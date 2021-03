Tri ruska noviteta na vojnoj izložbi IDEX 2021

Aleksej Ivanov/ TV Zvijezda/Global Look Press

Krajem veljače Rusija je prvi put predstavila svoje najnovije sustave naoružanja na vojnoj izložbi IDEX 2021 u Abu Dabiju (Ujedinjeni Arapski Emirati).



Ova vojna oprema je već u arsenalu ruske vojske i sada će, kako se očekuje, privući pažnju bliskoistočnih vojnih stručnjaka koji traže najnoviju tehniku i opremu za svoje trupe.



"U ovom trenutku Moskva pokušava privući pažnju Ujedinjenih Arapskih Emirata, jednog od glavnih američkih partnera i namamiti ih da u pogledu vojne tehnike odustanu od NATO-a i prijeđu na rusku stranu. Prošle godine je Abu Dabi već potrošio skoro 3 milijuna dolara na ruske lake transportere i sada razmatra mogućnost nabavke naših novih tenkova i streljačkog oružja", rekao je za portal Russia Beyond, Aleksandar Lesnih, ekonomski analitičar lista "Izvestija".

Koji su to najvažniji ruski noviteti na vojnoj izložbi IDEX 2021?

T-14 "Armata"

Rusija je prvi put iznijela izvan svojih granica tenkove četvrte generacije T-14 "Armata".



Ovaj stroj sadrži niz noviteta koje tenkovi nikada ranije nisu imali. Prvenstveno jer ima kupolu bez posade s topom glatke cijevi 2A82-1M kalibra 125 mm. Stručnjaci smatraju da je ovo najmoćniji suvremeni tenkovski top koji po karakteristikama nadilazi slične topove strane proizvodnje.



Početna brzina projektila na izlasku iz cijevi je veća nego kod modela "Leopard 2", glavnog njemačkog tenka koji je napravila korporacija Rheinmetall početkom 21. stoljeća. "’Armatin’ top 2A82-1M pogađa ciljeve iza horizonta jer njegovi projektili imaju domet 8 kilometara", izjavio je profesor Akademije vojnih znanosti, Vadim Kozjuljin.



"Armata" ispaljuje 12 projektila u minuti i koristi širok dijapazon streljiva, od standardnih probojnih projektila do vođenih projektila koji probijaju deblje i teže oklope.



Smatra se da je vatrena moć "Armate" jedna od glavnih prednosti ovog tenka u odnosu na konkurenciju. Ostale dobre i loše strane ruskog tenka četvrte generacije, kao i planove američkih inženjera kompanije Abrams tanks da se natječu s "Armatom", možete pronaći u ovom članku portala Russia Beyond.

AK-19

Važan ruski novitet na izložbi IDEX-2019 je automat AK-19 koji koristi standardno NATO streljivo kalibra 5,56x39 mm.



AK-19 je rezultat daljeg razvoja najnovijeg ruskog modela AK-12 koji ima niz prednosti. Između ostalog, oba ova automata funkcioniraju na distanci od 250-300 metara, a najveća razlika među njima je u streljivu.



"AK-19 je napravljen prvenstveno za bliskoistočno tržište i strane vojske koje u rezervi posjeduju milijune metaka kalibra 5,56x39 mm. On ima potpuno drugačiju konstrukciju u usporedbi s AK-12, lakši je i mogu to tako reći, finiji i ljepši, sa širokim dijapazonom mogućnosti reguliranja", rekao je Vladimir Onokoj, glasnogovornik koncerna "Kalašnjikov".



Prema njegovim riječima, ovaj automat ima manji trzaj od prethodnih modela AK, a također od američkih i europskih ekvivalenata.



Treba istaknuti da AK-19 ima ciljničku tračnicu po standardima NATO-a i Pikatinijeve tračnice za montiranje standardne strane optike i red-dot ciljnika na automat AK-19.



Novo oružje može imati prigušivač i kompenzator trzaja s funkcijama gasne kočnice koji se postavlja odozdo (to smanjuje trzaj i odskakanje tokom paljbe). "Ujedno je AK-19 univerzalni model na koji se mogu staviti prigušivači svih vrsta", dodao je stručnjak.

TSVL-8 "Staljingrad"

TSVL-8 je snajperska puška koja koristi streljivo .338 Lapua Magnum i uništava ciljeve udaljene 1,5 km. Ovo je još jedan važan ruski novitet na bliskoistočnom tržištu oružja napravljen da nadmaši američke i finske snajperke u ovom segmentu.



"Cilj nam je bio da puška bude kraća od postojećih modela, jer glomazne puške nisu pogodne za desantiranje i operacije u ograničenom prostoru", rekao je glavni inženjer kompanije Lobaev Arms, Jurij Siničkin u intervjuu za portal Russia Beyond.



Prema njegovim riječima, puška ima cijev dugačku 500 mm koja ispaljuje projektile brzinom skoro 1 km/s. Teška je 5 kilograma (skoro za četvrtinu lakša od američkih pušaka istog ranga) i na 100 metara s tri hica rasipa metke na 14,5 mm.



Kao primjer, Steyr Mannlicher s iste udaljenosti, tri hica rasipa na 35 mm, što će reći da je kod ovog modela i vjerojatnost promašaja veća, objasnio je inženjer.