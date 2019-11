Telegraph: Ruske podmornice ne mogu se više skrivati

Kraljevsko ratno zrakoplovstvo dobilo je patrolni protupodmornički zrakoplov "Posejdon" na ceremoniji primopredaje u Seattlu. Prvi od ukupno devet zrakoplova, koji nosi naziv "Pride of Moray", prebačen je u bazu mornaričke zrakoplovstva u Jacksonvilleu (Florida), gdje se obučavaju piloti britanskog ratnog zrakoplovstva.



U ekskluzivnom intervjuu za list Telegraph načelnik stožera ratnog zrakoplovstva Velike Britanije, Mike Wigston je rekao: "Ovaj protubrodski i morski patrolni zrakoplov će iz korijena izmijeniti pravila igre, jer on može otkriti i pratiti najsuvremenije podmornice iz arsenala ruske ratne mornarice. Oni moraju priznati da se više nigdje ne mogu sakriti".



Prvi zrakoplov će u bazu kraljevskog ratnog zrakoplovstva Losimut u Morayu stići početkom 2020., dok će svih devet zrakoplova biti isporučeno do studenog 2021. godine. "Posejdon" nosi 129 hidroakustičnih bova – malih detektora koji se izbacuju iz zrakoplova u more. Oni detektiraju zvučne signale elisa i motora u vodi i zatim ih šalju posadi zrakoplova. "Posejdon" je naoružan protubrodskim raketama "Harpun" i torpedima za uništavanje ciljeva na površini vode i pod vodom.