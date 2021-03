10 stvari koje niste znali o čuvenoj svemirskoj postaji "Mir"

1. Omogućila je ISS

Plan postaje "Mir" Sputnik Sputnik

Kada je SSSR lansirao svemirsku postaju "Mir" u orbitu 1986. godine, ona je postala prva modularna postaja s ljudskom posadom. Postaja "Mir" dugo je bila jedina platforma koja se bavila testiranjem i pripremom za dulja razdoblja rada u svemiru. Od tada su je posjetili brojni astronauti iz raznih zemalja. Lekcije naučene tijekom godina pomogle su, između ostalog, za poboljšanje Međunarodne svemirske postaje.

2. Pomogla je u postavljanju tri svjetska rekorda

Anatolij Solovjov

Postaja se koristila za smještaj dužih svemirskih misija. Na postaji "Mir" postavljena su dva svjetska rekorda po dužini boravka u svemiru - najduži je boravak među muškarcima ostvario ruski kozmonaut Valerij Poljakov, a među ženama američka astronautkinja Shannon Lucid.

Ruski kozmonaut Anatolij Solovjov drži svjetski rekord po broju svemirskih šetnji, njih ukupno 16, i po ukupnom vremenu provedenom u otvorenom svemiru - 82 sata. Rekorde je oborio dok se nalazio na svemirskoj postaji "Mir".

3. Postala je simbol međunarodnog prijateljstva

Sovjetsko-britanska svemirska posada: Helen Sharman, Sergej Krikaljov i Anatolij Arcebarski. Aleksandar Moklecov/Sputnik Aleksandar Moklecov/Sputnik

Prva strana posada kročila je na rusku postaju "Mir" 1995. godine. Od tada su astronauti iz SAD-a, Kanade, Velike Britanije, Austrije, Njemačke, Francuske, Japana, Slovačke, Bugarske, Sirije, pa čak i Afganistana posjetili svemirsku postaju, pretvarajući je u simbol solidarnosti u ime znanosti.

Na postaji se od veljače do kolovoza 1990. nalazila zastava mira, simbol Rerihovog pakta, posvećena zaštiti umjetničkih i znanstvenih institucija i povijesnih spomenika.

4. Provodila je zajednički program s američkim raketoplanima Space Shuttle

Pogled na svemirski brod Atlantis, još uvijek povezan s ruskom svemirskom postajom "Mir", fotografirala je posada misije Mir-19 4. srpnja 1995. NASA NASA

Program "Mir-Shuttle", koji je započeo 1993., bio je program suradnje američke i ruske svemirske agencije. Četiri su godine ruski kozmonauti koristili američke raketoplane da bi došli do postaje "Mir", dok su američki astronauti za dugotrajne misije na svemirskoj postaji "Mir" koristili svemirsku letjelicu "Sojuz". Program je završio 1998.

5. Preživjela je tešku nesreću

U sudaru su oštećeni solarni paneli. NASA NASA

Najteža nesreća dogodila se 25. lipnja 1997. godine, kada je pogreška novog sustava za upravljanje i prilaz uzrokovala sudar između transportnog broda "Progress" M-34 i "Spektra", usidrenog modula stanice "Mir".

Sudar je oštetio solarne panele i prouzročio veliki gubitak energije na postaji. Popravak oštećenog modula nije bio moguć, pa su ga kozmonauti samo zapečatili. Modul je tako ostao sve dok "Mir" nije potopljen u Tihi ocean 2001. godine.

6. Inspirirala je filmaše i programere računalnih igara

Scena iz filma "Armageddon". Michael Bay/Touchstone Pictures; Jerry Bruckheimer Films; Valhalla Motion Pictures Michael Bay/Touchstone Pictures; Jerry Bruckheimer Films; Valhalla Motion Pictures

Postaja "Mir" mnogo se puta pojavila u popularnoj kulturi. Našla se u filmovima kao što su "Armageddon", "Virus" i "Željezno nebo", kao i u računalnim igrama "Red Alert 3" i "Fallout Tactics: Brotherhood of Steel".

7. U svemiru je provela 15 godina

Unutar stanice, 1986. TASS TASS

Ukupno je prva modularna stanica s ljudskom posadom u Zemljinoj orbiti provela 5511 dana.

8. Na postaji je provedeno više od 23 tisuće znanstvenih eksperimenata

Kozmonaut Aleksandar Volkov tijekom šetnje svemirom. Sputnik Sputnik

Između ostalog, znanstvene misije na svemirsku postaju "Mir" pomogle su znanstvenicima da nauče preciznije predviđati potrese.

9. Naposljetku je zastarjela i stavljena izvan pogona

Ruskom testnom instruktoru Olegu Puškaru pomažu ronioci tijekom podvodnih ispitivanja na replici oštećene svemirske stanice "Mir" 4. srpnja 1997. Reuters Reuters

S vremenom su stalni kvarovi na svemirskoj postaji "Mir" ukazivali na to da je zastarjela i da su potrebna velika ulaganja da bi se održala u operativnom stanju, koje je do 2001. trajalo već 15 godina. To više nije bilo izvedivo, pa je 23. ožujka 2001. postaja deorbitirana u udaljenu zonu u Tihom oceanu, poznatu kao "Groblje svemirskih brodova".

Nakon što je legendarna letjelica pokopana pod vodom, proširile su se nepotvrđene glasine da je njezino stavljanje izvan pogona izazvao smrtonosni virus koji je došao iz svemira.

10. Dala je ime asteroidu

"Mir" 12. lipnja 1998. NASA NASA

Nekoliko mjeseci nakon stavljanja postaje "Mir" izvan pogona, belgijski astronom Eric Walter Elst otkrio je asteroid koji je naposljetku dobio ime "11881 Mirstation".

