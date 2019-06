Željni ste avanture? Posjetite neku od ovih osam nezaboravnih ruskih destinacija

Rusija je ogromna i tokom jednog putovanja se ne može obići. Bilo da ste tek počeli da je upoznajete ili tražite nove ideje za vaš drugi ili treći posjet ovoj zemlji, ovo su destinacije za koje iskusni strani i ruski turisti kažu da ih ne smijete zaobići.

1. Peterhof, Sankt Peterburg

Rusija ima svoj Versailles, a on se zove Peterhof. Bila je to službena ljetnja rezidencija ruskih careva. Peterhof se često uspoređuje s Versaillesem, mada mnogi tvrde da je po mnogo čemu bolji od svog francuskog rođaka. Na samo sat vremena vožnje od Sankt Peterburga, Peterhof će vas prenijeti u zemlju bajki s luksuznim fontanama, drvoredima, skulpturama zlatnih lavova, fantastičnih zmajeva i starogrčkih heroja. Ovaj dvorac i njegovi vrtovi su zajedno sa Sankt-Peterburgom dio svjetske baštine UNESCO. Nije nikakvo čudo da je to jedan od najposjećenijih muzeja u Rusiji.



Američki novinar John Varoly također vam preporučuje da posjetite Zimski dvorac (dio muzeja Ermitaž) i Petropavlovsku tvrđavu u Sankt-Peterburgu. Ako želite bolje doživjeti atmosferu carske Rusije, također ne bi bilo loše napustitie Peterburg i posjetiti Carsko selo, privatnu ljetnju carsku rezidenciju (grad danas nosi ime Puškin). To je savršeno mjesto za jednodnevni izlet.

2. Kalinjingrad

Jedinstven i neobičan kutak Stare Europe unutar Rusije izgleda kao vremeplov: u centru Kalinjingrada očuvan je autentičan pruski stil arhitekture, dok je druga polovica grada primjer za tipično sovjetsko naselje. Helmar Wolf, njemački umirovljenik, posjetio je Rusiju više od 30 puta i posebno preporučuje ovaj grad na Baltičkom moru, ne samo zbog njegove povijesti, već također zbog njegove industrije jantara, njegovih muzeja i rudnika. Osim toga, prirodne ljepote ovog kraja su zapanjujuće, a plaže nezaboravne. Jeste li spremni otkriti tajne Kalinjingrada?

3. Crkva Vasilija Blaženog, Moskva

Legenda kaže da je Ivan Grozni, kada je crkva bila završena, bio toliko impresioniran njenom ljepotom da je naredio svojim stražarima da iskopaju oči arhitektima i graditeljima kako nikada više ne bi napravili nešto tako veličanstveno. Ova poznata srednjovjekovna pravoslavna crkva, arhitektonski simbol Rusije, ponosno stoji na Crvenom trgu. Tako da ćete sigurno proći pored nje. Njena ljepota i elegancija će vas očarati.

4. Kiži, Karelija

Ova danas nenaseljena stara ruska sela čine najpoznatiji muzej drvene arhitekture na otvorenom. Tu se nalazi jedna od najviših drvenih građevina na svijetu: Preobraženska crkva iz 18. stoljeća. Visoka je 37 metara i načinjena bez ijednog čavla. Arhitektonski ansambl Kiži također je dio svjetske baštine UNESCO.

5. Kazanj

Britanski urednik Thomas Hodson kaže da je Kazanj jedan od najzanimljivijih gradova u Rusiji. Prošetajte se po centru grada i shvatit ćete zašto. Kazanj je prijestolnica muslimanske regije Rusije - Tatarstana, a njegov arhitektonski biser je džamija Kul Šarif, jedna od najvećih u Rusiji. Osim toga, u Kazanju se nalazi jedna od najstarijih utvrda u Rusiji, kao i Sjumbike kula, što je lokalna verzija čuvenog tornja u Pizi. Ono što je najljepše u ovom gradu je ipak njegova izvanredna kuhinja. Probajte zato ečpočmak, čak-čak, bokan i baursak. Nemamo vremana objasniti što je što, ali vjerujte, nećete se pokajati!

6. Zlatni prsten

Ova poznata turistička maršruta obuhvaća desetak gradova i još puno malih varošica koje su sačuvale nasljeđe srednjovjekovne Rusije. S obzirom da se sva ova mjesta nalaze u blizini Moskve, možete otići na jednodnevni izlet do bilo kojeg od njih. Isto tako, s obzirom da ima puno toga što treba vidjeti, čitav svoj odmor možete provesti u ovom kraju. Stranci kažu da su najzanimljiviji Vladimir, Suzdalj, Jaroslavlj i Pereslavlj-Zeleski. "Suzdalj je sasvim sigurno moj omiljeni grad, posebno zato što sam tamo bio u veljači, dan nakon što je grad zamela mećava. Izgledao je kao bajkovita snježna zemlja s jedinstvenom, izvanrednom i nezaboravnom srednjovjekovnom ruskom arhitekturom. Nikada u životu nisam video nešto toliko lijepo...”, kaže John Varoly.



Savjet: ako krenete brodom po Volgi, također možete posetiti Pljos, plemićki Tutajev i "mišji” grad Miškin.

7. Mamajev kurgan, Volgograd

Rusija čuva sjećanje na žrtve onih koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu. Južni ruski grad Volgograd bio je svjedok najkrvavije bitke u povijesti, u kojoj je poginulo skoro 1,5 milijun ljudi. U srpnju 1942. godine Crvena armija je konačno zaustavila i porazila Hitlerovu silnu vojsku na Istočnom frontu u bitci kod Mamajevog kurgana, koja je bila prekretnica u Drugom svjetskom ratu. Kako biste stigli do ogromnog spomenika "Majka Domovina zove!”, koji se nalazi na vrhu brda, trebate savladati 200 stepenica koji su znak sjećanja na 200 dana Staljingradske bitke (Staljingrad je nekadašnji naziv Volgograda).

8. Solovki, Arhangeljskaja oblast

Nije lako stići do Solovjeckih otoka: od Moskve vam je potrebno 24 sata vlakom i dva sata brodom. Ali, vrijedi krenuti na ovo putovanje. Ovo spokojno mjesto ima kompliciranu povijest: nekada je to bio strogi logor GULAGa (Glavne uprave za logore i kolonije popravnog rada) u kraju sa surovom klimom. Najvažnije mjesto na arhipelagu je Solovjecki manastir iz 15. stoljeća, u kojem su 20-ih i 30-ih godina prošlog stoljeća bili smješteni politički zatvorenici. Danas atmosfera na ovom mjestu nije toliko sumorna. Možete pojsetiti manastir, iznajmiti bicikl ili pješice obići okolicu, uživajući u nevjerojatnoj sjevernoj lepoti prirode regije kraj Bijelog mora.