Peterhof, veličanstveno kraljevstvo fontana u predgrađu Sankt-Peterburga

Peterhof, nesumnjivo najbolja turistička destinacija za jednodnevni izlet ako se nalazite u Sankt-Peterburgu, mami posjetitelje svojim dvorcem na Baltičkom moru, inspiriranim Versaillesom. Prizor je najljepši od travnja do listopada, kada se niz Veliku kaskadu pušta voda, a zelenilo u parku pospe se cvjetovima. Doživljaj je još ljepši ako se do grandiozne ljetne rezidencije Petra Velikog vozite trajektom ili hidrogliserom. Plovidba će vam pomoći da uvidite kako su nastale pomorske ambicije ovog vladara, i to baš ovdje, na zapadnoj granici Rusije. Vožnja čamcem i prostrani park ovo mjesto čine idealnim i za ljetne izlete s djecom.

Lori / Legion Media