Najgori pištolj u ruskoj vojsci i njegov nasljednik

MP-443 "Grač" ili pištolj Jarigina je od 2003. godine standardno osobno oružje pripadnika svih rodova armije i svih policijskih struktura.

Ovo je dugo očekivana zamjena starijih i slabijih pištolja Makarova i Stečkina s mecima kalibra 9x18 mm.

Testiranje pištolja MP-443 u vojsci dalo je bolji rezultat nego što se očekivalo, ali kada je ovaj model pušten u serijsku proizvodnju, postao je svojevrsni kamen spoticanja u ruskoj vojsci.

Evo zašto.

Prednosti i nedostaci

Prvenstveno, MP-443 je pištolj s okvirom od 18 metaka najpopularnijeg Lugerovog kalibra 9x19 s prilično dobrim mehanizmom za okidanje. Uz sve to on ima i nekoliko nestandardnih i izvanrednih tehničkih rješenja.



Npr., ima zub izvlakača čahure po kojem se vidi je li u okviru ima metaka ili ne.



Ima i veliki standardni željezni ciljnik tako da se u gađanju iz ruke lako nišani u cilj s udaljenosti od 25 metara.



Međutim, realizacija svih tih ideja nije bila idealna.



Ti veliki ciljnici su postali prava noćna mora, jer se stalno zakače za futrolu prilikom vađenja pištolja. Osim toga, ne vidi se dobro je li zub izvlakača blokiran ili nije.



Međutim, najvažnije je bilo pitanje sigurnosti, jer su kvarovi prilikom gađanja bili česta pojava. To je vrlo bitan nedostatak koji su konstruktori morali otkloniti, ali im to nije pošlo za rukom. Osim toga, pištolj ima tehničku garanciju za 10 000 okidanja. Radi usporedbe, Glock 17 ima garanciju za 50 000 okidanja, ali funkcionira i poslije cijelih 100 000.



Od modela koji bi mogli zauzeti mjesto pištolja Jarigina kao standardnog osobnog oružja u svim vojnim i policijskim strukturama najveću pažnju privlači pištolj PLK "Kalašnjikov".

PLK "Kalašnjikov"

Nema sumnje da je prototip ovog pištolja pravo čudo na ruskom tržištu oružja. On je idealan i izvana i iznutra.

Pištolj PLK Pavel Kuzmičov Pavel Kuzmičov

Površina pištolja je blago matirana. Kutevi mu nisu oštri, pogotovo u usporedbi s modelom MP-443 i s pištoljima Makarova i Stečkina. To znači da bi sa takvim pištoljem vježbovno gađanje moglo lako obavljati i bez taktičkih rukavica.



Ali uvjerljivo najbolja osobina modela PLK u usporedbi s njegovim prethodnicima je mekan i kratak hod okidača i lako kretanje navlake zatvarača.



Ovaj model ima izvanredan mehanizam okidanja s obzirom da se radi o vojnom pištolju koji košta 700 dolara (ta potencijalna cijena standardnog PLK na tržištu spomenuta je dopisniku portala Russia Beyond na vojnoj izložbi "Armija 2020" u Podmoskovlju).



Cijev pištolja PLK smještena je sasvim nisko, uz dlan. Taj nezgodni detalj je pozajmljen od sportskih pištolja s ciljem da smanji trzaj. S druge strane, pištolj se tako lakše prlja.



Standardni PL-15 je dugačak 120 mm, a dužina kompaktne verzije PLK je 207 mm i na nju se može postaviti prigušivač.



U okvir staje 16 metaka kalibra 9x19 Parabellum.



U toku je finalno testiranje ovog oružja u vojsci, prije puštanja u serijsku proizvodnju. Čim ono bude završeno i vojni vrh da zeleno svjetlo, koncern "Kalašnjikov" počinje masovnu proizvodnju pištolja PLK s potencijalnim izvozom ovog proizvoda na svjetsko tržište vojnog i građanskog oružja.