posto veći nego što to zapravo jest.

Jakub Nowosad

4. Stanovnici Kalinjingrada mogu na YouTubeu pogledati novogodišnje obraćanje predsjednika Rusije stanovnicima Kamčatke 10 sati prije Nove godine u njihovom gradu. Upravo 10 sati iznosi razlika između najudaljenijih vremenskih zona u zemlji.

5. Rusija graniči s 18 zemalja (više nego bilo koja druga država svijeta): Norveškom, Finskom, Estonijom, Latvijom, Litvom, Poljskom, Bjelorusijom, Ukrajinom, Gruzijom, Azerbejdžanom, Kazahstanom, Abhazijom, Južnom Osetijom, Kinom, Mongolijom, Sjevernom Korejom, Japanom i Sjedinjenim Državama (s posljednje tri ima morske granice).

6. Da biste Transsibirskom željeznicom proputovali 9288 kilometara od Moskve do Vladivostoka bit će vam potrebno malo više od šest dana. Do pojave željezničke pruge u Rusiji šest je dana trajao put od Moskve do Sankt-Peterburga. Danas brzi vlak Sapsan tu udaljenost može savladati za tri sata.

7. Rusija je najveća zemlja svijeta s površinom od 17 125 191 četvornih kilometara. Njezin azijski dio čini je najvećom zemljom Azije, a europski - najvećom zemljom Europe.

NASA, Freepik

8. Na teritorij Rusije može stati 5 teritorija Indije, 26 teritorija Francuske, 47 teritorija Njemačke, 70 teritorija Engleske... Teritorij Rusije je veći od površine Plutona.

9. Ruska zemlja čini 10,995 posto svjetske kopnene mase.