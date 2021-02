U srijedu će se aktivirati diviozion S-400 "Trijumf" koji će braniti otok Sahalin

Russia Beyond Hrvatska

Raketni divizion PZO/PRO sustava S-400 "Trijumf" će u srijedu ući u oružani sastav ruske vojske na ruskom otoku Sahalin, priopćili su izvori iz ruskog Ministarstva obrane.



Prema riječima ovog izvora, u srijedu 24. veljače elementi raketnog puka koji se nalazi i sastavu Istočnog vojnog okruga će započeti svoje borbeno dežurstvo u cilju zaštite zračnog prostora Ruske Federacije na Dalekom istoku. Ove jedinice su opremljene dalekometnim raketnim sustavima S-400 "Trijumf" – prenosi internet portal Interfax.



Divizion će biti razmješten u rajonu grada Balšaja Jelanj koji se nalazi u Sahalinskoj oblasti. U prosincu 2020.godine rusko Ministarstvo obrane je priopćilo da su na Kurilskim otocima razmjestili dalekometni raketni sustav proturaketne obrane S-300V4.



Ruski protuzrakoplovni sustav S-400 "Trijumf" namijenjen je za borbu protiv svih suvremenih i perspektivnih sredstava zrakoplovnog oružja. Njegov maksimalni horizontalni domet je oko 400 km (raketa 40N6E), dok po visini djeluje i do 35 km. Formacijski, u okviru jednog diviziona se najčešće nalaze 2-3 bitnice ovog sustava, s ukupno 8-12 transportno-lansirnih jedinica. Dakle, jedan divizion u svom sastavu ima 48 raketa spremnih za momentalno djelovanje. Cijeli raketni puk hipotetički može napasti 96 zračnih ciljeva neprijatelja, u operativnom borbenom radijusu do 400 km. Sustav je ušao u oružani sastav ruske vojske 28. travnja 2007. godine. U ovom trenutku ruska vojska u svom naoružanju ima 33 puka/69 diviziona koji su opremljeni sustavima S-400 "Trijumf".



S-300V4 predstavlja daljnju modernizaciju raketnih sustava S-300VM koji se nalaze u naoružanju kopnenih snaga ruske vojske. Oni su prvenstveno namijenjeni za presretanje operativno-taktičkih i balističkih raketa. Dakle, ovdje se u osnovi radi o proturaketnom sustavu. Osim toga oni se vrlo učinkovito mogu upotrijebiti i protiv ostalih zračnih ciljeva, kao što su zrakoplovi, helikopteri i sl. Za razliku od prethodnih sustava, novi S-300V4 može presretati projektile na udaljenostima i do 400 km. Po svojim ukupnim tehničko-taktičkim karakteristikama, ovaj sustav u određenim parametrima premašuje mogućnosti sustava S-400 "Trijumf". Također, kompletan kompleks s radarsko-promatračkim i ciljničkim sustavima, kao i lansirnim i logističkim jedinicama je smješten na tenkovske šasije s gusjenicama.



Procjene su da je zahvaljujući zaista obimnom paketu modernizacije koji je primijenjen na verziji S-300V4 njegova borbena učinkovitost uvećana za čak 2-3 puta u odnosu na prethodnu verziju ovog sustava S-300V3. Ova verzija sustava trenutno predstavlja možda i najbolji raketni sustav PZO/PRO na svijetu.