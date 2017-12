Premijere godine: Kakve je zrakoplove Rusija predstavila u 2017.

MiG-35

Najveća premijera je svakako održana početkom ove godine. Naime, tih siječanjskih dana 2017. godine prezentiran je novi frontovski lovac 4++ generacije MiG-35. Radi se o super-manevarbilnom borbenom stroju koji treba zamijeniti dosadašnje zrakoplove MiG-29, koji se nalaze kako u ruskom Ratnom zrakoplovstvu, tako i u naoružanju vojski iz cijelog svijeta.

Zrakoplov je sposoban dosegnuti maksimalnu brzinu od 2700 km/h, a to mu omogućuju novi pogonski motori s promjenjivim vektorom potiska. To omogućuje pilotu daleko veće mogućnosti u izvođenju složenih letnih manevara, pod daleko većim napadnim kutovima nego do sada, što mu daje izrazitu prednost nad protivnikom u bliskoj zračnoj bitki.

Brojne preinake koje su implementirane na 35-icu omogućavaju smanjenu radarsku reflektivnost zrakoplova, kao i veću nosivost ubojnih sredstava, nego što je to bio slučaj sa zrakoplovom MiG-29. Napadno-navigacijski sustav je kompatibilan s najmodernijim ruskim raketama klase zrak-zrak i zrak-zemlja koje se trenutno nalaze u operativnoj uporabi, ali i s modelima perspektivnog zračnog oružja koji tek trebaju ući u naoružanje ruske vojske. Sva ova tehnička poboljšanja u sinergiji čine ovaj zrakoplov zaista izuzetnim borbenim strojem. Ovo je medijskoj kući RT izrekao možda i najbolji probni pilot na svijetu Mihail Belajev. Prema njegovim riječima, MiG-35 se nalazi u fazi završnih ispitivanja i za očekivati je da prvi operativni primjerci ovog zrakoplova uđu u naoružanje za nekoliko godina.

MiG-35 će posjedovati arsenal zračnog ubojitog oružja velikog dometa

Tu-160M2

Tu-160M2 Iskander Asabajev/Sputnik Iskander Asabajev/Sputnik

Predstavlja ponovno rođenje sovjetskog "Bijelog labuda", koji je jedan od najvećih borbenih zrakoplova na svijetu. Ovaj strateški bombarder ima sposobnost letjeti na visinama koje prelaze 18 km, kao i mogućnost izvršiti udar krstarećim raketama velikog dometa, bez ulaska u zonu neprijateljske PZO.

Zrakoplov predstavlja tranzicijski model do konstruiranja nove generacije strateških bombardera PAK DA (očekuje se da će ovaj zrakoplov ugledati svjetlo dana početkom trećeg desetljeća 21. stoljeća). Tu-160M2 se po izgledu ne razlikuje mnogo od bazične verzije ovog zrakoplova, međutim, ono što pravi kvalitativnu razliku u odnosu na stari model jest integracija najsuvremenije elektroničke opreme. Ova oprema uključuje navigacijske sustave, radio elektroničku opremu, računala, široku paletu navođenih i nenavođenih bombi i raketa.

On će biti naoružan nuklearnim i konvencionalnim ubojnim sredstvima. To se prije svega odnosi na sposobnost nošenja novih tipova krstarećih raketa klase zrak-zemlja H-101 i H-555, koje mogu pogoditi cilj na daljinama većim od 2000 km.

Tu-160M2 također može ponijeti i veliki broj zrakoplovnih bombi koje su opremljene različitim tipovima bojevih glava.

Stručnjak: Modernizirani Tu-160 će biti savršeno oružje

A-100

A-100 Global Look Press Global Look Press

Ova godina je također poželjela dobrodošlicu novoj generaciji specijalnih zrakoplova za rano otkrivanje i kontrolu zračnog prostora A-100 (sličan model u američkoj vojsci nosi ime E-3 Sentry-AWACS).

U ovom su trenutku osnovne karakteristike ovog zrakoplova pod "velom" državne tajne. O njemu nema baš puno dostupnih informacija. Zna se da je A-100 baziran na sovjetskom vojno-transportnom zrakoplovu Il-76, na čijoj platformi se nalazi radarska antena poboljšanih performansi, posebno kada se ima u vidu sposobnost otkrivanja zračnih objekata sa "steltnim" karakteristikama, kao i objekata na zemlji. Podaci koji su sakupljeni zračnim promatranjem odmah se šalju u zapovjedni centar, ali i lovačko-bombarderskim grupacijama koje pokrivaju A-100 u bližem i daljem zračnom radijusu.

Nova verzija "letećeg radara" A-100 će u narednom desetljeću u potpunosti zamijeniti svoje prethodnike A-50 i A-50U.

