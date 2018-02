Najteži ruski helikopter ponovo leti i otporan je na rakete

2019. godine u rusku vojsku će se vratiti modernizirani vojno-transportni helikopter Mi-26 u verziji T2V. Nova letjelica, "leteća krava", kako je piloti zovu zbog veličine, dobila je novi oklop i suvremenu tehniku koja je isprobana u ratu u Siriji.

Po čemu je Mi-26 poznat

Prvi put Mi-26 se vinuo u nebo daleke 1977. godine i postao helikopter najveće nosivosti na svijetu. "Kravu" je proslavila sposobnost podizanja do 20 tona tereta, znači nešto više od 80 padobranaca, lake oklopne tehnike i čak drugih helikoptera.





Mi-26 prenosi zrakoplov Tu-134 Jurij Belinski/TASS Jurij Belinski/TASS



Mi-26 je 2009. godine sudjelovao u operaciji spašavanja američkog SN-47 Chinook u Afganistanu.



"To su bila vremena kada smo surađivali s NATO snagama. Talibani su pogodili američki helikopter, a drugi slični nisu mogli podići stroj s ratišta. Onda su tražili pomoć od nas. Mi-26 je podigao američki helikopter i prebacio ga do najbliže baze", ispričao je za Russia Beyond profesor Akademije vojnih znanosti, Vadim Kozjulin.



40 godina kasnije "krava" je i dalje helikopter najveće nosivosti na svijetu. Ali poslije sirijske kampanje ministarstvo obrane Rusije je odlučilo pripremiti letjelicu za suvremene ratne uvjete.



Prije svega, helikopter treba "ohladiti", kaže stručnjak.



"To je ogromni stroj s dva motora snage oko 23 000 konjskih snaga. Zbog zagrijavanja Mi-26 je odlična meta za rakete s optičkim glavama koje se navode na toplinu, poput sustava 'Igla' i 'Stringer'", kaže Kozjulin.



Tako su teroristi 2002. godine uništili ruski Mi-26 u trenutku slijetanja kod Groznog.



"Helikopter je prevozio časnike i vojnike. Teroristi su ispalili raketu iz 'Igle' za vrijeme slijetanja i od 150 ljudi samo 20 je čudom preživjelo. Vjerojatno samo zato što letjelica nije bila visoko nad zemljom", kaže Kozjulin.

Čime će MI-26 T2V biti opremljen

Izvor Russia Beyond u obrambeno-industrijskom kompleksu kaže da će novi Mi-26 biti opremljen kao i Ka-52 sustavom "Vitebsk".



"To je sustav radioelektronske zaštite koji 'oslijepi' i natjera rakete da skrenu s kursa. Jednostavnije rečeno, raketa skreće u stranu čim se približi helikopteru", kaže izvor.



"Krava" će imati i kompleks NPK90-2, sustav automatskog pilotiranja u bilo koje vrijeme dana i noći, slijetanja i manevara koji tome prethode.



Mi-26 T2V neće imati ofanzivno oružje.



"To ovdje nije potrebno. U slučaju taktičke neophodnosti stroj će pratiti Mi-28 ili Ka-52. Zadatak je da novi Mi-26 ne bude tako ranjiv i da očuva svoje ranije karakteristike", rekao je naš sugovornik.