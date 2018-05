24 ili 48 sati u Moskvi: Sve što trebate vidjeti i posjetiti u 2018.

Gdje možete doručkovati po noći ili kušati medvjeđe meso? Gdje pronaći najukusniju pizzu u gradu i probati autentičnu sibirsku kuhinju? Kako u jednom danu vidjeti srednjovjekovnu, sovjetsku i modernu Moskvu, i kakvi se sadržaji nude od zalaska do izlaska sunca? Odgovore na ova pitanja i još mnogo toga možete pronaći u našem detaljnom vodiču kroz Moskvu 2018., namijenjenom onima koji imaju nešto slobodnog vremena za istraživanje ruske prijestolnice.

Prvi dan

07:00 – 10:00: Uživajte u pogledu na Kremlj iz parka Zarjadje

"Lebdeći" most u parku Zarjadje Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Novi park Zarjadje se nalazi pokraj kremaljskih zidina i jedno je od najpopularnijih mjesta među turistima. Iako je većinu vremena gotovo nemoguće ući u park bez da upadnete u gužvu, najbolje šanse za to ćete imati ako u njega dođete što je ranije moguće i zaputite se prema "lebdećem" mostu. S njega ćete imati najbolji mogući pogled na Kremlj. To je također i sjajno mjesto za početak dana.

Na putu tamo stanite na Crvenom trgu i nadivite se Katedrali sv. Vasilija Blaženog.

Postaje metroa: Ohotnij rjad, Teatraljnaja i Kitaj-gorod

10:00 – 11:00: Doručkujte u restoranu Dr. Živago

Dr. Živago

Ovaj poznati restoran se nalazi u prizemlju hotela Nacionalj i ima prozore s pogledom na Kremlj. Jelovnik uključuje klasične ruske recepte pripremljene na moderan način i široku lepezu doručaka, od pšenične kaše s rakovima u umaku od vrhnja do ščija, ruske juhe od kupusa.

Ako imate vremena, vratite se ovdje i navečer. Restoran nudi impresivnu kolekciju votki (30 vrsti) i žestokih pića.

Postaje metroa: Ohotnij rjad, Teatraljnaja

11:00 – 14:00: Popnite se na zvonik Ivana Velikog

Zvonik Ivana Velikog Imagebroker/Global Look Press Imagebroker/Global Look Press

Ukrasi na kremaljskom Katedralnom trgu nisu se mijenjali već oko 400 godina. Ovdje možete doživjeti srednjovjekovnu Moskvu s grobnicom patrijarha, crkvom u kojoj su se krunili ruski carevi i zvonikom visokim 81 metar.

Na zvonik se možete popeti ljeti ili za dobrog vremena. Ako je vrijeme loše, samo prošećite Katedralnim trgom i zavirite u obnovljene crkve.

Postaje metroa: Ohotnij rjad, Teatraljnaja

Ulaznice su dostupne na blagajni u Aleksandrovskom vrtu 45 minuta prije otvaranja. Morat ćete kupiti "all-inclusive" ulaznicu za ulazak u Kremlj, koji je otvoren svaki dan, osim četvrtka.

14:00 – 15:00: Uživajte u metrou



Postaja metroa Komsomoljskaja AP AP

Moskovljani svaki dan na posao idu metroom koji je sam po sebi muzej - ne pretjerujemo. Preporučujemo vam da vam ga ne iskoristite samo kako bi stigli od točke A do točke B, nego da se provezete kroz najljepše postaje na svijetu.

Primjerice, isprobajte ovu rutu: Teatraljnaja – Novoslobodskaja – Paveleckaja (uđite na kružnoj liniji) – Taganskaja (kružna linija) – Komsomoljskaja (kružna linija) – Kievskaja (kružna linija) – Park Kulturi

15:00 – 17:00: Kušajte " medovuhu" na rivi u parku Gorki

Park Gorki Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Vrijeme je da se opustite. Ljudi u parku Gorki provode vrijeme tijekom cijele godine. U njemu se proteže dio pun ulične hrane, a mi vam preporučujemo da kušate medovuhu, slatko rusko alkoholno piće na bazi meda. Uzmite čašu i zaputite se na rivu s koje puca prekrasan pogled. Ispod Krimskog mosta možete iznajmiti longboard i koturaljke.

Postaje metroa: Park Kulturi, Oktjabrskaja

17:00 – 20:00: Pogledajte Maljeviča i posjetite Muzej suvremene umjetnosti

Garaž Garaž

Ako prođete ispod Krimskog mosta, doći ćete do Nove Tretjakovske galerije, koja sadrži najvažniju zbirku ruskih avangardnih i sovjetskih slika. Preporučujemo vam da u sklopu svoje ulaznice uzmete i interaktivni vodič.

Za one kojima je dosta sovjetske umjetnosti, park Gorki ima i Garaž, muzej suvremene umjetnosti koji nudi radove različitih međunarodnih umjetnika. Nakon obilaska muzeja, pojedite nešto u restoranu muzeja (koji ima jako dobru hranu) u prizemlju i kupite neki zgodan suvenir u muzejskoj suvenirnici.

Postaje metroa: Park Kulturi, Oktjabrskaja

20:00 – 22:00: Kušajte pizzu s bundevom i tartufima

Odmorite se od svega ruskog. Ekspati iz Italije su na Pokrovki otvorili restoran koji ima najbolju pizzu u gradu. Maestrello je malo mjesto sa žutim zidovima i sveprisutnim gladnim mnoštvom. No njihovu pizzu vrijedi čekati. Neće vaš koštati više od 550 rubalja (7,3 eura), a ponuda je zaista raznolika.

Postaje metroa: Kitaj-gorod, Čistije Prudi

22:00 – 00:00: Pronađite tajne moskovske barove

Možete ostati na Pokrovki i isprobati sve barove na putu do postaje metroa Kitaj-gorod, ili otići do mjesta koja nemaju znakova - ali imaju bogatu ponudu koktela. Upozorenje: Nemojte u takvim barovima naručiti viski colu ili gin tonic ukoliko ne želite da vas ismiju.

Mandarin Combustible je bar s klavirom koji se nalazi u nepostojećem hotelu u blizini mandarinskog restorana. Još se jedan bar skriva iza sličnog takvog restorančića - Mendeleev Bar. Ako je ispred malog restorana sumnjivo puno ljudi, a kraj crnih zavjesa stoje dva zaštitara, to je mjesto koje tražite. Bar izgleda kao kripta s DJ-ima. I konačno, posjetite i skriveni Santo Spirito (smješten ispod restorana Haggis Pub&Kitchen). Ovaj mali bar ima sedam izvrsnih koktela i savršeno je mjesto za cjelonoćni provod.

Postaje metroa: Kitaj-gorod ili Lubjanka; Tverskaja ili Kuznecki Most

00:00 – 07:00: Zabavite se u bivšoj tvornici slatkiša

Uzmite taksi do bivše tvornice slatkiša Krasnij Oktjabr, u kojem se sada nalazi klub Bessonica. Ovdje možete uživati u elektronskoj glazbi i glazbenicima iz cijelog svijeta. U blizini se nalazi klub Gipsy, koji ima prazan bazen, palme i glazbeni repertoar koji pokriva sve od ruskog popa do Rihanne i Kanyea Westa. Strelka Bar je za one koji vole zabave na otvorenom. Pozdravite izlazak sunca na njihovoj terasi s koje se pruža prekrasan pogled.

Postaje metroa: Kropotkinskaja, Poljanka

07:00 – 08:00: Doručkujte

Sjajna noć mora završiti sjajnim doručkom. Cook’kareku na ulici Sadovaja-Kudrinskaja poslužuje doručak 24 sata dnevno. Nudi 27 različitih vrsta doručaka koji koštaju oko 6 eura - a ako naručite jelo iz zemlje u kojoj je u to vrijeme vrijeme doručka, dobit ćete popust od 30 posto.

Postaje metroa: Barrikadnaja, Krasnopresnenskaja

Drugi dan

11:00 – 14:00: Posjetite novi VDNH

Ovdje doživite sovjetsku sentimentalnost. Ovaj izložbeni kompleks je djelomično obnovljen i sada iza grandioznih pročelja možete pronaći moderne multimedijske centre i izložbe. Prije odlaska provjerite što se nudi na internetskoj stranici VDNH-a. Ulaznice možete kupiti online.

Postaja metroa: VDNH

14:00 – 17:00: Kupite pregršt suvenira

U robnoj kući GUM na Crvenom trgu, preko puta butika Louis Vuitton, pronaći ćete trgovinu Sekcija. Ovo je trgovina koja prodaje odjeću ruskih dizajnera. Nudi proizvode za svaki ukus i džep, uključujući limitirane kolekcije, relativno povoljne majice i suvenire Heart of Moscow, od broševa do šalica.

Nakon što obavite šoping, zaputite se u kafić Kofe.Soveti i tamo popijte kavu uz komad GUM-ove torte od sira. Zatim skrenite u Nikitskuju, gdje ćete pronaći trgovinu Aljonka s poznatim moskovskim slatkišima.

Postaje metroa: Ohotnij rjad, Teatraljnaja

17:00 – 18:00: Osjećajte se kao da ste u Sibiru

Sibirsku hranu izvan Sibira je najbolje kušati u restoranu Čemodan na Gogoljevskom bulevaru. To je mjesto s retro interijerom, u kojem ćete prosječan obrok platiti oko 3000 rubalja (40 eura) za riblja jela koja se prave samo od sibirske ribe. Restoran nudi i kotlete od sajanskog smeđeg medvjeda i altajske divlje svinje, kao i prženu polarnu gusku.

Postaje metroa: Arbatskaja, Aleksandrovskij sad, Biblioteka imeni Lenina, Kropotkinskaja

18:00 – 20:00: Popijte Negroni na visini

Najviši restoran u Europi se nalazi na 85. katu tornja OKO u poslovnom centru Moskva-City. Ruski nudi konceptualnu rusku kuhinju i vlastitu rusku peć (najveću u Moskvi). Ali ovdje prije svega odite zbog panoramskog pogleda. Naručite Negroni i uživajte u zalasku sunca.

Postaje metroa: Delovoj Centr, Vistavočnaja

20:00 – 22:00: Večer nastavite uz vino na Patrijaršijskim ribnjacima

Dio oko Patrijaršijskih ribnjaka je do večeri uvijek živ i prepun moskovskih boeama i ekspata. Zavirite u trgovinu vinima Hleb i Vino, kao i u obližnji Grand Cru, enoteku s čuvenim kuharom Adrianom Quetglasom. Ovo je "Rolls Roce vinskih barova" i u njemu nema vinske karte - pretpostavlja se da ste već sofisticirani connoisseur.

Postaje metroa: Majakovskaja, Tverskaja, Puškinskaja

22:00 – dok ne padnete s nogu: Noć završite u nekadašnjoj tvornici

Trjohgornaja manufaktura je bivša tvornica tekstila koja je sada postala novo omiljeno mjesto moskovskih partijanera. Tu je i poznati gastro bar Nikuda ne edem (Nikud ne idem) gdje možete kušati neobične kulinarske eksperimente, poput cappuccina od jetre i crnog graha te sladoleda od heljdine kaše, persimona i halve. U blizini se nalaze klub Jagger, bar Duran, mesni restoran Bočka, karaoke bar Boom Boom Boom i još mnogo toga.

Postaje metroa:Vistavočnaja, Ulica 1905 goda, Krasnopresnenskaja