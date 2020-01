Koliko zaista košta odmor u Rusiji?

Međunarodna putovanja i viza

Svaki putnik zna da najznačajniji dio budžeta obično odlazi na sami put do odredišta. Ako živite na drugoj strani svijeta, najvjerojatnije ćete na letove morati potrošiti značajan iznos ušteđevine. Primjerice, ako bacimo pogled na trenutne cijene, povratni let od New Yorka do Moskve za ožujak 2019. može koštati 500-600 eura, dok će vas let iz Londona koštati 250-350 eura.

Osim toga, ako dolazite sa Zapada, najvjerojatnije ćete morati izvaditi vizu: američki građani za jednokratnu turističku vizu moraju platiti 90 dolara (oko 80 eura), dok će građani Velike Britanije za nju morati izdvojiti 70 funti (oko 80 eura), uz dodatnu naknadu od 38,40 funti (43 eura). Nažalost, navijačka iskaznica (Fan ID) sa Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. neće funkcionirati sljedeće godine. No nije ni nama Rusima puno drugačije - i mi moramo platiti za ulazak u SAD i Veliku Britaniju.

Marina Lisceva/TASS Marina Lisceva/TASS

Lokalna putovanja

Jednom kad ste sletjeli, na kretanje po gradu više nećete trošiti tako puno. Jednosmjerna karta od jedne od moskovskih zračnih luka do centra Aeroexpress vlakom košta 500 rubalja (6,5 eura) ili manje (5,5 eura) ako je unaprijed kupite putem interneta. Vožnja Moskovskim metroom također nije skupa - kartica Trojka košta 50 rubalja (0,65 eura) za polog, a s njom će vas svaka vožnja koštati samo 36 rubalja (0,46 eura). Taksiji mogu biti skupi, ali samo ako ih zaustavite na ulici. Uber, Yandex i ostale aplikacije su daleko jeftinija opcija.

Jevgenij Bijatov/Sputnik Jevgenij Bijatov/Sputnik

Jedna od stvari koje trebate organizirati unaprijed jest putovanje između gradova. Jednosmjerna karta za brzi vlak od Moskve do kulturne prijestolnice Rusije Sankt-Peterburga, primjerice, košta 3500 rubalja (45 eura) (bilet.sapsan.su), dok let do Sočija zna koštati samo 35 eura (Pobeda za ožujak 2019., skyscanner.ru) ako ste organizirani i rezervirate ga unaprijed. Želite vidjeti Kamčatku? To će vas koštati 260 eura (jednosmjerni let od Moskve do Vladivostoka, S7 za ožujak 2019.).

Smještaj

Jedna od stvari koje najviše frustiraju putnike je tražanje prikladnog smještaja. Niskobudžetnih hostela, kao i hotela za sve vaše potrebe, ima zaista napretek, tako da ovdje sve ovisi o vama. Jeftina opcija je hostel koji se nalazi daleko od centra grada (8,5-35 eura po noći), ali ako želite upijati atmosferu života u centru, budite spremni na cijene od 85-175 eura naviše, ovisno o lokaciji hotela i njegovoj ocjeni. Primjerice, dva noćenja u pristojnom hotelu nedaleko od Tretjakovske galerije koštaju 130 eura.

Soba u hotelu "Four Seasons" Aleksandar Zelikov/TASS Aleksandar Zelikov/TASS

Ako ste dubljeg džepa i želite živjeti poput celebrityja i šeika, hotel "Four Seasons" u Moskvi je sjajan izbor. To je vjerojatno najskuplji luksuzni hotel u gradu, kao i hotel najbliži Kremlju - no noćenje u njemu ćete platiti 435 eura.

Hrana

Kao i kod hotela, troškovi za hranu ovise o vama. Šalica kave bi vas mogla koštati 120-400 rubalja (1,5-5 eura), ručak u prosječnom bistrou 400-600 rubalja (5-8 eura), a fina večera u dobrom restoranu - između 700 i 2500 rubalja (9-32,5 eura), ovisno o vašim željama i apetitima. Za večeru u poznatom restoranu "White Rabbit", koji se smatra jednim od 50 najboljih restorana na svijetu, morat ćete izdvojiti najmanje 35 eura po glavi.

"White Rabbit" Press Photo Press Photo

Razgledavanje i zabava

Odmor je vrijeme za uživanje, a Rusija nudi mnogo stvari koje vrijedi iskusiti - od uranjanja u povijest i kulturu zemlje, posjeta muzejima i kazalištima, do uživanja u noćnom životu u nekom od brojnih klubova i barova u gradovima koje posjetite.

Razmišljate o odlasku u čuveni Boljšoj teatar? Ulaznica za operu i balet može koštati bilo gdje između 3500 (45 eura) i 15 000 rubalja (195 eura). Želite posjetiti muzeje i galerije? Ulaznica može koštati od 100 rubalja (1,3 eura) u manjim muzejima do 700 rubalja (9 eura) u većima, no u prosjeku budite spremni na to da će vas koštati 400-500 rubalja (5-6,5 eura).

Ulaz u Državni muzej lijepih umjetnosti Aleksandra Puškina, primjerice, košta 400 rubalja (5 eura), dok ulaznica za glavni muzejski kompleks Ermitaža u Sankt-Peterburgu košta 700 rubalja (9 eura). U ovo nisu uključene vođene ture ili audio vodiči - cijene za njih variraju, no obično iznose oko 200-300 rubalja (2,5-4 eura) za audio vodič i 400 rubalja (5 eura) za grupnu turu s vodičem.

Sergej Bobilev/TASS Sergej Bobilev/TASS

Obilasci brodom ili autobusom također mogu varirati u cijeni, no u principu se mogu pronaći za već 400 rubalja (5 eura) za brodske ture i oko 1500-2000 rubalja (20-25 eura) za ture autobusom. Postoje i privatni obilasci, koji će vas u Moskvi i Sankt-Peterburgu koštati oko 500-700 rubalja (6,5-9 eura) po satu.

Barovi i klubovi - ako se želite nakon razgledavanja opustiti uz piće, izbor je šarolik, od jeftinih otrcanih kafića do luksuznih barova (piće obično košta od 200 rubalja, tj. 2,5 eura, naviše). Ulaz u neka mjesta će biti besplatan, dok će ga luksuzniji lokali obično naplatiti 500 rubalja (6,5 eura) ili više, ako je te večeri na programu neki koncert ili posebno događanje.

Suveniri

Sergej Pjatakov/Sputnik Sergej Pjatakov/Sputnik

Od kupnje tradicionalnih ruskih matrjoški ili ušanki vjerojatno nećete pretjerano osiromašiti, osim ako se ne odlučite za nešto zaista ekskluzivno, poput autentičnog ruskog kokošnika.

Originalne orenburške marame koštaju između 1300 i 4200 rubalja (17-55 eura), ovisno o veličini, dok ćete na ulici naći upola jeftiniju maramu loše kvalitete. Par pravih čizama od sobovog krzna iz Sibira također nije jeftin - košta oko 260 eura. S druge strane, ako niste spremni na suvenire potrošiti pravo bogatstvo, no želite nešto posebno, posjetite Izmajlovsku tržnicu u Moskvi.

Prosječni ukupni troškovi

Anton Denisov/Sputnik Anton Denisov/Sputnik

Iako je teško predvidjeti koliko je svakoj pojedinoj osobi novaca potrebno da bi joj putovanje u Rusiju u sjećanju ostalo kao nezaboravno iskustvo, stručnjaci kažu da turisti obično na putovanju u Rusiju od sedam do osam dana potroše u prosjeku oko 144 000 rubalja (1878 eura). Najveći dio tog iznosa odlazi na putovanje do Rusije (24 posto), smještaj (23 posto), hranu (19 posto) i putovanja unutar zemlje (9 posto).

