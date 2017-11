10 zapanjujućih fotografija ruskih zrakoplova snimljenih na nebu

Iljušin Il-76, višenamjenski četveromotorni strateški zrakoplov, iznad Kremlja. Aleksej Nagajev Aleksej Nagajev

Aleksej Nagajev, zrakoplovni inženjer i fotograf iz Moskve, već više od deset godina snima jedinstvene fotografije ruskih letjelica.

Il-76 Aleksej Nagajev Aleksej Nagajev

Ovjekovječio je zrakoplove diljem Rusije, uključujući Arktik, Kamčatku, Krim i Kavkaz. Sve fotografije su snimljene na nebu, iznad tla.

Antonov An-124 "Ruslan", najveći vojni transportni zrakoplov na svijetu. Aleksej Nagajev Aleksej Nagajev

Zračna fotografija zauzima značajno mjesto u radu Alekseja Nagajeva. Kako je sam rekao za Russia Beyond, bila je to ljubav na prvi snimak, i on se uskoro našao zatrpan narudžbama i pozivima da sudjeluje u raznim letovima.

Strateški bombarder Tupoljev Tu-160 na nebu iznad Moskve. Aleksej Nagajev Aleksej Nagajev

"Fotografiram stvari koje smatram zanimljivima, uključujući djecu, žensku ljepotu, arhitekturu i razne strojeve... No, nemam dovoljno vremena za sve, pa sam se morao usredotočiti na nešto. Za mene su to prije svega bili zrakoplovstvo, polarne teme i Moskva", rekao je Nagajev za Russia Beyond.

Iljušin Il-78 je sovjetski četveromotorni zračni tanker, na fotografiji prikazan s dva ruska dvosjedna lovca-bombardera s dva motora Suhoj Su-34, Aleksej Nagajev Aleksej Nagajev

Fotografiranje zrakoplova nije jednostavno i postoje mnoga ograničenja. Prema riječima fotografa, pri snimanju postoji previše čimbenika koji se jednostavno ne mogu kontrolirati: vrijeme leta, vremenski uvjeti i kompozicija ubično nisu onakvi kakve bi fotograf poželio.

Zrakoplovi Su-34 lete iznad polja u Voronješkoj oblasti. Aleksej Nagajev Aleksej Nagajev

"Članovi letačke posade često postaju suautori fotografija. Rezultat će jako ovisiti o njihovoj sposobnosti da shvate što fotograf želi i da ožive njegovu viziju", objašnjava Nagajev. "Na pilotu je da leti pod točnim kutom, a sam zrakoplov ima određena fizička ograničenja u tom pogledu."

Antonov An-2, sovjetski masovno proizvođeni dvokrilni višenamjenski zrakoplov, na Antarktici na području postaje Progress, ruske istraživačke baze. Aleksej Nagajev Aleksej Nagajev

Iskusni fotograf zna što pilot i njegov zrakoplov mogu ili ne mogu učiniti, no svaki je let jedinstven i nemoguće je predvidjeti kako će proći i kakav bi rezultat mogao biti. Nagajev u tome vidi određeni šarm.

Helikopter Mi-24 leti na Kavkazu u sumrak. Aleksej Nagajev Aleksej Nagajev

"Ponekad fotografije mogu nadmašiti očekivanja, a ponekad mogu razočarati. Čak i kod događanja poput zračne parade, kad biste mogli pomisliti da je sve isplanirano, to u stvarnosti nije tako", kaže fotograf. "Let jednostavno može iz nekog razloga biti otkazan, i sve će pripreme biti nizašto. Morate biti spremni na to."

Helikopter Mil Мi-8 iznad krstarice Aurora. Aleksej Nagajev Aleksej Nagajev

Samo snimanje nije brz proces. Prije svega, zato što pripreme oduzimaju puno vremena. Morate sve organizirati, doći do lokacije i pričekati prave vremenske uvjete. "Let bi mogao potrajati sat vremena ili nekoliko sati - to ovisi o nizu čimbenika", objašnjava Nagajev.

Helikopter Mil Мi-8 iznad Kremlja. Aleksej Nagajev Aleksej Nagajev

Snimanje se može odvijati različito ovisno o letjelici: fotografiranje se može vršiti kroz prozor ili otvorenu rampu ili vrata. Prema riječima fotografa, najteže je da se poklope svi različiti faktori, uključujući sreću, jer je vrijeme nešto što ima ogroman utjecaj na ishod.

Želite vidjeti više? Djela Alekseja Nagajeva su trenutno izložena u umjetničkoj galeriji Fotocentr (www.foto-expo.ru) u Moskvi. Možete ih pogledati do 19. studenog.