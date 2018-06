Kako od Zračne luke Domodedovo (DME) doći do centra Moskve

1. Aeroexpress

Najbrži način da se iz ove zračne luke dođe do centra Moskve je vlak Aeroexpress, koji ima stanicu baš u zgradi zračne luke. S ovim ćete vlakom na željezničku postaju Paveleckaja stići za 45 minuta, a od tamo možete presjesti na metro (Kružna linija), iz kojeg lako možete stići bilo gdje u gradu.

Prvi vlak s Domodedova kreće u 5.15 ujutro, a zadnji u 00.30. Karte za Aeroexpress koštaju od 500 rubalja (7 eura) na blagajni i 420 rubalja (6 eura) preko interneta. Možete ih kupiti unaprijed putem internetske stranice aeroexpress.ru ili preuzeti aplikaciju.

* Nogometni navijači koji idu na utakmice u Moskvi će tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu 2018.™ moći Aeroexpressom putovati besplatno, a bit će uvedeni i dodatni noćni vlakovi. Za više informacija posjetite internetsku stranicu.

2. Prigradski vlak

Vožnja električkom od zračne luke je vaša jedinstvena prilika da osjetite atmosferu kulture ruskih prigradskih vlakova, gotovo kako ju je Venedikt Jerofejev opisao u svojoj knjizi "Moskva-Petuški". Vožnja traje duže nego kod Aeroexpressa - oko 1 sat i 10 minuta, no i cijena je znatno niža: 110 rubalja (1,5 eura).

Raspored možete provjeriti ovdje: www.central-ppk.ru.

3. Autobus

Autobus je jeftiniji način da dođete do Moskve, no mogli biste zaglaviti u prometnoj gužvi. Još jedan nedostatak je taj da autobus ide samo do stanice metroa na kraju linije, blizu ruba grada, pa će vam do centra trebati još 30 minuta vožnje.

Autobus br. 308, ili maršrutka mini-bus br. 308, košta 120 rubalja (1,65 eura) i 0,85 eura za prtljagu. Autobus vozi od 6 ujutro do ponoći, u intervalima od 30 minuta, a od ponoći do 6 ujutro u intervalima od 40 minuta. Vožnja traje oko 30-40 minuta.

Postoji i autobus koji povezuje Domodedovo s Kolomnom, Luhovicama i Rjazanjom za 400-600 rubalja (5,5-8,3 eura). Maksimalno trajanje vožnje iznosi 3,5 sati, a autobus vozi pet puta dnevno (u 8, 12, 16, 20 i 1 sat).

Više informacija i rasporeda potražite na: www.dme.ru

* Nogometni navijači koji idu na utakmice u Moskvi će se tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu 2018.™ javnim autobusima moći voziti besplatno.

4. Taksi

Ako stižete noću i ne želite čekati noćni autobus, uzmite taksi. No nemojte uzeti onaj koji već čeka u zračnoj luci, jer će vam taj vožnju do grada naplatiti 5000 rubalja (70 eura) i više; a vožnja ne bi smjela koštati više od 2000 rubalja (28 eura).

Postoji nekoliko servisa i aplikacija pomoću kojih možete naručiti ili unaprijed rezervirati taksi, a cijena je fiksna bez obzira na to koliko dugo vremena proveli u prometnim gužvama:

- Uber je dostupan u Moskvi

- Yandex Taksi (aplikacija funkcionira na mnogo jezika)

- Gett Taksi (radi na ruskom, engleskom i hebrejskom jeziku)

- City Mobil (aplikacija je dostupna na engleskom jeziku).

Zadnja dva imaju mogućnost ranije rezervacije, no u blizini zračne luke obično ima mnogo automobila koji će po vas doći za 5-10 minuta. Kada stignete u zračnu luku, moći ćete se spojiti na besplatan WiFi na terminalu i naručiti automobil. Vjerojatno će vas zatražiti da ih nazovete nakon prolaska kroz graničnu kontrolu, jer je čekanje ispred zračne luke besplatno samo za prvih 15 minuta, nakon čega postaje prilično skupo.

5.Car sharing

U zračnoj luci Domodedovo je dostupno nekoliko car-sharing kompanija. Trebat će vam osobna iskaznica, vozačka dozvola, kreditna kartica i pametni telefon. Morat ćete sklopiti ugovor s kompanijom kako biste mogli pristupiti njihovom vozilu (to možete učiniti putem interneta). Vodeće kompanije su: Delimobil (za više informacija kliknite ovdje); Yandex Drive (dostupan na engleskom jeziku u mrežnoj trgovini Google Play); i BelkaCar (radi samo na ruskom jeziku). Kako biste pronašli najbliži automobil, trebali biste unaprijed preuzeti aplikaciju.

5. Iznajmite automobil